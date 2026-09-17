100年前の"骨董品"が、Z世代の間で静かな再ブーム

かつて世界中で親しまれ、CDやデジタル配信に取って代わられたアナログレコードが、今、再び若者の間で注目を集めている. レコードを選び、ターンテーブルに載せ、針を落とす.スマホのようにボタン一つで再生するのではなく、音楽を聴くまでの一連の動作や、その時間そのものを楽しめることが、レコードの魅力になっている.

この「ゆっくりとした時間」こそが Z世代を惹きつけているのかもしれない

主流からニッチへ、 そして再び若者のそばへ アナログレコード(バイナル)はLP(Long Play)とも呼ばれ、20世紀には主要な音楽メディアの一つとして広く親しまれた.1980年代にCDが普及し、デジタル配信やストリーミングが台頭すると、レコードは次第に主流の座を失い、プレス工場も相次いで閉鎖された.

しかし近年、レコードは再び注目を集めている.新譜や限定盤、記念盤をアナログで発売するアーティストも増えている.購入するのは往年のファンだけではない.若者の間でも「レトロ」な音楽文化への関心が高まり、レコードを手にする人が増えている.

なぜZ世代はレコードに 惹かれるのか ストリーミング世代のZ世代にとって、レコードの魅力は「音質の良さ」だけではない.デジタル音楽とは異なる、レコードならではの音楽体験そのものが、新鮮なものとして受け入れられている. レコードをかけるまでの一連の動作には、独特の「儀式性」がある.スマホを手放し、音楽だけに集中する時間も生まれる.

また、ジャケットやライナーノーツ、ナンバリングなど、レコードには「所有する喜び」もある.ストリーミングでは得にくい手触りやコレクション性が、若者を惹きつけている.

さらに、こうした流れを背景に、レコードは「レトロブーム」を象徴する存在にもなっている.レコード店や試聴スペースも、音楽を楽しむ場所にとどまらず、写真撮影を楽しめるスポットとしても人気を集めている.

中国限定で発売された 『Luv(Sic)Hexalogy』のアナログ盤 一方、「レコードのほうが音がいい」という意見には、さまざまな議論がある.プチプチというノイズや針音を「温かみ」と感じる人もいれば、音質上の欠点と捉える人もいる.音質の優劣だけでなく、デジタルとは異なる音楽の楽しみ方を選べることも、レコードが支持される理由の一つとなっている.

REDで投稿されたレコード関連の投稿 (小紅書:pigZlookingforhappiness)

上海にも、レコードをめぐる 長い歴史がある 上海とレコードの関わりは、100年を超える. 20世紀初頭、レコード産業はすでに上海に進出していた.フランスのパテなどのレコード会社がここでレコードの制作・販売を行い、京劇や中国の伝統芸能を録音していた.現在も、徐家匯公園内(衡山路811号)には、パテ・レコードの旧社屋が歴史建築として保存されており、見学することができる.

徐家匯公園内(衡山路811号) 「百代小紅楼(パテ旧址)」 そして今も、上海の街のあちこちには、レコード店や中古レコード店、試聴スペースなどが点在している. 100年前の蓄音機から、今日の若者の手に渡ったレコードまで――音楽を届けるメディアは時代とともに姿を変えてきたが、レコードは世代を超えて音楽を楽しむための存在であり続けている.

上海のおすすめレコード店 1. 胶集黑胶文化艺术共享空间 (膠集レコード文化芸術シェアスペース)

レコードが好きなら訪れたい穴場スポット.質の高いコレクションを豊富にそろえ、店舗会員になるとレコードプレーヤーも利用できる.CDやカセットテープのレンタルもあり、音楽好きにはうれしい一軒だ. 住所:徐匯区文定路218号B座3M 2.浣熊唱片店 (ワンション・レコード)

レコードやCDを扱うショップで、店内には文創グッズやカフェスペースも併設.音楽を楽しみながら、ゆっくり過ごせる. 住所:徐匯区岳陽路28号 長寧区新華路160号6階 fRUITYShop

小さな店ながら品ぞろえは充実.レーベルから直接仕入れたレコードがジャンル別に並び、店内で試聴もできる.店員の丁寧な対応も魅力だ. 住所:徐匯区長楽路609号