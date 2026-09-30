上海ファッションウィーク、まもなく開幕　街とビジネスを巻き込み新たな展開へ

上海ファッションウィークが10月8日に開幕する.今季は約100本のランウェイショーをはじめ、ブランドの新作発表や商談会、消費者向けイベントなどが行われる.さまざまな催しを通じて、上海のファッション産業の魅力を発信する. 2027年春夏シーズンの関連イベントは、ランウェイだけにとどまらない.新天地などでのショーに加え、「MODE上海」やショールーム、業界フォーラム、一般向けイベントなどを開催.淮海路や南京西路といった主要な商業エリアとも連携し、期間中には約1,000ブランドが新作発表や各種展示に参加する. こうした多彩なイベントの背景には、上海のファッション産業が向き合う、より現実的な課題がある.それは、ファッションウィークを通じて生まれたクリエイティブや注目度を、いかに受注や販路の開拓、さらには消費へとつなげていくかという点だ. その商業的な側面は、ますます鮮明になっている.

今季の「MODE上海」に参加するブランドの半数以上は、韓国、ロシア、フランス、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、アメリカなどから参加する.イタリアのセレクトショップ「ANTONIOLI」、ニューヨークの「3NY」、ベトナムの「RUNWAY」など海外のバイヤーも参加するほか、カザフスタンの「Saks Fifth Avenue」は今回が初参加となる. 「MODE上海」は10のショールームとも連携する.今季の上海の商談・受注シーズンでは、複数の区にまたがる5万平方メートル以上の規模で、アパレルやアクセサリーからフレグランス、ライフスタイル商品まで、幅広いカテゴリーを扱う.

中国ブランドにとっても、「MODE上海」は海外市場への進出を後押しする重要なプラットフォームの一つとなっている. その一例が中国ブランド「RAXXY」だ.RAXXYの創業者兼デザイナー、William Shen氏によると、同ブランドは2025年に初の商業コレクションを発表して以来、海外展開を16市場から19市場へと拡大した.

一方、海外ブランドにとっては、中国で店舗を増やすだけでは十分ではなくなっている.新作の発表やコラボレーション、現地に合わせたイベントなどを通じて、中国市場との接点を広げる動きが増えている. 例えば、アディダスは上海で複数日にわたるイベントを開催し、Stan SmithやY-3、2027年春夏コレクションなどを紹介する.フランス・メンズウェア連盟も上海ファッションウィークに初参加し、5つのフランスブランドを紹介する予定だ.また、ELIE SAABとH&Mによるデザイナーコラボレーションも上海で中国向けに先行披露され、その後、HOUSE OF H&Mで数量限定販売が行われる.

こうした取り組みからは、上海が国際ブランドにとって単なる販売市場ではなく、商品やデザイン、ブランドの世界観を中国市場でどのように展開できるかを試す場になりつつあることがうかがえる. 一方、中国ブランドが直面しているのは、別の課題だ.中国のデザインに対する消費者の関心の高まりを、一時的なブームに終わらせず、持続的に成長できるビジネスへとつなげられるかという問題である. クリエイティビティと商業的な成長の両立という課題は、XIAOLIの創業者兼デザインディレクター、李暁氏の言葉からもうかがえる. 「XIAOLIがデザイナーズブランドから、より高い商業力を備えたブランドへと徐々に成長していくことを目指しています.同時に、デザイン性も大切にしていきたい」と李氏は語る.

今後より重要になるのは、中国のデザイナーが伝統的な要素を現代のファッションに取り入れられるかどうかだけではない.文化的な要素や伝統工芸を、消費者が魅力を感じ、実際に購入したいと思える商品へと転換できるか.そして、それを採算の取れる価格で生産できるかが問われている. 中国の大手企業でも、デザイナーと商品開発をより密接に結びつける動きが広がっている. 例えば、スポーツ用品大手の安踏(ANTA)は、デザイナーの陳鵬氏と協業し、「ANTA ICONIC」コレクションを「MODE上海」で発表する.また、上海には「安踏上海デザインセンター・陳鵬スタジオ」を設立することで、単発のコラボレーションにとどまらない、より長期的な商品開発へと協力関係を広げている.

こうしたランウェイでのコラボレーションが長期的な商品開発へと広がる動きは、ファッションウィークで開催されるショーの本数以上に、業界にとって重要な変化となる可能性がある. 同時に上海では、ファッションウィークの舞台を専門会場の外にも広げ、街の消費空間へとファッションを取り込もうとしている.

10月16日から25日にかけては、一般向けのイベントが新天地や永園路などの商業エリアにも広がる.マーケットやストリートショーなどを開催し、「シティ・ファッション・マップ」を通じて各イベントをつなぐ.淮海路や南京西路などの主要商業エリアも参加する予定だ. その狙いは明確で、ファッションウィークで生まれた人の流れを街の消費へとつなげることだ. 上海ファッションウィーク組織委員会の紀盛軍主任によると、昨年のファッションウィーク期間中、新天地・東台里の1日平均売上高は前月比18％増加し、累計来訪者数は18万人に達した.