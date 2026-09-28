ビッグガイド:この国民の祝日(パート1)- 展覧会、コミュニティ、そして祭り

国慶節の休暇が近づくにつれ、上海は文化・レジャーイベントが盛りだくさんのにぎやかな秋に向けて準備を進めています。 市内の博物館、歴史的街区、公園、水辺エリアでは展覧会、祭り、カーニバル、文化マーケットが開催されます。こちらは国慶節ガイドの第 1 部です。芸術・歴史愛好家、イベント参加者、都市探検家向けに休暇中のイベント 19 件をまとめました。第 2 部では屋内・屋外パフォーマンスと花火ショーを中心に紹介します。

展示会

1. 「世界樹の頂上:アメリカ大陸の古代文明展」 「世界樹の頂点：アメリカ大陸古代文明展」は、来場者をアメリカ大陸各地へと誘います。メキシコ、ペルーなどアメリカ大陸各地から約 3000 点の文物が集められ、オルメカ、マヤ、アステカ、インカをはじめとする古代文明を紹介します。上海で開催されるアメリカ古代文明展の中でも最大規模の一つで、海外の歴史ファンにぴったりです。

Credit: Ti Gong

ご来場の際 会期：2027 年 11 月 14 日まで

開館時間：火曜日～日曜日 午前 9 時～午後 5 時（最終入場は午後 4 時）。祝日を除き月曜休館。 会場：上海博物館（シャンハイ・ミュージアム） 住所：人民大道 201 号 入場料：割引券は 74 元～、通常券は 148 元～。事前の実名予約が必要です。

2. "高貴の家: 馬王堆漢墓における生活美学と修養" 西漢貴族の世界に足を踏み入れてください。2000年以上前のその時代を再現したこの大規模な展示では、馬王堆漢墓から出土した何百もの絹織物、漆器、そして文書が展示されています。墓No.3から発見された珍しいT字型の絹の絵画は、10月7日まで展示されています。この展覧会では、古代中国の手工芸、儀式、医療、そして生命と宇宙に関する哲学も紹介されています。

Credit: Ti Gong

ご来場の際 会期：10 月 7 日まで

通常開館時間：火曜日～日曜日 午前 10 時～午後 6 時（最終入場は午後 5 時）。月曜休館。 国慶節休暇（10 月 1 日～7 日） 10 月 1 日～4 日（木曜～日曜）：午前 10 時～午後 6 時（最終入場午後 5 時） 10 月 5 日～7 日（月曜～水曜）：午前 10 時～午後 9 時（最終入場午後 8 時 30 分） 会場：中華芸術宮（チャイナ・アート・ミュージアム） 住所：上南路 205 号 入場料：通常券 98 元、割引券 68 元、子供券 9.9 元。1 時間ガイドツアー 108 元（入場料別）、入場料＋ガイドツアーセット券 178 元

3. 「国採（こくさい）–故宮所蔵 清代帝后服飾展」 本展は清代の衣服、宝飾、装身具を展示しており、その 9 割が北京外で初公開となります。3 割超の作品は一般公開が初めてです。中国の伝統的な美意識に関心のある方は、ぜひご来場いただき、宮廷ファッションの技、色彩、細部をご鑑賞ください。



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ご来場の際 会期：10 月 7 日まで

開館時間：火曜日～日曜日 午前 9 時～午後 5 時（最終入場は午後 4 時 15 分）。祝日を除き月曜休館。 会場：万博博物館（ワールドエキスポ・ミュージアム） 住所：蒙自路 818 号 入場料：通常券 88 元、ペア券 138 元、割引券 68 元、子供券 9.9 元

4. 「清韻：康熙、雍正、乾隆時代の文化遺産展」 閔行博物館（ミンハンはくぶつかん）では、康熙、雍正、乾隆の時代に関連する120点以上の展示品が公開されています。広範な帝国の歴史に加えて、展示会は宮廷の伝統や人物についても探求しています。展示品にはさまざまなアイテムが含まれ、清王朝の美学や日常生活を示しています。入場は無料で、休日のミュージアムデーに気軽に訪れることができます。

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ご来場の際 会期：10 月 25 日まで

開館時間：火曜日～日曜日 午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分（最終入場は午後 4 時）。祝日を除き月曜休館。 会場：閔行博物館（ミンハンはくぶつかん） 住所：新镇路 1538 号 入場料：入場無料

5. 「ジョルジョ・モランディ: 独白」 静かで雰囲気のある場所をお探しなら、浦东美术馆で開催されているジョルジョ・モランディ展を訪れてみてください。同館は、これが今世紀最大のモランディ個展であると主張しています。モランディの穏やかな静物画と柔らかな色合いは、上海の賑やかな街並みと鮮やかな対比を成しています。また、浦东のウォーターフロントの景色を楽しむ絶好の機会でもあります。

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ご来場の際 会期：10 月 28 日まで

開館時間：午前 10 時～午後 9 時（最終入場は午後 8 時） 会場：浦東美術館（ミュージアム・オブ・アート・プードン） 住所：濱江大道 2777 号 入場料：終日券 平日 100 元、週末・祝日 150 元。夜間券（午後 5 時以降）平日 80 元、週末 120 元。 割引券：終日券 平日 80 元／週末 120 元、夜間券 平日 60 元／週末 90 元。 6 歳以下または身長 1.2 メートル以下の子どもは入場無料。

6.「謎は終わらない：アガサ・クリスティ」テーマ展 この展覧会は、アガサ・クリスティと探偵文学を称え、1959年の希少なタイプ原稿『鳩の中の猫』を展示しています。訪問者はクリスティの作品やその舞台およびスクリーンでの翻案を探索し、探偵小説について学び、古典的なミステリーの場面を再現した体験を楽しむことができます。『オリエント急行殺人事件』にインスパイアされたダイニングカーの再構築が、没入感をさらに高めています。

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ご来場の際 会期：10 月 15 日まで

通常開館時間：火曜日～日曜日 午前 9 時～午後 9 時（最終入場は午後 8 時 30 分）。月曜休館。 国慶節休暇（10 月 1 日～7 日）

10 月 1 日～3 日（木曜～土曜）・10 月 5 日（月曜）：午前 9 時～午後 5 時（最終入場は午後 4 時 30 分） 10 月 4 日（日曜）、10 月 6 日（火曜）・10 月 7 日（水曜）：午前 9 時～午後 9 時（最終入場は午後 8 時 30 分） 会場：徐家匯書院（シカウェイ・ライブラリー）

住所：漕渓北路 158 号 入場料：無料

7. 《永遠に消えない黒水城》没入型文化財展 上海市中心から古代のシルクロードを探索しよう。このインタラクティブなインスタレーションでは、中国北西部の交易ルートにある古代都市カラホトを紹介しています。古代文学、仏教芸術、西夏の工芸品、そして洞窟や失われた都市のデジタル再現が見どころです。180度の没入型ドームと再現された古代市場が歴史を生き生きとよみがえらせます。

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ご来場の際 会期：10 月 7 日まで

開館時間：午前 10 時～午後 6 時（最終入場は午後 5 時） 会場：ラファイエ文化芸術センター ALIGHT ROOM 住所：復興中路 323 号 入場料：大人券 98 元、大人早割券 29.9 元、子供券 19.9 元、割引券 68 元

8. 「上海-ハンブルク：二つの都市の物語」 「上海－ハンブルク：二つの都市の物語」は、貴重な資料や歴史文書、インタラクティブ展示を通じて、両都市の 40 年に及ぶ友好関係を探ります。展示は貿易、産業、文化、交通、日常生活にわたる内容です。

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ご来場の際 会期：10 月 18 日まで

開館時間：火曜日～日曜日 午前 9 時～午後 5 時（最終入場は午後 4 時）。祝日を除き月曜休館。 会場：上海歴史博物館（シャンハイ・ヒストリー・ミュージアム） 住所：南京西路 325 号 入場料：入場無料

コミュニティと祭り

9. POPOME · 中国アニメーション 光と影の奇妙な夜 楽しさあふれる中国アニメをテーマにしたライトショー、天宮劇場でのパフォーマンス、そして夜にはIPキャラクターのパレードをお楽しみください。このイベントは、人気の中国アニメキャラクターを夜に家族や子供たちのために生き生きと蘇らせます。

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ご来場の際 会期：10 月 6 日まで、週末および国慶節休暇の夜間のみ開催

会場：上美影 POPOME キッズパーク（上海グローバルハーバー） 住所：中山北路 3300 号 入場料：夜間券が必要です。夜間枠はミニプログラムから予約してください。

10. 2026 年上海孔子文化祭 フェスティバルでは、千年の儀礼と音楽が現代都市生活と出会う」というテーマのもと、慧龍潭公園、嘉定孔子廟、そして州橋景観エリアを結びつける演劇体験を通じて、嘉定の豊かな文化的過去を探求します。また、伝統文化、地域の生活、国際文化交流、特別な市場もプログラムに含まれています。

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ご来場の際 会期：10 月 23 日まで

会場：嘉定孔子廟（かじょうこうしびょう） 入場料：入場無料

11. 無形文化遺産 大豫園音楽シーズン 豫園初の年間無形文化遺産音楽シーズンでは、伝統的な中国オペラ、民俗音楽、そして国際的なアクトが9月19日から11月15日まで開催されます。BFCの屋外ステージと豫園の九曲橋湖畔ステージがオープニングナイトに登場します。昆曲、京劇、黄梅劇、秦腔が伝統音楽に合わせて月明かりの湖岸で演じられる予定です。

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ご来場の際 会期：10 月 23 日まで

会場：嘉定孔子廟（かじょうこうしびょう） 入場料：入場無料

12. 上海チャイナドレス風尚シーズン 上海映画撮影所は、地元のスタイル、無形文化遺産、新しい中国のトレンドを融合させた旗袍文化を提供します。昼から夜への体験、没入型の設定、クロスオーバーパフォーマンス、そしてライトショーが旗袍文化を活性化させます。

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ご来場の際 会期：10 月 25 日まで

開園時間：会期中、毎日午前 8 時 30 分開園、午後 10 時閉園（夜間枠入場：午後 3 時 30 分より、最終入場：午後 8 時 30 分）。 ※ご注意：昼間の公演は 10 月 1 日～7 日のみ実施。それ以外の日は、昼間来場者は園内見学と撮影のみ可能で、公演やエンターテインメントイベントは行われません。

会場：上海映画パーク（上海影視楽園）

住所：車亭公路 211 号 入場料：80 元

13. 2026年上海古猗園無形文化遺産月 上海顧村園の無形文化遺産月間は、中国文化を紹介します。 クラシックな庭園、ライトディスプレイ、現代的な中国風スタイルが文化展覧会、没入型文化イベント、インタラクティブなライト体験に登場します。 庭園の秋の景色を背景に、無形文化財と伝統文化をお楽しみください。

会期：10 月 25 日まで 会場：上海古猗園（シャンハイ・こいえん） 住所：滬宜公路 218 号 入場料：詳細は「上海古猗園」のお知らせをご確認ください。

14. 北外灘都市ビーチカーニバル ノースバンドのリアルサンドビーチとテニスをテーマにした周辺環境は、素晴らしい都会のビーチバケーションを提供します。DJセット、ライブ音楽、レジャースポーツなど、多彩なアクティビティがホリデーウォーターフロント体験を活気に満ちたものにします。

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ご来場の際 会期：10 月 1 日～14 日

会場：北外灘水辺（きたがいたんみべ） 入場料：一部のアクティビティや体験プログラムはチケットが必要です。詳細は「北外灘国際旅客輸送センター」のお知らせをご確認ください。

15. 山海万秀祭 上海海昌海洋公园で没入型エンターテインメントを体験しよう。1日を通して100以上の伝統的なスタイルのショーが開催されます。約300人のNPCが、50以上のテーマエリアでインタラクティブなストーリー、ゲーム、チャレンジを生き生きと表現し、予想外のインタラクションを生み出します。インタラクティブゲームをプレイして「銀券」を獲得し、報酬と交換しましょう。

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ご来場の際 会期：10 月 6 日まで

会場：上海ハイチャンオーシャンパーク（上海海昌海洋公園） 入場料：チケットが必要です。詳細は 021-50606666 へ電話、または「上海海昌海洋公園」のお知らせをご確認ください。

16. 2026年南翔国潮文化祭 ナンシャン古鎮で伝統的な中国文化を現代的に体験し、もう一つの重要な会場である上海古猗園も訪れてください。フェスティバルでは、視覚展示、伝統的なスタイルのパフォーマンス、インタラクティブな体験、文化産業をテーマにした4つのセクションを提供しています。

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ご来場の際 会期：9 月 30 日～10 月 8 日

会場：南翔古鎮・上海古猗園（なんしょうこちん・シャンハイこいえん） 入場料：入場無料

17. 上海野生動物園の秋の動物冒険 観光車両に乗って、秋の風景が広がる公園のドライブスルーエリアを探索しましょう。ここでは、自然の中を自由に歩き回る動物たちを見ることができます。ワオキツネザルやオランウータンに近づいたり、カンガルーの「ガンジー」やクモザルの「ドウドウ」と出会ったり、動物の行動展示や教育的なトークを通じて野生動物についてもっと学びましょう。また、パンダの誕生日を祝うイベントも楽しみのひとつです。

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ご来場の際 会期：11 月 30 日まで

会場：上海野生動物公園 住所：南六公路 178 号 入場料：終日ペアチケット：380 元；夜間枠ペアチケット：320 元

18. 蟠龍天地・新焺遊園 蟠龍天地の「Heritage Now Festival」へようこそ！来場者は灯籠鑑賞、伝統音楽、グルメフェス、マーケットブース、インタラクティブイベントを楽しむことができます。 アーティストの文秋文と共同制作された目玉は、光のアートインスタレーション「星茂祠」です。高さ5メートルの巨大なウサギのランタンと、50個の星ライトが地上に美しい星河を形成しています。来場者は、星をキャッチするゲームや桂花摘みなどの楽しいアクティビティに参加することができます。

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ご来場の際 会期：10 月 18 日まで

会場：蟠龍天地（ばんりゅうてんち） 住所：蟠鼎路 123 弄 8 番 入場料：入場無料

19. 長興島郊野公園での黄金の秋の楽しいカーニバル 金秋拾光·潮玩嘉年華 長興島カントリーパークの10周年を祝うカーニバルでは、人気のIP、楽しいスポーツ、夜のマーケット体験を組み合わせたお祭りが開催されます。特別にデザインされた公園ルートを辿り、オレンジをテーマにしたインスタレーションを探索し、島の秋の雰囲気と賑やかな夜をお楽しみください。

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ご来場の際 日付: 10月1日～7日 会場: 長興島郊野公園（上海） チケット: 詳細は「長興島郊野公園」の告知をご確認ください