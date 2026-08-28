[SH Transit] 中国東方航空、世界最長の航空路線に便を追加

中国東方航空は、世界最長の定期旅客路線である上海、オークランド、ブエノスアイレス間のマラソン便に、さらに多くの便を追加する予定です。

このルートは約20,000キロメートルをカバーし、片道約25時間を要するため、世界最長の1回乗り継ぎの定期便となっています。2025年12月4日に運航を開始し、中国にとって主要な南米都市への初の直行航空路となりました。

12月5日から、この航空会社は週2便から週4便に増便します。

MU745便は従来通り月曜日と木曜日に上海浦東国際空港を出発し、水曜日と土曜日の便が追加されます。

帰りのMU746便は、アルゼンチンのブエノスアイレスにあるエセイサ国際空港を従来通り火曜日と金曜日に出発し、木曜日と日曜日の便が追加されます。