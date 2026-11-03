Una cita con Shanghái: Un boleto a las historias de la ciudad
La Exposición Internacional de Importaciones de China regresa para su novena edición, reuniendo a nuevos y antiguos amigos de todo el mundo en un encuentro con una China abierta. Para conmemorar la ocasión, se ha lanzado para audiencias globales un cortometraje titulado "Una cita con Shanghái," que celebra la ciudad y su gente.
Con un toque humano, el filme pinta un retrato del vibrante desarrollo de Shanghái y de las oportunidades que la exposición de importaciones ofrece a personas de China y del resto del mundo. Su historia se desarrolla tanto dentro como fuera de la exposición, siguiendo las conexiones entre este encuentro global y la vida de la ciudad que lo rodea.
"Una cita con Shanghái" es como un álbum de recuerdos de la ciudad. Todo tipo de boletos se convierten en recuerdos de viajes y encuentros.Cada uno lleva la huella de una llegada particular, una experiencia compartida o una cálida promesa de volver a encontrarse en Shanghái.
Un boleto a la vez, estos recuerdos conectan la exposición con la ciudad.
Conoce el Mundo
Productos de todo el mundo se reúnen, y los invitados llegan desde cada rincón del planeta. El comercio crea conexiones; las culturas se encuentran y se entremezclan. Shanghái abre sus brazos al mundo, compartiendo las oportunidades de la exposición de importación y dando la bienvenida a las amistades que surgen de cada encuentro.
Es un retrato de una ciudad con una visión global: abierta de espíritu, generosa en su bienvenida e inclusiva en las posibilidades que ofrece.
Conoce Shanghái
Sueños que convergen, innovación que cobra impulso, talento que fluye y oportunidades que se comparten. Shanghái ofrece un amplio escenario para cada pasión y cada esfuerzo, brindando a las personas espacio para perseguir aquello que aman y el apoyo necesario para seguir avanzando hacia sus metas.
Esta es Shanghái, la ciudad de los soñadores, vibrante de energía y posibilidades, donde las aspiraciones encuentran un lugar para echar raíces y la constancia tiene oportunidad de florecer.
Conoce la Vida
En sus calles y callejones se encuentra el bullicio de la vida cotidiana, poesía en la rutina diaria, paisajes por descubrir en un paseo y calidez en los momentos que las personas comparten. Con un toque delicado, Shanghái escribe las historias de los días comunes, revelando los placeres pausados y el encanto tranquilo de la vida en la ciudad.
Aquí, el atractivo de la ciudad radica tanto en estos pequeños y familiares momentos como en los viajes que traen a personas desde lejos.
Producido conjuntamente por la Oficina de Información del Gobierno Municipal de Shanghái y Shanghai Daily, "Una cita con Shanghái" extiende una invitación a través de un sencillo recuerdo: un talón de entrada, un encuentro.
En esta temporada del CIIE, descubre un Shanghái que abraza al mundo, un Shanghái rico en herencia y un Shanghái lleno de calidez y vida.
¡Shanghái, encontremos!
Editor: Shi Jingyun