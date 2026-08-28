[SH Transit] 中国東方航空、世界最長の航空路線に便を追加
中国東方航空は、世界最長の定期旅客路線である上海、オークランド、ブエノスアイレス間のマラソン便に、さらに多くの便を追加する予定です。
このルートは約20,000キロメートルをカバーし、片道約25時間を要するため、世界最長の1回乗り継ぎの定期便となっています。2025年12月4日に運航を開始し、中国にとって主要な南米都市への初の直行航空路となりました。
12月5日から、この航空会社は週2便から週4便に増便します。
MU745便は従来通り月曜日と木曜日に上海浦東国際空港を出発し、水曜日と土曜日の便が追加されます。
帰りのMU746便は、アルゼンチンのブエノスアイレスにあるエセイサ国際空港を従来通り火曜日と金曜日に出発し、木曜日と日曜日の便が追加されます。
中国東方航空はこの路線にボーイング777-300ERを使用しています。このワイドボディジェット機は長距離飛行が可能で、より小型の航空機よりも快適性が高いと、上海を拠点とする航空会社は述べています。
乗客はニュージーランドのオークランドで荷物を受け取り再チェックインする必要なく、最終目的地まで荷物を直接運ぶことができます。
この航空会社はオークランドで、第五の自由権に基づいて乗客と貨物を載せ降ろししています。この航空協定は、航空会社が最終目的地に向かう途中で第三国をサービスすることを可能にします。
この路線はヨーロッパや北米を経由するフライトよりも短い選択肢を提供し、南米へ向かう旅行者にとって時差ぼけを軽減すると航空会社は述べています。
アジア、オセアニア、南米を結び、中国東方航空の上海ハブとつながり、東アジア、東南アジア、オセアニアからの旅客と南米を結ぶ。航空会社によると、増便は3つの地域間のビジネス旅行と貨物輸送にサービスを提供することを目的としている。