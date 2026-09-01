1個約9400円!? 上海の「リンゴ専門店」が話題に
上海でリンゴだけを扱う果物店「μήλο(ミロ)」が、SNSで話題となっている.店名はギリシャ語で「リンゴ」を意味し、店頭には「Only Apples」の文字が掲げられている.
2025年のオープン以来、1杯393.7元(約9300円)のオーダーメイド・リンゴジュースで注目を集めてきた同店が、今度は1個399元(約9400円)のリンゴを販売し、再び話題を呼んでいる.
500グラム約140円のリンゴから、1個約9400円の高級リンゴまで
「μήλο」は、上海市の襄陽南路と復興中路の交差点に位置する、店舗面積はわずか数平方メートルという小さな店だ.店内では、中国各地や海外から集めた20種類以上のリンゴを取り扱っている.
店頭では1斤(約500グラム)6元(約140円)の紅富士が販売される一方、ガラスケースには高級なリンゴが1個ずつ並べられている.チベット産の「シャングリラ特選」は1個293.1元(約7000円)で、バラのような香りが特徴とされる.日本産の「美丘楊貴妃特選」も1個121元(約2900円)で販売されている.
なかでもひときわ目を引くのが、1個399元(約9400円)の「雲南紅玫瑰(レッドローズ)」だ.同品種はネット通販で1斤19.9～30元(約470～710円)で販売されており、その大きな価格差に驚きの声も上がっている.また、「Remix9当季(時令組)」と名付けられたセットは、3591元(約8万5000円)にもなる.
ワインのソムリエのような「リンゴテイスティング」
「μήλο」は一般的な果物店とは異なり、さまざまな品種を味わえるテイスティング体験ができる.店員はそれぞれの品種の特徴を紹介するだけでなく、ワインのソムリエさながらに、甘みや酸味、食感、風味まで丁寧に解説してくれる.試食の合間には炭酸水も用意されており、口の中をさっぱりさせながら、品種ごとの味わいの違いを楽しめる.希望すれば、その場でリンゴジュースにしてもらうこともできる.
リンゴを選び、味わい、ジュースにする――.そんな一連の体験が、普段の「リンゴを食べる」という行為を、ちょっと特別なひとときへと変えている.
「普通」と「おいしい」 評価は二極化
価格に見合う味なのか.消費者の評価は分かれている.
「店員の説明は熱心だったが、リンゴ自体はごく普通で、宣伝されているほどの特徴的な風味は感じられなかった」という声がある.また、「ライチ風味」をうたう商品を購入した人からは、一般的なリンゴとの違いが分からず、「ライチの味はしなかった」との感想も寄せられている.
「400元もするリンゴなのに、せめて見た目くらいはきれいにしてほしい.それじゃ、4元のリンゴと何が違うのか分からない」
「こんなに高いリンゴと普通のリンゴ、いったい何が違うの?」
「価格の単位は日本円じゃない?」
一方で、一般的なリンゴよりも「少しおいしい」と評価する人や、搾りたてのリンゴジュースを絶賛する人もいる.「上海で世界中のリンゴを食べ比べる」といった投稿も人気を集めている.
リンゴを買うのか、体験を買うのか
店の人気が高まる一方、SNSでも同店をめぐる反響が広がっている.小紅書(rednote)では、同店を紹介する投稿に2万件を超える「いいね」が寄せられることもある.価格の高さをネタにした投稿も見られるなど、消費者の評価は大きく分かれている.
数百元を払ってリンゴ1個を買うことについて、「好奇心を満たすため」と捉える人がいる一方、サービスや購入体験まで含めれば納得できるという声もある.実際、価格には家賃や人件費、輸送費に加え、テイスティングなどのサービスにかかるコストも含まれている.一般的なリンゴと専門店で販売されるリンゴを、同じ基準で比較する必要はないとの意見もある.
その価格をどう受け止めるかは、人によって異なるだろう.1個のリンゴを単なる果物と見る人もいれば、普段とは違う体験として楽しむ人もいる.その価格に含まれているのは、リンゴそのものの味だけではなく、上海で世界各地のリンゴを味わうという特別な体験なのかもしれない.