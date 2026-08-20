[クイックニュース] 中国、キルギスとベトナムをビザ免除旅行プログラムに追加

キルギスとベトナムは木曜日、中国の240時間無査証トランジット政策および海南省の30日間無査証入国プログラムに参加しました。

中国国家移民局によると、キルギスとベトナムの市民は、これら2つの異なるプログラムの下で査証なしで中国に入国できるようになりました。

この措置は木曜日から施行されます。これにより、240時間無査証トランジット政策が適用される国は57カ国に増え、海南省の30日間無査証入国政策の対象国は61カ国となります。

旅行者ができること

240時間の政策の下では、キルギスとベトナムの一般旅券保持者は、第三国または地域へ向かう途中、中国をトランジットすることができます。接続便の確定済みの日付が記載された航空券が必要です。

旅行者は、上海の浦東空港と虹橋空港、そして国際旅客港を含む24省にわたる65の開放港から入国できます。指定された区域内で最大240時間、つまり10日間滞在することが可能です。