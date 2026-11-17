開園40周年を迎えた上海共青森林公園で、秋恒例の菊花展が開催されている.園内は「佳菊攬盛」「芸綻芳華」「群英薈萃」の3つのエリアに分かれ、伝統的な菊の生け花から、趣向を凝らした花の展示まで、さまざまな見どころが楽しめる.

園内を散策しながら、個性豊かな菊の花や写真映えするスポットを探してみよう.

①「佳菊攬盛」エリア｜菊と緑が織りなす風景

西門から、さまざまな品種の菊が並ぶ展示エリアの北側にかけて広がるエリア.

園内のサービスセンターでは、6種類の伝統的な器を使った菊の生け花を展示.上海の生け花文化を紹介する展示も見どころだ.

周辺の林や花壇、水辺にも6カ所の見どころが設けられている.色とりどりの菊と豊かな緑が織りなす風景を楽しみながら、ゆっくりと散策してみたい.

②「芸綻芳華」エリア｜600品種以上の菊と記念フォトスポット

花芸展示エリアから白鳥池の芝生広場にかけて、600品種以上、約1,000鉢の菊が並ぶ.

全国菊花展で金賞を受賞した「沽水紅荷」や「火鳳凰」など、個性豊かな品種にも注目したい.

会場には、菊の歴史や文化を紹介するパネルのほか、開園40周年を記念したフォトスポットも設けられている.芝生広場では、デザイナーが手がけた5つの景観作品を楽しめる.菊の花で彩られた「モネの庭」も、ぜひ立ち寄りたいスポットだ.

③「群英薈萃」エリア｜菊のアートと秋の花畑

華明橋から清波橋にかけて、菊を使った7つの屋外テーマ展示が登場.庭園をイメージした装飾やアート作品が並び、川沿いにも菊の展示が広がる.

東門近くの花畑では、ヒマワリと食用菊「国味菊」が織りなす花景色も楽しめる.秋の花々を眺めながら、季節感あふれる写真を撮るのもおすすめだ.

📍住所: 上海市楊浦区軍工路2000号

📅開催期間: 10月24日～11月29日

🕒開放時間:

東門・南門臨時通路・北門・万竹園:5:00～18:00

西門:5:00～19:30

※18:00以降に利用できるのは、西門の大芝生エリアのみ.

(以上の内容は、フォトグラファー・你七哥のおすすめ,小紅書:你七哥)