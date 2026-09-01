1個約9400円!? 上海の「リンゴ専門店」が話題に

上海でリンゴだけを扱う果物店「μήλο(ミロ)」が、SNSで話題となっている.店名はギリシャ語で「リンゴ」を意味し、店頭には「Only Apples」の文字が掲げられている. 2025年のオープン以来、1杯393.7元(約9300円)のオーダーメイド・リンゴジュースで注目を集めてきた同店が、今度は1個399元(約9400円)のリンゴを販売し、再び話題を呼んでいる.

500グラム約140円のリンゴから、1個約9400円の高級リンゴまで 「μήλο」は、上海市の襄陽南路と復興中路の交差点に位置する、店舗面積はわずか数平方メートルという小さな店だ.店内では、中国各地や海外から集めた20種類以上のリンゴを取り扱っている. 店頭では1斤(約500グラム)6元(約140円)の紅富士が販売される一方、ガラスケースには高級なリンゴが1個ずつ並べられている.チベット産の「シャングリラ特選」は1個293.1元(約7000円)で、バラのような香りが特徴とされる.日本産の「美丘楊貴妃特選」も1個121元(約2900円)で販売されている. なかでもひときわ目を引くのが、1個399元(約9400円)の「雲南紅玫瑰(レッドローズ)」だ.同品種はネット通販で1斤19.9～30元(約470～710円)で販売されており、その大きな価格差に驚きの声も上がっている.また、「Remix9当季(時令組)」と名付けられたセットは、3591元(約8万5000円)にもなる.

ワインのソムリエのような「リンゴテイスティング」 「μήλο」は一般的な果物店とは異なり、さまざまな品種を味わえるテイスティング体験ができる.店員はそれぞれの品種の特徴を紹介するだけでなく、ワインのソムリエさながらに、甘みや酸味、食感、風味まで丁寧に解説してくれる.試食の合間には炭酸水も用意されており、口の中をさっぱりさせながら、品種ごとの味わいの違いを楽しめる.希望すれば、その場でリンゴジュースにしてもらうこともできる. リンゴを選び、味わい、ジュースにする――.そんな一連の体験が、普段の「リンゴを食べる」という行為を、ちょっと特別なひとときへと変えている.

「普通」と「おいしい」 評価は二極化 価格に見合う味なのか.消費者の評価は分かれている. 「店員の説明は熱心だったが、リンゴ自体はごく普通で、宣伝されているほどの特徴的な風味は感じられなかった」という声がある.また、「ライチ風味」をうたう商品を購入した人からは、一般的なリンゴとの違いが分からず、「ライチの味はしなかった」との感想も寄せられている.

「400元もするリンゴなのに、せめて見た目くらいはきれいにしてほしい.それじゃ、4元のリンゴと何が違うのか分からない」 「こんなに高いリンゴと普通のリンゴ、いったい何が違うの?」 「価格の単位は日本円じゃない?」

一方で、一般的なリンゴよりも「少しおいしい」と評価する人や、搾りたてのリンゴジュースを絶賛する人もいる.「上海で世界中のリンゴを食べ比べる」といった投稿も人気を集めている.

リンゴを買うのか、体験を買うのか 店の人気が高まる一方、SNSでも同店をめぐる反響が広がっている.小紅書(rednote)では、同店を紹介する投稿に2万件を超える「いいね」が寄せられることもある.価格の高さをネタにした投稿も見られるなど、消費者の評価は大きく分かれている. 数百元を払ってリンゴ1個を買うことについて、「好奇心を満たすため」と捉える人がいる一方、サービスや購入体験まで含めれば納得できるという声もある.実際、価格には家賃や人件費、輸送費に加え、テイスティングなどのサービスにかかるコストも含まれている.一般的なリンゴと専門店で販売されるリンゴを、同じ基準で比較する必要はないとの意見もある.