Una cita con Shanghái: Un boleto a las historias de la ciudad

La Exposición Internacional de Importaciones de China regresa para su novena edición, reuniendo a nuevos y antiguos amigos de todo el mundo en un encuentro con una China abierta. Para conmemorar la ocasión, se ha lanzado para audiencias globales un cortometraje titulado "Una cita con Shanghái," que celebra la ciudad y su gente. Con un toque humano, el filme pinta un retrato del vibrante desarrollo de Shanghái y de las oportunidades que la exposición de importaciones ofrece a personas de China y del resto del mundo. Su historia se desarrolla tanto dentro como fuera de la exposición, siguiendo las conexiones entre este encuentro global y la vida de la ciudad que lo rodea. "Una cita con Shanghái" es como un álbum de recuerdos de la ciudad. Todo tipo de boletos se convierten en recuerdos de viajes y encuentros.Cada uno lleva la huella de una llegada particular, una experiencia compartida o una cálida promesa de volver a encontrarse en Shanghái. Un boleto a la vez, estos recuerdos conectan la exposición con la ciudad.

Conoce el Mundo Productos de todo el mundo se reúnen, y los invitados llegan desde cada rincón del planeta. El comercio crea conexiones; las culturas se encuentran y se entremezclan. Shanghái abre sus brazos al mundo, compartiendo las oportunidades de la exposición de importación y dando la bienvenida a las amistades que surgen de cada encuentro. Es un retrato de una ciudad con una visión global: abierta de espíritu, generosa en su bienvenida e inclusiva en las posibilidades que ofrece.

Conoce Shanghái Sueños que convergen, innovación que cobra impulso, talento que fluye y oportunidades que se comparten. Shanghái ofrece un amplio escenario para cada pasión y cada esfuerzo, brindando a las personas espacio para perseguir aquello que aman y el apoyo necesario para seguir avanzando hacia sus metas. Esta es Shanghái, la ciudad de los soñadores, vibrante de energía y posibilidades, donde las aspiraciones encuentran un lugar para echar raíces y la constancia tiene oportunidad de florecer.