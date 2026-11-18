Credit: Courtesy of Andrea Sonntag

アンドレア・ゾンタークはドイツ人とペルー人のハーフで、2009年から上海に住んでいる。ペルーで育ち、メキシコで医学を学び、ペルーで実習と社会奉仕活動を行った後、ドイツに移り眼科の研修医として働いた。 ドイツパスポートを持つ彼女はパークウェイ（金橋クリニックと新天地クリニック）で働いており、夫と二人の子供とともに浦東新区に住んでいる。 長年のうちに、彼女は世紀公園周辺の緑豊かな街並みを appreciation するようになった。静かな団地、水辺の散歩道、ペット同伴可のカフェが、都会の喧騒からの息抜きを提供してくれる。 タコとドミノは家族の二匹の犬だ。タコは2020年に家族に加わり、2歳のドミノは最新の仲間入りだ。一緒にいることで、近所の散歩がさらに頻繁になった。

Credit: Courtesy of Parkway

CNS: お住まいの近所について紹介していただけますか？ 私はずっと浦東に住んでいますが、世紀公園付近の2つの居住区の中で数回引っ越しをしました。このエリアが好きな理由は、緑が多く、あまり混雑していないからです。散歩をするたびに、この大都市の真ん中にあるオアシスにいるような気分になります。 もっと賑やかな雰囲気を楽しみたい時は、地下鉄に乗ったり車を運転して簡単に浦西に行けます。また、近くには小さな川があり、カヤックやスタンドアップパドルボードを楽しむ人たちもいます。そして今では、24時間オープンの世紀公園への直通道もできました。以前は公園が夜に閉まったり、入場料が必要だったりしましたが、今ではそうではありません。

Credit: Courtesy of Andrea Sonntag

CNS：ここで暮らすことの一番良いところは何ですか？ それは私が敷地内を歩くときに感じる平和な感覚です。敷地内には小さな公園と湖があります。ここは古い開発地区で、建設時に緑地のためのスペースが確保されました。家がたくさんあり、住宅ビルはほんの数棟で、どれも6階建てなので、この敷地は決して混雑した感じがしません。

Credit: Courtesy of Andrea Sonntag

CNS: 見逃してはならない地元の観光名所は何ですか？ センチュリー公園は訪れる価値がある場所です。近くにはいくつかの博物館もあります。例えば、上海アニメーション博物館（張江路69号）、上海博物館東館（世紀大道1952号）、上海科技館（世紀大道2000号）、そしてビーイングアートミュージアム（紅枫路135号）などがあります。 世紀大道と陸家嘴も探索する価値があります。特に、上海タワー、東方明珠塔、金茂タワーなどのランドマークが並ぶ印象的なスカイラインが魅力です。

CNS: みんな素敵なカフェが大好きです。家の近くでお気に入りのカフェはどこですか？ エリア内には多数のショッピングモールがありますが、ほとんどが屋内型です。私のお気に入りの場所はEKAで、そこにはいくつかの屋外カフェがあります。例えば、0566 Coffee Factory（金桥路535号25幢）やPeet's Coffee（金桥路535号2幢103室）などです。また、ペット同伴可能な場所でもあり、それが私たちにとって大きな魅力です。

Credit: Ti Gong

CNS: この近所でおすすめのレストランはどこですか？ 以下是翻译后的日语版本：

CNS：あなたは地元でどこで買い物をしますか？ 私はほとんどの買い物をオンラインでしていることを認めざるを得ません！

Credit: Courtesy of La Cucina

CNS: 仕事終わりや夜遊びにどこに行きますか？ 私がまるで家にいるような場所に行きたいときは、La Cucina（碧云路875号）に向かいます。ここのピザとドリンクが本当に大好きで、サービスも素晴らしいです。Beyond Bistro（紅枫路366号1层）もお気に入りの場所で、特に美味しいドリンクがおすすめです。

Credit: Courtesy of Andrea Sonntag