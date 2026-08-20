[クイックニュース] 中国、キルギスとベトナムをビザ免除旅行プログラムに追加
キルギスとベトナムは木曜日、中国の240時間無査証トランジット政策および海南省の30日間無査証入国プログラムに参加しました。
中国国家移民局によると、キルギスとベトナムの市民は、これら2つの異なるプログラムの下で査証なしで中国に入国できるようになりました。
この措置は木曜日から施行されます。これにより、240時間無査証トランジット政策が適用される国は57カ国に増え、海南省の30日間無査証入国政策の対象国は61カ国となります。
旅行者ができること
240時間の政策の下では、キルギスとベトナムの一般旅券保持者は、第三国または地域へ向かう途中、中国をトランジットすることができます。接続便の確定済みの日付が記載された航空券が必要です。
旅行者は、上海の浦東空港と虹橋空港、そして国際旅客港を含む24省にわたる65の開放港から入国できます。指定された区域内で最大240時間、つまり10日間滞在することが可能です。
海南政策の運営方式は異なる。両国国民は中国南部の省の開放港を通じて入国し、島のどこにでも30日間滞在することができる。
この2つの政策はいずれも観光、ビジネス旅行、帰省、帰省を許可している。仕事、勉強、ニュースは含まれていません。
米政府は、この拡張は中国が隣国にさらに開放し、この地域で信頼と協力を築くためのより広範な努力の一部だと述べた。
完全リスト：240時間トランジットビザ免除国
欧州（40）：オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、モナコ、ロシア、アイルランド、キプロス、ブルガリア、ルーマニア、ウクライナ、セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、北マケドニア、アルバニア、ベロス、ノルウェー
アメリカ（6）：アメリカ、カナダ、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、チリ
オセアニア（2）：オーストラリア、ニュージーランド
アジア（9）：大韓民国、日本、シンガポール、ブルネイ、アラブ首長国連邦、カタール、インドネシア、ベトナム、キルギス
その他のビザ免除オプション
また、中国のすべての開放された港では、どの国からの観光客も24時間ビザなしで通過することが許可されている。旅客は港指定区域内に留まるか、臨時入国許可を申請しなければ離れることができない。
旅行前に、nia.gov.cn上の現在の国のリストを確認してください。ポリシーは時折延長または調整されます。