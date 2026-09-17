100年前の"骨董品"が、Z世代の間で静かな再ブーム
かつて世界中で親しまれ、CDやデジタル配信に取って代わられたアナログレコードが、今、再び若者の間で注目を集めている.
レコードを選び、ターンテーブルに載せ、針を落とす.スマホのようにボタン一つで再生するのではなく、音楽を聴くまでの一連の動作や、その時間そのものを楽しめることが、レコードの魅力になっている.
この「ゆっくりとした時間」こそが
Z世代を惹きつけているのかもしれない
主流からニッチへ、
そして再び若者のそばへ
アナログレコード(バイナル)はLP(Long Play)とも呼ばれ、20世紀には主要な音楽メディアの一つとして広く親しまれた.1980年代にCDが普及し、デジタル配信やストリーミングが台頭すると、レコードは次第に主流の座を失い、プレス工場も相次いで閉鎖された.
しかし近年、レコードは再び注目を集めている.新譜や限定盤、記念盤をアナログで発売するアーティストも増えている.購入するのは往年のファンだけではない.若者の間でも「レトロ」な音楽文化への関心が高まり、レコードを手にする人が増えている.
なぜZ世代はレコードに
惹かれるのか
ストリーミング世代のZ世代にとって、レコードの魅力は「音質の良さ」だけではない.デジタル音楽とは異なる、レコードならではの音楽体験そのものが、新鮮なものとして受け入れられている.
レコードをかけるまでの一連の動作には、独特の「儀式性」がある.スマホを手放し、音楽だけに集中する時間も生まれる.
また、ジャケットやライナーノーツ、ナンバリングなど、レコードには「所有する喜び」もある.ストリーミングでは得にくい手触りやコレクション性が、若者を惹きつけている.
さらに、こうした流れを背景に、レコードは「レトロブーム」を象徴する存在にもなっている.レコード店や試聴スペースも、音楽を楽しむ場所にとどまらず、写真撮影を楽しめるスポットとしても人気を集めている.
中国限定で発売された
『Luv(Sic)Hexalogy』のアナログ盤
一方、「レコードのほうが音がいい」という意見には、さまざまな議論がある.プチプチというノイズや針音を「温かみ」と感じる人もいれば、音質上の欠点と捉える人もいる.音質の優劣だけでなく、デジタルとは異なる音楽の楽しみ方を選べることも、レコードが支持される理由の一つとなっている.
REDで投稿されたレコード関連の投稿 (小紅書:pigZlookingforhappiness)
上海にも、レコードをめぐる
長い歴史がある
上海とレコードの関わりは、100年を超える.
20世紀初頭、レコード産業はすでに上海に進出していた.フランスのパテなどのレコード会社がここでレコードの制作・販売を行い、京劇や中国の伝統芸能を録音していた.現在も、徐家匯公園内(衡山路811号)には、パテ・レコードの旧社屋が歴史建築として保存されており、見学することができる.
徐家匯公園内(衡山路811号)
「百代小紅楼(パテ旧址)」
そして今も、上海の街のあちこちには、レコード店や中古レコード店、試聴スペースなどが点在している.
100年前の蓄音機から、今日の若者の手に渡ったレコードまで――音楽を届けるメディアは時代とともに姿を変えてきたが、レコードは世代を超えて音楽を楽しむための存在であり続けている.
上海のおすすめレコード店
1. 胶集黑胶文化艺术共享空间
(膠集レコード文化芸術シェアスペース)
レコードが好きなら訪れたい穴場スポット.質の高いコレクションを豊富にそろえ、店舗会員になるとレコードプレーヤーも利用できる.CDやカセットテープのレンタルもあり、音楽好きにはうれしい一軒だ.
住所:徐匯区文定路218号B座3M
2.浣熊唱片店
(ワンション・レコード)
レコードやCDを扱うショップで、店内には文創グッズやカフェスペースも併設.音楽を楽しみながら、ゆっくり過ごせる.
住所:徐匯区岳陽路28号
長寧区新華路160号6階
fRUITYShop
小さな店ながら品ぞろえは充実.レーベルから直接仕入れたレコードがジャンル別に並び、店内で試聴もできる.店員の丁寧な対応も魅力だ.
住所:徐匯区長楽路609号
レコードの再ブームは、若者が「過去に戻りたい」と考えていることの表れとは限らない.音楽を手軽に楽しめる時代だからこそ、あえて時間をかけて音楽と向き合うことに価値を見いだしているともいえる.
針が落ち、盤が回る.100年前の音が、今またZ世代のもとへ届いている.