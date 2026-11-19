上海はグローバルな食事を楽しむ遊び場であり、本場のイタリア料理から本格的な韓国料理、目を引くアルゼンチン料理から安定したレバノン料理まで、街を出ることなく楽しむことができます。選択肢が豊富すぎて、キラキラした海外からの新しい輸入料理に気を取られ、自分たちのすぐそばにある素晴らしい料理の重量級を見逃してしまうことさえあります。 しかし、そのサイクルは今日で終わりです。私たちは地元の定番を再評価する使命を担っており、その最良の出発点は、地域ごとに異なる炭水化物たっぷりの中国麺の素晴らしい世界です。

Credit: Sophie Steiner

この食のるつぼのような街では、汗をかくことなく100種類以上の異なる麺類を試していくことができるでしょう。そして、私たちは実際にそうしました。 冗談です（でもほぼそんな感じです）。

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皆さんが麺による即座の昏睡状態に陥るのを防ぐために、この壮大な炭水化物巡りを消化しやすい形で、複数のパートに分けてお届けします。次の地域別の麺料理を探しに行くための、街で最高のスポットをご紹介します。 では早速、最近私たちがすすり、味わい、そして笑顔で口に運んでいるものをご紹介します。

1. Jinqiang Beef Noodles 金強牛肉麺 Credit: Sophie Steiner

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完璧で食欲をそそる乾拌麺の一杯を求めるなら、金強牛肉面（Jinqiang Beef Noodles）は、絶妙なバランスの麻辣唐辛子オイルでコーティングされた滑らかな手打ち麺を提供しています。それに柔らかい牛肉と胡椒の効いたスープが添えられています。シンプルな乾拌麺（15元）の一皿は、店の名物麺のたっぷり一杯に相当します。麺は厚いものから細いもの、四角い断面から円形の断面、ねじれたものから包丁切り、手打ちから巻かれたものなど、6種類の選択肢があり、それらに千切り野菜、パクチー、唐辛子オイルが添えられています。 しかし、柔らかく脂肪が少ない牛肉を見逃すのは罪でしょう。スライスされた牛肉50グラムがわずか13元から（最大500グラムで150元まで）提供されており、タンパク質を追加して完全な食事にすることができます。以下是翻译后的日文版本：--- There's also a handful of homemade pickles, marinated tofu knots, braised "vegetarian chicken patties" (suji 素鸡), and fried eggs that diners can pay a nominal fee to add onto their meal. 自家製の漬物、味付けされた豆腐の結び目、煮込んだ「ベジタリアンチキンパティ」（ suji

2. Maihui Hongshao Niurou Mian 麦汇红烧牛肉面 2. マイホイ紅焼牛肉麺 Credit: Sophie Steiner

ディエンピンで話題のこの地元の麺料理店は、外観だけを見ると他の店と変わりません。しかし、ランチタイムになると、店の外に長い行列ができているのが通りすがりの人々にこの店の特別さを知らせます。 このレストランの看板メニューである香り高く蒸気が立ち上る牛肉麺（小サイズ26元、大サイズ28元）は、じっくりと数時間煮込まれた柔らかい牛肉の脂がのった角切りが盛り付けられており、肉がスープの温かさと一体化しています。 食事客は、注文ごとに手作業で伸ばされた細い麺（上海周辺でよく食べられるネギ油麺などの地元の人気メニューで使われる麺）または、密度の高い生地の塊から直接切り出され、数分で準備される刀削麺を選ぶことができます。 パクチーとネギをふりかけるだけで風味が引き立ち、各テーブルには酢やラー油を追加するオプションも用意されています。もちろん！以下是翻译成日语的内容： --- 紅茶卵、ベジタリアン「ダック」、またはスパイシーな挽肉を数元追加で選ぶオプションもあります。 もし行くなら...

3. 王小灶砂锅麻辣烫东北炸串 3. Wang Xiaozao Shaguo Malatang Dongbei Zha Chuan 3. ワン・シャオザオ砂鍋麻辣湯東北炸串 Credit: Sophie Steiner

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王小灶砂锅麻辣烫东北炸串は、豊かで風味豊かなスープ、香ばしい揚げ串、そして何よりも絶品の手延べ麺を特徴とする、優れた東北風（東北スタイル）の胡麻ペースト麻辣湯を提供します。 濃厚でクリーミーな胡麻の風味が自慢で、予算に優しい食事を楽しめるスポットとしておすすめです。2人で約50元で食事が可能です。野菜から肉類、炭水化物、豆腐、さらには様々な魚や肉団子まで、約100種類の麻辣湯の具材から選び、辛さのレベルを指定すれば、マスターが出汁を活かして仕上げてくれます。以下是上述文字的日语翻译，保持原文格式： --- すべてのトッピング、麺、追加具材は、前述のゴマペーストでたっぷりと包み込み、最後に醤油、酢、ラー油、刻みニンニク、ネギ、パクチーで作るDIY火鍋風ソースに浸して楽しむのがベストです。プロのコツ：吸収性のある四角い豆腐パフ、もちもちしたミアンジン麺、手延べ小麦麺、そして弾力のある乾燥豆腐皮（フージュー 腐竹）をお見逃しなく。これらはすべて伝統的な土鍋で熱々の状態で提供されます。 行くなら...

4. Dong Tai Xiang （ドンタイシャン） Credit: Sophie Steiner

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24時間営業の上海の食堂「東台香」は、私たちが何度も足を運ぶお気に入りの場所です。ここでは、生煎包（焼き豚肉スープ餃子）と葱油拌面（15元）を楽しむことができます。上海発祥の葱油拌面（葱油拌面）は、上海のあらゆる麺料理の中で最も一般的な一品と言えるでしょう。 材料も見た目も控えめなこの料理の核心は、シンプルな葱（ネギ）です。低温でじっくりと揚げることでキャラメル化し、風味がまろやかになり、芳醇な旨味の香りが漂います。それがこの地味な一皿を忘れられないものにしているのです。レシピは家庭にある基本的な材料だけで構成されています。茹でた上海産小麦粉の麺に、輝く葱の香りの油を絡め、濃口と薄口の醤油を少量加えて味をまとめます。そして仕上げにカリッと揚げた葱をトッピングします。それでも、これほど基本的な料理が「少ないほど豊か」という言葉の典型的な例であることは間違いありません。その素晴らしさは日常的で質素な食材を際立たせ、称賛しています。 上海では、ネギ油の麺は街角の食堂からミシュラン星を獲得したレストランまで、どこでも見つけることができます。そして、一日中いつでも食べられます。朝食から夕食の付け合わせまで。でも、油が弾力のある引き伸ばした麺に絡む様子には、場所や時間に関係なく、最後の一口まで料理の傑作としての何か特別なものがあります。董泰祥（Dong Tai Xiang）はネギを惜しみなく使い、麺の一本一本がカリッとした青ネギと対比されることを保証します。以下是翻译后的日语版本： ---These slippery noodles earn our top 上海で最高の「蔥油拌麵」スポットに選ばれた理由は、その絶妙なバランスの取れたソースです。砂糖の甘さ、濃口醤油と薄口醤油の塩味、そして干しエビから来る旨味が完璧に融合しています。これらは間違いなく上海で最もすすりやすいネギ油麺です。 If you go Dong Tai Xiang 东泰祥, 188 Chongqing Rd N., by Dagu Rd, 重庆北路188号, 近大沽路

5. Lusfen 陸絲芬 Credit: Sophie Steiner

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Lusfen 陆丝芬 は、昨年瑞金路2号にオープンした、現代的な広西螺蛳粉（タニシと発酵竹筍入り米粉スープ）のお店です。街中でいくつかのポップアップショップを開いた後、オーナーは自身の常設店舗を開くことを決め、約15席を設けました。それ以来、この店はさらに人気を集め、Lusfen はもっと広いスペースを求めて、すぐ近くの別の場所に移転しました。そこでは、さらに多くの空腹な客を迎えることができます。 メニューには、オリジナル、きのこ、ビーフボールのスープ、または野菜と青菜を使った炒め料理のいずれかで提供される、たっぷりの量の螺蛳粉（30〜48元）が含まれています。食事客は野菜の量、麺の硬さ、辛さのレベルを選べるほか、煮込み鴨足や湖城揚げ豆腐パフなど、多くのトッピングを追加することができます。プロのヒント：季節の漬けフルーツは絶対に試してみてください！ 行くなら Lusfen 陆丝芬, 24-A, Ruijin Rd No.2, 瑞金二路24号-甲 Lusfen 陆丝芬, 24-A, Ruijin Rd No.2, 瑞金二路24号-甲

6. Kuan de Zhai de Mian Guan 寛的窄的面馆 6. Kuan de Zhai de Menka 寛的窄的麺館 Credit: Sophie Steiner

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四川料理を上海で本格的に味わいたいなら、「宽的窄的面馆」（Kuan de Zhai de Mian Guan）は刺激的な一品を提供してくれます。普段はよく選ぶ「宜宾燃面」（26元）は、塩味が強すぎて特徴的な辛さが隠れてしまい、今回は期待を下回る結果となったのでスキップするのがおすすめです。 その代わり、伝説的な「甜水面」（22元）、別名「甘い水麺」に直行してください。これは街で最高峰と言われる一品です。この甘い水麺は、四川の代表的な「怪味」または「不思議な味」を強調しています。この味付けは、辛味、塩味、ゴマの風味、酸味、甘味を巧みに組み合わせたものです。ロープ状の麺は、濃淡のある醤油、チリオイル、ゴマとニンニクペースト、砕いたピーナッツ、四川胡椒、黒糖シロップに包まれ、それらが絡み合って滑らかなグレイビーを形成し、唇がしびれるようなスパイスで各ストランドをコーティングしています。その重厚な味わいを完璧に包まれた肉入りの紅油抄手（ホンヨウチャオショウ） （赤いチリオイルワンタン）と組み合わせてください。ハウスソースは少し麻（マ）（しびれる）側に寄っていますが、そのふっくらとした餃子を直接残った甘水麺のソースに浸すと、それは純粋でありながら究極の料理の至福が味わえます。行くなら寛的窄的面馆（Kuan de Zhai de Mian Guan）、茂名北路84号（84 Maoming Rd N.） If you go Kuan de Zhai de Mian Guan 寛的窄的面馆, 84 Maoming Rd N., 茂名北路84号

7. Zhe Yuan 啫苑 7. Zhe Yuan 啫苑 Credit: Sophie Steiner

Zhe Yuan 啫苑は、伝統的な広東料理「ジュジュ」土鍋料理を専門とする人気のレストランチェーンであり、上海のさまざまな場所（例えば、静安寺や徐家汇など）で賑わいを見せています。この店の特徴的な調理方法は、高温の土鍋を使用して新鮮な食材を秘密のソースで調理することで、「ジュジュ」という音（広東語で「ジュジュ」と発音されます）を生み出し、強烈なスモーキーな「鍋気（鍋の息）」の香りを届けることにあります。 Zhe Yuanは、前述のシズリングシーフードや肉料理（例えば、クリスピーな草魚や豚の腸）、そして土鍋ご飯で有名ですが、その麺料理も人気です。特に、看板メニューのピーナッツソースをかけたライスロール（39元）が好評です。標準的な広東風ライスロール（腸粉）は通常醤油だけで提供されますが、この特別なバージョンは濃厚で旨味と甘みのあるピーナッツソースをたっぷりと絡ませた後、さらに粘りのあるサテソースをかけています。特に土鍋の強烈な熱と組み合わせることで、深い香りを楽しむことができ、これらの管状のライスロールは端がカリカリになり、内側は弾力を保ち、理想的な食感のバランスを実現しています。 行くなら 啫苑（Zhe Yuan）、万航渡路50号900食 Zhe Yuan 啫苑, No. 900, 50 Wanhangdu Rd 万航渡路50号900食

8. Fuxing Mian Wang 復興麺王 Credit: Sophie Steiner

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