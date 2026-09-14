六つの中国の都市がその文化的財宝を上海へ

Credit: Ti Gong

六つの中国の都市が、第37回上海観光フェスティバルの一環として、無形文化財、パフォーマンス、地元の料理、観光体験を展示しています。 これらの都市は、江蘇省の無錫、浙江省の寧波、福建省の三明と長汀、湖南省の懐化、そして中国西北部の新疆ウイグル自治区のカシュガルです。 カシュガルは、新疆の文化を紹介するために、上海の東方明珠テレビタワーや外灘で伝統的な民族音楽と踊りを披露します。

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三明と長汀は、外灘でテーマ型の二階建て観光バスを共有し、魚灯展示、客家の茶を挽く踊り、民謡、国家級の宝である梅林オペラなどの非物質文化遺産ショーを開催します。 南京路歩行者天街のニュー・ワールド・シティでは、観光客は懐化からの公演を観ることができます。 BFCでは、日曜日に複数都市のロードショーが開催され、参加都市からの多様な提供品が披露されました。

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無錫ブースでは、提灯の背景や明代（1368 年～1644 年）の旅行家・徐霞客、詩人・蘇軾をモチーフにした装飾、無形文化遺産の工芸品、地元グルメを通じて、大運河の水郷の雰囲気を再現しました。 寧波の漁業をテーマにしたパフォーマンスは、海洋漁業文化と伝統芸能を融合させ、沿岸の暮らしを描き出しています。 無錫では上海在住の観光客向けに、無料チケット 1 万枚の配布とホテル割引を実施しています。 懐化では、65 の景勝地、50 のホテル、200 の事業者で利用可能な 100 万元（約 14 万 9086 米ドル）超の観光クーポンを発行しました。三明では航空機で来場する観光客の入場料を無料としています。 9 月 12 日に開幕した第 37 回上海観光祭は、170 件の文化観光イベントを実施し、10 月 6 日まで開催されます。

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