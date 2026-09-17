幻想的な夜を楽しもう!第3回上海国際光影節・完全ガイド.

SHANGHAI INTERNATIONAL LIGHT FESTIVAL 第3回上海国際光影節が、2026年9月17日から10月16日まで開催される. 今年のテーマは「光韻上海・影動世界」.黄浦区のメイン会場と市内16カ所のサブ会場を中心に、建築プロジェクションやデジタルアート、水辺のライトアップ、ドローンショー、ナイトマーケットなど、多彩な夜のイベントが上海各地で楽しめる. さまざまな夜の楽しみ方が広がり、この完全ガイドを保存して、上海の夜を楽しもう! 黄浦区 · 延中緑地 今年のメイン会場は黄浦区.メイン会場の中心となる延中緑地黄浦区エリアでは、音楽広場、延中広場公園、広場公園、春之園を結び、市中心部に光の散策ルートをつくり出す. 緑地内には24組の光のインスタレーションやインタラクティブ作品が登場する.延安路沿いでは、「夜鷺とそのアメリカの仲間たち」をテーマにした光のアートを楽しめる.賞心湖の中央には、大きな夜鷺と小さな夜鷺が寄り添い、釣り竿を手にしたユニークな光のオブジェも設置される.

西蔵南路には大きなハートのイルミネーションが登場.メインの遊歩道では、木々の間から光の筋が斜めに差し込み、薄い霧の中に幻想的な光景をつくり出す.まるで森の中に迷い込んだかのような、幻想的な夜の散策を楽しめる.

開催期間:9月17日～10月16日 会場:延中緑地黄浦区エリア 予約:不要 黄浦区 ·上海音楽ホール 9月18日から27日まで上海音楽ホールでは建物の外壁を使った大規模なプロジェクションマッピングが行われる. フェスティバルのテーマ作品に加え、海外アーティストによる作品も上映.歴史ある建築、映像、音楽が融合したダイナミックな光の演出を楽しめる.

開催期間:9月18日～27日 19:00／20:00／21:00 会場:上海音楽ホール 予約:実名制の事前予約が必要 予約は飛猪アプリ、または淘宝・支付宝内の「飛猪」ミニプログラムで「上海国際光影節」を検索. 1アカウントにつき1日1公演まで、最大3人分を予約できる. 黄浦区 ·「夜Sir野集」 延中緑地と上海音楽ホール周辺では、期間限定マーケット「夜Sir野集」も開催される.フードトラック、クリエイティブ雑貨、ブランドブース、オリジナルグッズなどが並び、カラフルに装飾された2階建てバスも登場. 光のアート鑑賞だけでなく、グルメやショッピングも一緒に楽しめる夜のスポットとなる.

開催期間:9月17日～10月7日 会場:延中緑地、上海音楽ホール周辺予約:不要 黄浦区 · 外灘源/蘇州河 9月17日から10月16日まで、外灘源と蘇州河沿岸にもさまざまな光の作品が登場する. 16カ国・地域のアーティストによる作品が集まり、建築プロジェクション、地面を使った光の演出、インタラクティブアートなどを水辺の公共空間で展開する.特定の展示施設に入らなくても、川沿いを歩きながら作品を楽しめるのが魅力.蘇州河沿岸全体が、巨大な屋外アートギャラリーへと姿を変える.

開催期間:9月17日～10月16日 会場:外灘源・蘇州河沿岸予約:不要 市内16のサブ会場も同時開催 黄浦区のメイン会場に加え、市内16カ所のサブ会場でも、それぞれの地域の景観や文化、商業施設を生かした光のイベントが開催される.