キンモクセイの香りが薄れ、街を彩る花が菊へと移り変わる頃、2026年上海菊花展が開幕した. 10月24日に始まった今回の菊花展は、開園40周年を迎えた公園をメイン会場に、市内6カ所に特色あるサテライト会場を設け、市内各地でも関連イベントを展開する. 菊の展示や伝統的な菊の芸術作品に加え、マルシェやスポーツ、科学普及イベントなども開催され、上海の街は秋の彩りに包まれる. 上海の秋を満喫するために、ぜひこのガイドを保存しておこう! 1.メイン会場: 上海共青森林公園 今年、開園40周年を迎えた同公園.今回の菊花展では、その歩みを振り返る展示も盛り込まれている.会場は「佳菊攬盛」「芸綻芳華」「群英薈萃」の三つのエリアで構成される.

「佳菊攬盛」展示エリア 西門から品種菊展示エリアの北側にかけて展開.園内のサービスセンターでは、六種類の伝統的な器を使った菊の生け花展を開催し、上海ならではの生け花の魅力を紹介する.周辺の林や花壇、水辺にも六つの景観スポットを設け、花と緑に囲まれた散策を楽しめる.

「芸綻芳華」展示エリア 花芸展示エリアから白鳥池の芝生広場にかけて、600品種以上、約1,000鉢の菊を展示.全国菊花展で金賞を受賞した「沽水紅荷」や「火鳳凰」などの名品種も並ぶ.会場には菊の文化を紹介するパネルや開園40周年の記念フォトスポットを設置.芝生広場にはデザイナーによる5組の景観が登場し、モネの庭も菊を主役に彩られる.

「群英薈萃」展示エリア 華明橋から清波橋にかけて、菊を使った7組の屋外テーマ景観を展開.園林をイメージした装飾やアート作品が並び、河岸にも菊の花が連なる.東門の花畑では、ヒマワリと食用菊「国味菊」が織りなす花景色が広がり、秋の園内を黄金色に染める.

住所: 上海市楊浦区軍工路2000号 開催期間:10月24日～11月29日 ※開放時間は、東門・南門臨時通路・北門・万竹園が5:00～18:00、西門が5:00～19:30.18:00以降は、西門大芝生エリアのみ利用できる. 2.サテライト会場: 復興公園 1909年に開園した、上海でも数少ないフランス式庭園の一つ.園内中央の花壇には四季折々の花が植えられ、市民の写真スポットとしても親しまれている.今回の菊花展では、輪の形をしたブランコが見どころ.メイン会場の装飾とも呼応し、薄い布や草花、菊のアレンジを組み合わせた、軽やかでロマンチックな秋の風景を演出する.揺れるブランコを眺めながら、花と自然、人とのつながりを感じられる.

住所: 上海市黄浦区雁蕩路105号 開催期間: 10月24日～11月29日 3.サテライト会場: 蘇河湾中心緑地公園 上海で人気を集める犬の彫刻「ボサボサわんこ」が、秋らしい装いに衣替えした.胸元から背中にかけて菊の花で覆われ、まるで菊で仕立てたベストをまとっているかのようだ.周囲には色とりどりの菊や秋の草花が植えられ、暖色系の花々が辺りを彩る.伝統的な名菊も随所に飾られ、秋ならではの華やかな景色が楽しめる.

住所: 上海市静安区・蘇州河沿い 開催期間: 10月24日～11月29日 4.サテライト会場: 宜川公園 円形をテーマに園内の景観をつなぎ、菊の造形と最新技術を融合させたエリア.音声で案内するロボットや、裸眼で立体映像を楽しめる球体型のライトも設置されている.湖面に浮かぶ菊や、岸辺を彩る懸崖菊など、伝統的な菊の美しさに最新技術を取り入れ、新たな魅力を生み出している.

住所: 上海市普陀区宜川路99号 開催期間: 10月24日～11月29日 5.サテライト会場: 放鶴谷鮮花農場 「金秋園遊会」をテーマに、サテライト会場の中で最も長い期間にわたって開催される.屋外には昔ながらの庭園を思わせる散策エリア、屋内には多彩な菊の展示エリアが設けられている.伝統的な菊や切り花、懸崖菊などが並ぶほか、花畑や小川、書斎、囲碁を楽しむ東屋などを再現した景観も見どころだ.菊を愛でながら、秋ならではの風雅なひとときを楽しめる.

住所: 上海市閔行区呉涇鎮放鶴路1710号 開催期間: 10月31日～12月13日 6.サテライト会場:

酔白池公園 上海を代表する五大古典庭園の一つ.第52回を迎える今年の菊花展では、100種類以上、約1万1,000鉢の菊が展示される.一本仕立ての菊や大輪の菊、懸崖菊などが、園内の伝統的な建築や東屋、石橋を彩る.白壁や黒瓦、古木、奇岩と色とりどりの菊が織りなす、江南庭園ならではの風情豊かな秋の景色が楽しめる.

入園にはチケットが必要. 住所: 上海市松江区人民南路64号 開催期間: 10月13日～11月15日 7.サテライト会場: 曲水園 1745年に造られた江南式庭園.当初は市民から一文ずつ寄付を募って建設されたことから「一文園」と呼ばれ、後に現在の名称に改められた.今回の菊花展では、蓮池や築山、回廊、庭園などに花船や菊の小径、さまざまな菊の造形を配置.白壁や水辺の景色と色鮮やかな菊が調和し、歩くたびに異なる表情を見せる秋の庭園を楽しめる.