碗や皿、カップ、花瓶などが竹かごに無造作に入れられ、客はお気に入りの一品を探し出していく.選んだ商品はまとめて重さを量り、料金は1斤(500グラム)あたりわずか5元.手頃な価格で「宝探し」が楽しめるとあって、倉庫を訪れる人が増えている. 「捡瓷(ジエンツー)」と呼ばれるこのスタイルでは、陶磁器工場の余剰在庫や訳あり品などを自分で選び、重さに応じて購入できる.気に入った器を探す楽しさと手頃な価格が魅力となり、上海の新たな週末の過ごし方として注目を集めている. 訳あり陶磁器に新たな活躍の場 陶磁器は焼成の過程で、一定数の不良品が出る.注文分を生産した後に残った余剰在庫や、細かな傷のある製品は、一般の商品として販売するのが難しい.一方、見た目に多少の難があっても、日常使いには支障のない器も少なくない.こうした背景から、景徳鎮や潮州といった陶磁器の産地で余剰品を買い取り、上海で量り売りするビジネスが広がっている.

景徳鎮から上海へ 広がる「捡瓷」 「捡瓷」は上海発祥のものではない.近年、湖南省醴陵市や江西省景徳鎮市などの陶磁器の産地では、観光客向けに、余剰在庫を保管する倉庫や商品を選べるスペースを開放する動きが広がっている.器を手頃な価格で購入する様子がSNSで話題となり、もともとは在庫処分の場だった倉庫が、新たな買い物体験を楽しめるスポットへと変化した.こうした動きは上海にも広がり、宝山区や浦東新区の川沙、閔行区の華漕などにも「捡瓷倉」が登場.景徳鎮まで足を運ばなくても、上海で気軽に「捡瓷」を体験できるようになっている.

倉庫で楽しむ「宝探し」 倉庫にはカップや皿、花瓶、置物などが並び、客は自由に商品を探すことができる.カップの本体とフタが別々のかごに入っていることもあり、自分で探し出して状態を確かめ、組み合わせる.何が見つかるか分からないワクワク感を、事業者は大人の「宝探し」にたとえる.ネット通販では味わえない、自分の目で見て、手に取って選ぶ楽しさも魅力だ.石けん置きをアクセサリー入れにしたり、皿を絵の具を混ぜるパレット代わりにしたりと、自由な発想で器を活用する人もいる. 幅広い世代が来店 客層は幅広い.若者はデザイン性の高いコーヒーカップを探し、年配の客は植木鉢や湯飲み、皿など、日常使いの器を選ぶ.家族とビデオ通話でつなぎ、相談しながら品定めをする人もいる.週末には子どもやペットを連れた客も訪れ、台車に器を積んで持ち帰る姿も見られる. 在庫処分から新たな消費空間へ 運営側によると、当初は倉庫の情報を地域住民向けにSNSで発信し、滞留在庫の販売につなげることが目的だった.SNSで話題になるにつれて来店客が増え、倉庫は地域住民が週末に訪れるスポットへと変わっていった.今後は新たな倉庫の開設を進めるとともに、質の高い陶磁器をそろえ、カフェも併設するなど、より魅力的な空間づくりを目指すという. 上海で「捡瓷」を体験できるスポット3選 1. 上海瓷小主捡瓷倉 住所:閔行区北青公路832弄258号

営業時間:9:00～21:00 2. 宝山捡瓷倉 住所:宝山区沪联路768号 営業時間:9:00～20:00