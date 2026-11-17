11月5日から、第9回中国国際輸入博覧会(CIIE)が上海で開幕する.中国の対外開放を象徴する国際的な展示会として、今年も世界から注目を集めている.今回は、見逃せないポイントを紹介する.

出展規模が過去最大に 世界初の輸入をテーマとした国家級の総合展示会として知られる中国国際輸入博覧会.今年は162の国・地域・国際機関が参加し、海外企業4,142社が出展する.会場の総面積は初めて44万平方メートルを超える見通しだ. 企業展は今年も「6＋1」の構成で開催される.技術装備、消費財、食品・農産品、自動車・スマートモビリティ、医療機器・医薬品・ヘルスケア、サービス貿易の6つの展示エリアに加え、イノベーション・インキュベーションエリアが設けられる.

初出展の企業は2,000社を超える一方、9年連続で出展する企業・機関も約200に上る. 分離型の内視鏡手術ロボットをはじめ、360度の音を検知できる人工内耳や6G端末の試作機など、世界初公開、アジア初公開、中国初公開となる製品・技術が480点以上登場する予定.過去最多を更新する見通しとなっている.

「世界の定番ブランド」展示エリアが初登場 創業200年のせっけん、ビクトリア女王が手にしたとされるティーカップ、タイの雨季に漂うジャスミンの香り――.世界各地の歴史や文化を感じさせる品々が、会場となる国家会展中心(上海)、通称「四つ葉のクローバー」に集結する. 輸入博は、世界各国の商品を購入するだけの場ではない.それぞれの国の暮らしや美意識に触れ、思いがけない発見に出会える場でもある. 今年は、消費財と食品・農産品の展示エリアに「世界の定番ブランド」を紹介する特設エリアが初めて設けられる.カナダ、英国、スペイン、カザフスタン、タイ、ケニアなど、各国から長い歴史を持ち、地元の人々に親しまれてきた品質に定評のあるブランドが一堂に会する.

上海館で「上海ならではのカスタマイズ」を体験! 今年の「上海館」は、『上海Style・自分だけの楽しみをカスタマイズ』をテーマに、アール・デコ様式や洋館、騎楼(アーケード付きの建築)など、上海らしい街並みをイメージした空間を展開する.上海の昔と今を感じながら、さまざまな魅力に触れられる. 館内には、ファッション・ジュエリー、世界のグルメ、ビューティー・フレグランス、チケットを活用した消費促進、AIによる新たな消費体験、上海みやげ、ナイトタイムエコノミー、伝統工芸の8つのエリアを設置.空間演出や体験型コンテンツを通じて、「上海ならではのカスタマイズ」を見て、歩いて、体験できる構成となっている. ファッション・ジュエリーエリアでは、老舗ブランド「老鳳祥」の伝統技術を生かした金銀細工のジュエリーや、「培羅蒙」のオーダーメードスーツ、「蔓楼蘭」のチャイナドレスなどを紹介.上海ならではの職人技とオーダーメードの魅力を伝える. 世界のグルメエリアには、世界各地の料理に加え、「邵万生」「喬家柵」など上海の老舗ブランドや、「上海牌」コーヒーといった特色ある商品が並ぶ.世界の味と上海ならではの食文化を一度に楽しめるのも魅力だ. ビューティー・フレグランスエリアでは、美容産業の集積地として知られる「東方美谷」をはじめ、新進ブランドが出展.一人ひとりの好みに合わせた美容や香りの楽しみ方を提案する. また、上海PASSや輸入博の入場チケットを活用した連動企画も展開する.博物館や商業施設、スポーツイベント、舞台公演などと連携し、会場での体験を上海の街全体へと広げる.

今年の「上海館」では、展示を見て回るだけでなく、自分だけのアイテムづくりにも挑戦できる. 会場では、オーダーメードスーツの採寸体験や、オリジナルのラテアートづくり、香水の調香、口紅づくりなどを楽しめる.レコード文化に触れられる展示のほか、AIを活用したインタラクティブコンテンツもあり、上海の文化と現代のトレンドを身近に感じられる.

伝統工芸のエリアでは、龍鳳旗袍の盤扣(チャイナドレスなどに用いられる伝統的な飾りボタン)づくりや、「童涵春堂」の香り袋づくり、中国風アクセサリーづくりなど、日替わりの体験イベントを開催する.自分の手で作品を仕上げる楽しさも味わえる.

さらに、指定時間内に写真や動画を撮影し、SNSに投稿すると、ブランドのノベルティが当たるチャンスもある. 「上海みやげ」エリアには、人気キャラクターのグッズやデザイン雑貨、中国の伝統美を取り入れたアイテムなどが集まる.ポップカルチャー好きから伝統美に関心のある人まで、幅広い層が楽しめる商品がそろう.