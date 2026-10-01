第20回アジア競技大会、今年の見どころは?

2026年9月19日、第20回アジア競技大会が日本の愛知県・名古屋市を中心に開幕した.アジア各国・地域から選手たちが集まり、10月4日まで熱戦が繰り広げられる.

大会の基本情報 大会名: 第20回アジア競技大会

開催地: 日本・愛知県、名古屋市など

開催期間: 2026年9月19日～10月4日

競技数: 43競技、71種別、469種目

競技会場: 54会場 公式マスコット:ホノホン(HONOHON)

1.愛知・名古屋から発信する「ONE ASIA」 大会は愛知県・名古屋市を中心に開催され、一部の競技は東京、静岡、岐阜、大阪などでも実施される.また、バスケットボール、サッカー、近代五種、バレーボール、クリケット、ホッケー、テックボール、ソフトテニスなど、一部競技は開会式に先立ってスタートしている. 今大会のスローガンは、「IMAGINE ONE ASIA」スポーツを通じて言語や文化、国・地域の違いを越え、アジアがひとつにつながることへの願いが込められている.

2.今大会で注目したい新競技は? 水泳、陸上、卓球、バドミントンなどの定番競技はもちろん、今大会では新たに加わった競技にも注目したい.総合格闘技(MMA)が、初めてアジア競技大会の正式競技として実施される.男子4種目、女子2種目の計6種目が行われる予定.ボクシング、レスリング、柔術など、さまざまな格闘技の技術が交錯する競技だけに、今大会でも大きな注目を集めそうだ. テックボール (Teqball):湾曲した専用の卓球台に似たテーブルを使い、サッカーのように足や頭、胸などを使ってボールを打ち合うハンガリー発祥のアクロバティックなスポーツ. 総合格闘技 (MMA / Mixed Martial Arts):打撃技(パンチ、キック)だけでなく、投げ技や関節技などの組み技・寝技といった多様な格闘技術を総合して勝敗を競う競技. パデル (Padel):テニスとスカッシュを融合させたような、ガラスの壁と金網で囲まれた専用コートで行うラケットスポーツ. バーチャルテコンドー (Virtual Taekwondo):VR(仮想現実)ヘッドセットやモーショントラック機器を装着し、自分の身体の動きを反映させたアバター(分身)を動かして戦う新しいデジタルスポーツ(eスポーツ形式).

テックボール、総合格闘技(MMA)、パデル、バーチャルテコンドーの新種目が加わった. 3.中国代表は815人の選手が出場 今大会の中国選手団は総勢1274人.そのうち競技に出場する選手は815人で、女子404人、男子411人となっている.2005年以降に生まれた選手が全体の27％を占める.さらに、548人がアジア大会初出場.中国代表には36人のオリンピック金メダリストが出場する.

4.中国ではどこで見られる? 中国国内では、CCTVのスポーツ関連チャンネル、央視網(CCTV.com)のアジア大会特設ページ、央視頻、CCTVのスポーツ関連アプリなどで大会を楽しめる. 央視網の特設ページでは、ライブ配信のほか、当日の競技スケジュール、競技別情報、中国代表選手団、メダルランキングなども確認できる. また、日本と中国の時差は1時間.日本時間は北京時間より1時間進んでいる.多くの競技が北京時間の日中から夜にかけて行われるため、中国国内からも比較的観戦しやすい.深夜まで起きて観戦する必要がほとんどないのも、今回の大会のうれしいポイントだ.