第9回中国国際輸入博覧会(輸入博)には、162の国・地域・国際機関が参加し、海外から4,142社が出展した.総展示面積は初めて44万平方メートルを超えた.

今回の国家展には69の国・国際機関が参加し、カナダとスリランカが主賓国となった.モルドバ、ルーマニア、セーシェル、ガボン、ソマリアの5カ国と国連開発計画(UNDP)が初めて出展した.また、米国、ドイツ、英国、フランスなどの企業も多数出展し、カナダとニュージーランドの出展面積は過去最大となった.

世界各国の多彩な製品に加え、先端技術も輸入博の注目を集めている.ヒューマノイドロボットや具身知能(エンボディドAI)などの最新技術には、世界各地から訪れた来場者やメディア関係者も高い関心を示している.

国際的な経済・貿易協力から科学技術分野の交流まで、輸入博は世界に中国を知ってもらい、新たなビジネスチャンスを共有する重要な場となっている.

会場の熱気や見どころを、現地の写真とともに紹介しよう!

(写真:董俊)