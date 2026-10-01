今夜はどこへ行く?上海で楽しみたいナイトマーケット7選

秋も深まり、上海では過ごしやすい季節を迎えている。グルメや光の演出、音楽など、秋の夜を楽しめるイベントが各地で開催されている。今回は、上海で開催される夜マーケットの中から、7つを紹介する。

上海グローバルグルメフェスティバル

7回目となる上海グルメカーニバルは9月17日から27日まで、環球港（グローバル・ハーバー）で開催される。テーマは『上海で世界を味わう』。会場には世界各地のグルメ、お酒、お土産、特産品など、6つのテーマのブースが並ぶ。世界の味をワンストップで楽しめる。 開催期間： 9月17日（木）～9月27日（日） 会場： 環球港L1南広場（普陀区中山北路3300号）

上海初の国際ピザ祭り

世界各地のピザが集まり、イタリアンスタイルの薄生地からアメリカンスタイルの厚生地まで、個性豊かな味わいを楽しめる。各国ならではのピザを食べ比べられるのも魅力だ。 会場では、ピザのほかにもマーケットや体験型コンテンツなど、さまざまな企画を楽しめる。連休には家族や友人と一緒に訪れ、世界各地の味を楽しみながら、いつもとはひと味違う休日を過ごしてみてはいかがだろうか。 開催期間： 9月25日（金）～10月7日（水） 会場： 上海虹橋前湾印象城MEGA・1号門前広場

光影マーケッ上海初の国際ピザ祭りト

黄陂南路の光影マーケットは、第3回上海国際光影節の関連イベント。延中緑地に設けられ、老舗グルメとハンドメイド雑貨を組み合わせたマーケットとなっている。8つの特設ブースに17ブランド、100種類以上の選りすぐりの商品が並ぶ。会場では肉入り月餅やバタフライパイなど上海ならではの味を楽しめるほか、デザイン雑貨のショッピングや、光の演出を巡りながら写真撮影も楽しめる。 開催期間： 9月15日（火）～10月7日（水） 毎日15:00～22:00 会場： 延中緑地（黄浦区黄陂南路）

グローバル・ヌードル・フェア

麺料理をテーマに、周辺の商業施設や飲食店と連携し、エリア全体のにぎわいを創出するフードイベントを開催。 会場には、参加型ゲームやフォトスポット、お得なキャンペーンなどが登場。さらに40店舗が参加し、世界各国の多彩なグルメが集まる。さまざまな国の味を一度に楽しみながら、食べ歩きを満喫できるイベントだ。 開催期間： 9月30日（水）～10月4日（日） 会場： 徐匯商圏（衡山路沿道）

ソウル夜市

今回の「ソウル夜市」はリニューアルして開催される。韓国のナイトカルチャーをテーマに、韓国の夜の雰囲気を感じられるさまざまな企画が用意される。 会場には人気のバーや酒類ブランドが集まり、韓国スタイルのオリジナルカクテルを提供するほか、さまざまな体験企画も行われる。韓国料理をはじめ、世界各国のストリートフードも楽しめる。さらに、音楽ライブやDJパフォーマンス、韓国のゲームなども予定されている。 開催期間： 中秋節 9月28日（金）～11月1日（日）・毎週金・土・日曜 毎日16:00～22:00 会場： 井亭天地生活広場（閔行区虹泉路1078号）

上海ASALI国際スイーツフェア

世界各国の個性豊かなスイーツが集まり、さまざまな味わいを楽しめるスイーツイベントを開催。会場では、多彩なスイーツを食べ比べられるほか、スイーツをテーマにしたかわいらしいフォトスポットも楽しめる。 国慶節の連休には、家族や友人と久光センターへ。スイーツに囲まれながら、いつもとはひと味違う休日を過ごしてみてはいかがだろうか。 開催期間： 10月1日（木）～10月7日（水） 会場： 環球港L1南広場（普陀区中山北路3300号）

2026年前灘ライフ・カーニバル

「2026年前灘ライフ・カーニバル」は9月20日に開幕する。中秋節と国慶節の連休に合わせ、『花・光・音・市（マーケット）・N（多様な企画）』の5つのテーマで、色とりどりの花の庭園や光の演出、黄浦江沿いの音楽、トレンドマーケットなど、多彩なイベントが繰り広げられる。期間中は4つのテーママーケットがリレー形式で登場し、前灘ならではの都市の魅力や暮らしの楽しさを体験できる。

開催期間： 9月20日（日）～11月1日（日） 会場： 浦東新区前灘