幻想的な夜を楽しもう!第3回上海国際光影節・完全ガイド.
SHANGHAI INTERNATIONAL
LIGHT FESTIVAL
第3回上海国際光影節が、2026年9月17日から10月16日まで開催される.
今年のテーマは「光韻上海・影動世界」.黄浦区のメイン会場と市内16カ所のサブ会場を中心に、建築プロジェクションやデジタルアート、水辺のライトアップ、ドローンショー、ナイトマーケットなど、多彩な夜のイベントが上海各地で楽しめる.
さまざまな夜の楽しみ方が広がり、この完全ガイドを保存して、上海の夜を楽しもう!
黄浦区 · 延中緑地
今年のメイン会場は黄浦区.メイン会場の中心となる延中緑地黄浦区エリアでは、音楽広場、延中広場公園、広場公園、春之園を結び、市中心部に光の散策ルートをつくり出す.
緑地内には24組の光のインスタレーションやインタラクティブ作品が登場する.延安路沿いでは、「夜鷺とそのアメリカの仲間たち」をテーマにした光のアートを楽しめる.賞心湖の中央には、大きな夜鷺と小さな夜鷺が寄り添い、釣り竿を手にしたユニークな光のオブジェも設置される.
西蔵南路には大きなハートのイルミネーションが登場.メインの遊歩道では、木々の間から光の筋が斜めに差し込み、薄い霧の中に幻想的な光景をつくり出す.まるで森の中に迷い込んだかのような、幻想的な夜の散策を楽しめる.
開催期間:9月17日～10月16日
会場:延中緑地黄浦区エリア
予約:不要
黄浦区 ·上海音楽ホール
9月18日から27日まで上海音楽ホールでは建物の外壁を使った大規模なプロジェクションマッピングが行われる.
フェスティバルのテーマ作品に加え、海外アーティストによる作品も上映.歴史ある建築、映像、音楽が融合したダイナミックな光の演出を楽しめる.
開催期間:9月18日～27日 19:00／20:00／21:00
会場:上海音楽ホール
予約:実名制の事前予約が必要
予約は飛猪アプリ、または淘宝・支付宝内の「飛猪」ミニプログラムで「上海国際光影節」を検索.
1アカウントにつき1日1公演まで、最大3人分を予約できる.
黄浦区 ·「夜Sir野集」
延中緑地と上海音楽ホール周辺では、期間限定マーケット「夜Sir野集」も開催される.フードトラック、クリエイティブ雑貨、ブランドブース、オリジナルグッズなどが並び、カラフルに装飾された2階建てバスも登場.
光のアート鑑賞だけでなく、グルメやショッピングも一緒に楽しめる夜のスポットとなる.
開催期間:9月17日～10月7日
会場:延中緑地、上海音楽ホール周辺予約:不要
黄浦区 · 外灘源/蘇州河
9月17日から10月16日まで、外灘源と蘇州河沿岸にもさまざまな光の作品が登場する.
16カ国・地域のアーティストによる作品が集まり、建築プロジェクション、地面を使った光の演出、インタラクティブアートなどを水辺の公共空間で展開する.特定の展示施設に入らなくても、川沿いを歩きながら作品を楽しめるのが魅力.蘇州河沿岸全体が、巨大な屋外アートギャラリーへと姿を変える.
開催期間:9月17日～10月16日
会場:外灘源・蘇州河沿岸予約:不要
市内16のサブ会場も同時開催
黄浦区のメイン会場に加え、市内16カ所のサブ会場でも、それぞれの地域の景観や文化、商業施設を生かした光のイベントが開催される.
浦東新区:9月20日から11月1日まで、晶耀前灘、前灘公園巷、陸悦広場を結ぶ約800メートルの光の散策ルートが登場する.15組の光のインスタレーションや建物のライトアップを楽しむことができる.入場無料で予約は不要.18時以降の訪問がおすすめ.
徐匯区:西岸夢中心や徐家匯商圏などを中心に、デジタルアートやクリエイティブな光の作品を展開.西岸エリアならではの現代的なアート空間を演出する.
静安区:9月19日から10月7日まで、静安公園、南京西路、蘇河湾、大寧など複数のエリアで開催.また、慎余里では9月26日から20点の国際アート作品が見られる.
長寧区:9月24日から晶耀虹橋を中心に、建築プロジェクション、空中の光の回廊、屋上レーザー、デジタルアートなどを展開する.
普陀区:TOP中央公園を舞台に、大型の水上浮遊型光アートや芝生の「光の森」が登場.さらに、約6000平方メートル規模の音楽ウォータースクリーンも予定されている.
虹口区:9月28日から10月14日まで、北外灘、世界会客庁、黄浦江沿岸エリアを中心に開催.
楊浦区:9月27日から10月6日まで、楊樹浦発電所跡地公園と楊浦濱江を中心に、建築プロジェクションや光のインスタレーション、夜間イベントを開催.世界技能博物館でも9月22日から27日まで連動企画が行われる.
宝山区:9月28日から10月7日まで、上海長灘や海上世界周辺で、ドーム型の光演出、ウォータースクリーン、建築ライトアップなどが実施される.国際クルーズ港では、ドローンと花火を組み合わせた演出も予定されている.
閔行区:9月24日から10月7日まで、梅隴南方商圏を中心に、建築プロジェクション、屋外ライトアート、浮遊球体への映像投影、ドローンショーなどを展開する.
臨港新片区:9月30日から10月7日まで、滴水湖西側の半周エリアを舞台に、建物のライトアップや裸眼3D映像、ウォータースクリーン、ドローンショー、花火、フロートパレードなどを実施する.
奉賢区:9月24日から10月7日まで、古華公園を中心に、庭園や橋、5カ所のインタラクティブなスタンプポイントを巡る夜の散策ルートを設置する.伝統的な庭園景観とデジタル技術による光の演出を融合させ、夜の公園を彩る.
金山区:9月25日から10月7日まで、朱涇鎮東林広場を中心に、伝統的なランタン、アートインスタレーション、光のマーケットを開催.楓涇古鎮や金山城市沙灘などでも関連イベントが行われる.
嘉定区:9月23日から10月3日まで、西大街歴史文化街区を中心に、建築プロジェクションやインタラクティブな光の作品を展開.南翔古鎮、安亭老街、古猗園なども連動する.
松江区:9月30日から10月7日まで、泰晤士小鎮と泗涇古鎮で「光影・映画・影絵」の"三影奇縁"をテーマに開催.建築プロジェクション、映画をテーマにしたアート作品、古鎮のナイトツアーなどが楽しめる.
青浦区:9月21日から10月7日まで、「微光集結・万象極光」をテーマに、百聯アウトレット、朱家角、岑卜村、和睦水街などを結ぶ.オープニングイベントは9月21日19時から百聯アウトレット広場で開催される.
崇明区:9月24日から10月7日まで、主要商業エリアや農村観光スポットで、自然環境を生かしたエコライトアートや夜間文化イベントを展開.
(※各会場の開催時間や上映スケジュール、予約方法などは、天候や現場の状況により変更される場合がある.来場前に「上海国際光影節」の公式発表を確認し、最新情報をチェックしてください.)
9月17日から10月16日まで、上海の街を歩きながら、街のあちこちに広がる「光」を探してみてはいかがだろうか.