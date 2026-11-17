11月5日、第9回中国国際輸入博覧会(CIIE)が国家会展中心(上海)で開幕した.今回の博覧会では、新製品や新技術、新サービスなど、初公開・初展示となる出展内容が480点を超え、過去最多となった.このうち、世界初公開の展示品は200点以上に上る. 感情を読み取るAIコンパニオンロボットや、初めて一般公開された6G端末の試作機、手術後の傷跡を目立ちにくくする医療用接着フィルムなど、高度な技術力と人々の暮らしに寄り添う視点を融合させた最新製品が一堂に会する.これらの製品を通じて、未来の産業や暮らしの新たな可能性が示されている. 今回は、輸入博で注目を集める最新テクノロジー10選を紹介する. 1. 6G端末のプロトタイプが初公開 技術・設備展示エリアでは、クアルコムの6G端末プロトタイプが注目を集めた.これは、3GPPが定める最新の仕様に準拠した世界初の6G端末プロトタイプで、今回初めて研究室の外で一般公開された.現在、中国移動(チャイナ・モバイル)や中興通訊(ZTE)など中国企業との共同テストが進められており、6G技術が規格策定から実証段階へと進んでいることを示している.

では、6Gはどれほど速いのか.中興通訊との共同テストでは、このプロトタイプのダウンロード速度は約17Gbps、アップロード速度は約1Gbpsを記録した.将来的には、大容量ファイルのダウンロードや高画質動画の送受信も、より短時間で行えるようになると期待される. 6Gがもたらす変化は通信速度の向上だけではない.AIを搭載した自動車やロボットなども、より高速で安定したネットワークにつながるようになる.6Gは、未来の暮らしに新たな可能性をもたらす技術として期待されている.

2. AIが自ら判断して卓球!ロボットに見る「フィジカルAI」の可能性 智脳競速基金会(Hitch Open)が提供するフィジカルAIのオープンソースプラットフォームでは、人型ロボット同士が卓球で対戦するデモンストレーションが行われた. 人の手を借りることなく、ロボットはカメラでボールの位置や動きを捉え、落下地点を予測しながら、打ち返すタイミングや方向を自ら判断する.こうしてスピード感のあるラリーを繰り広げる. 注目したいのは、単にロボットが卓球をできるということではない.周囲の状況を自ら認識し、判断したうえで、実際に体を動かして行動できる点だ.これは、現在注目を集める「具身知能(エンボディドAI)」が、研究室内にとどまらず、実際の環境で活用できるかを確かめる重要な取り組みといえる.

3. ソニーの空間再現ディスプレイ 3D映像を直感的に操作 3Dメガネをかけずに立体映像を確認しながら、直感的に編集作業ができるソニーの空間再現ディスプレイ.画面を上からのぞき込むと、机の上に置いた模型を眺めるような感覚で、立体的な3DCGコンテンツを確認できる.物体の位置や大きさ、空間内での配置などを直感的に把握できるのが特徴だ.

専用のタッチペンを使えば、3D空間内のオブジェクトを直接つかんで動かしたり、線や図形を描き加えたりすることもできる.さらに、デジタル空間内にカメラや照明を配置し、撮影条件を調整する機能も備えている.映画や映像作品のライティング、アニメーションの絵コンテ制作、ゲームのステージ設計、建築デザインの共有など、幅広い分野での活用が期待される.

4. メドトロニックの脳と機器をつなぐ最新技術 BCI閉ループシステム メドトロニックのブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)閉ループシステムが、今回、アジア太平洋地域で初めて公開された.展示されたのは、BrainSenseの電極識別技術(EI)と、適応型脳深部刺激(aDBS)だ.

簡単に言えば、脳の電気信号をリアルタイムで読み取り、脳の活動状態に応じて電気刺激を自動調整する仕組みだ.脳の信号を検知・分析し、その結果に基づいて刺激を調整することで、患者一人ひとりの状態に合わせた治療を目指す.パーキンソン病や本態性振戦、ジストニア、てんかんなどへの活用が期待されている.

5. 手術支援ロボット「ダビンチ5」 精度と操作性がさらに進化 手術支援ロボット「ダビンチ5」には、150以上の設計改良が施され、演算能力は前世代モデルの1万倍以上に向上した. 最大の特徴は、手術器具に加わる力を医師の手元に伝える「力覚フィードバック機能」を初めて搭載したことだ.医師は器具の先端が組織に触れた際の力の強さを感じ取れるため、組織に過度な負担をかけたり、傷つけたりするリスクの軽減につながる. また、遠隔での手術支援にも対応している.専門医がモバイル端末から手術映像を確認し、リアルタイムで助言できるほか、シミュレーターやデータ分析ツールも備え、手術前のトレーニングや手術後の検証・分析をサポートする.

6. シーメンス・ヘルスケアのフォトンカウンティングCTを活用したPCI 世界で初めて、フォトンカウンティングCTを心臓カテーテル治療(PCI)に活用する取り組みが披露された. フォトンカウンティングCTは、X線の光子を一つひとつ検出することで、従来のCTよりも高精細な画像を取得できる次世代型のCT技術だ.血管や病変部位の状態をより詳しく把握できるため、治療の精度向上や、周囲の正常な組織への影響を抑えることが期待されている.

7.オーチスのGen Nexusエレベーター制御システム エレベーターの保守は、故障してから修理する「事後対応型」から、AIを活用して故障の兆候を事前に捉える「予防保全型」へと進化している. オーチスのAIエレベーター制御システムは、AIによる稼働状況のモニタリング、故障の予兆検知に基づくメンテナンスの手配、遠隔アップデートなどに対応.安全性の向上、省エネ、運転停止時間の短縮を目指す.

8. インテルのコンテナ型エネルギー貯蔵・コンピューティングソリューション 変電設備、蓄電システム、コンピューティング設備を標準的なコンテナに集約したソリューションだ.1基のコンテナに標準ラックを12台収容でき、工場でのカスタマイズにかかる期間は約8～12週間.設置場所への搬入後は、最短1週間で運用を開始できる.

AIデータセンターの需要が急速に拡大する中、設備の導入期間を大幅に短縮できる点が大きな強みとなっている.

9.オーサムのAI搭載・五感リラクゼーションチェア 消費品展示エリアで唯一、今回の「最先端技術製品」に選ばれた展示品. 非接触型の健康モニタリング技術に加え、映像、音、温度、香り、お茶を組み合わせ、五感を通じて心身を整える新しいリラクゼーション体験を提供する.AI技術と日常のウェルネスを融合させた、未来の健康的なライフスタイルを提案する製品だ.