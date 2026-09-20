上海で食べたい!個性派ジェラート5選

上海では近年、個性豊かなGelato(ジェラート)専門店が相次いで登場している.定番フレーバーのチョコレートやピスタチオだけでなく、中国茶やフルーツ、生薬などを取り入れた「新中式」フレーバーや、ジェラートをドリンク感覚で楽しむ新しいスタイルまで、その選択肢はますます多彩になっている. 上海の街歩きとともに楽しみたい、注目の5店を紹介. Igloo gelato 襄陽南路に店を構える「Igloo gelato」は、ユニークなフレーバーの組み合わせが魅力の一軒.

サワークリームやジェノベーゼ、青リンゴ、セイロン紅茶など、一般的なジェラートではあまり見かけない素材を取り入れたフレーバーを展開している. 営業時間:12:00～21:30

住所:襄陽南路328号

価格:1～2スクープ35元(約826円) 1～3スクープ45元(約1062円) コーンはプラス5元(約118円) 忠曜堂

同じく襄陽南路にある「忠曜堂新中式GELATO」は、中国らしい食材とジェラートを組み合わせた「新中式」スタイル、中国茶やフルーツ、生薬を思わせる素材などを取り入れ、イタリア発祥のジェラートに中国の食文化を融合させている.

ミルクやチョコレートといった定番系とは異なり、茶の香りや果実の酸味、植物由来の風味などを楽しめる.上海ならではのジェラートを味わってみたい人にも向いている. 営業時間:13:00～21:00

住所:襄陽南路267号

価格:2スクープ38元(約897円) 3スクープ45元(約１０６２円) Gelo既乐

静安大悦城に店を構える「Gelo既乐・可以喝的Gelato」は、その名の通り、"飲めるジェラート"という新しいスタイルを打ち出すブランド.一般的なカップ入りのジェラートに加え、ドリンクとジェラートを組み合わせた商品を展開しているのが特徴. 2026年5月には、ミントチョコレート味のジェラートとココナツウォーターを組み合わせたメニューも登場するなど、「食べる」だけではないジェラートの楽しみ方を提案してきた.

営業時間:10:00～21:30

住所:西蔵北路166号 静安大悦城南座B1階B123号

価格:1～2スクープ15～25元程度(約354～590円).組み合わせにより異なる 紅楼・Gelato House

淮海中路にある「紅楼・Gelato House」は、江南地域の食文化や季節の食材をジェラートに取り入れているのが特徴.

イタリアのジェラート製法をベースにしながら、中国の地方食材やフルーツを組み合わせ、上海で味わえる"ローカル×ジェラート"の一つの形を提案している. 営業時間:10:30～22:00

住所:淮海中路544号

価格: カップ35元・45元(約826・1062円) コーン40～55元(約944円～1298円) ボックス130元(約3069円)・150元(約3541円) Osic Gelato

淡水路204号にある「Osic Gelato」は、定番の味だけでなく、意外性のある素材を組み合わせた独創的なフレーバーでも注目される店だ.

季節に合わせて新しい味を展開しており、2026年夏には、抹茶に海塩とイチジクの葉を組み合わせたフレーバーなども登場した.イチジクの葉を牛乳に漬け込むことで生まれるほのかな香りと、抹茶の風味、塩味を組み合わせるなど、甘さだけに頼らない味づくりが特徴となっている.

営業時間:12:00～22:00

住所:淡水路204号

価格:カップ、コーンともに38元(約897円)・48元(約1133円)

