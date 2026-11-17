11月1日、爾冬強(アル・ドンチャン)江南フィールドワークシリーズ「淀浜寄隠図」文献展が、上海市青浦区金沢鎮のコミュニティ文化活動センターで一般公開された. 貴重な文献や歴史地図、現地調査の成果を通じて、清末の江南の文人たちの暮らしや交流を紹介する. 展示の中心となるのは、清代の青浦出身の文人・胡則忠(字は心敷)と、彼が描いた「淀浜寄隠図」だ. 清末の戦乱で自宅を失った胡心敷は、その後25回も転居し、最終的に金沢鎮商榻(しょうとう)にある友人・陳珍山の家に身を寄せ、10年間を過ごした.詩や絵画を制作し、地元の文人たちと交流を深めた胡心敷.没後も息子が冊子を携えて各地の文人を訪ね、詩や文章を寄せてもらったことで、交流は清末から約45年間にわたって続いた. ここからは、展覧会の見どころを紹介する.

108人の歴史人物をつなぐ一冊の冊子 「淀浜寄隠図」には、地方の文人や官僚ら108人による詩や題辞、書画作品が収められている.その中には、清末の重臣で金石学者としても知られる呉大澂(ご・だいちょう)のほか、熊祖詒や徐人驥ら科挙の進士も名を連ねている.これらの貴重な文献からは、当時の江南の文人たちの交流の広がりや、その精神文化をうかがうことができる.

文人の寄寓地から読み解く江南水郷の歴史 歴史地図や古文献、現地調査の成果を通じて、胡心敷が身を寄せた金沢鎮商榻・前荘の歴史的背景や地理的環境を紹介する.太湖や呉淞江、京杭大運河などの水系とのつながりにも目を向け、長江デルタの水運や文化交流の中で、青浦が果たしてきた役割を浮き彫りにする.

江南から西北へ シルクロード沿線に足跡を残した文人 展覧会では、上海出身の文人・賈勛(か・くん)の生涯も紹介する.賈勛は甘粛省の大通や張掖などで地方官を務め、その足跡はシルクロード沿線の各地に及んだ.江南出身の知識人が遠く離れた西北地域でどのように地方行政に携わったのかを伝える、興味深い歴史資料となっている.

今回の展覧会は、青浦博物館が「淀浜寄隠図」の冊子を収蔵し、整理・出版したことをきっかけに、爾冬強江南歴史文化工作室が1年半にわたってフィールドワークや文献調査を行い、古書資料の収集・整理を進める中で実現した.会期中には、一般向けの特別講座が3回、専門家フォーラムが2回開催される予定だ.

爾冬強(アル・ドンチャン)は、写真家・歴史映像研究者として、長年にわたり都市の変遷や歴史文化の記録に取り組んできた.1980年代から上海の古い建築や街並みの撮影を続け、1990年代後半以降はシルクロード沿線の調査・撮影にも活動を広げた.江南地域では、古鎮の歴史や人々の暮らしに目を向け、写真や古文献、口述史などを通じて、地域に残る歴史文化の記録と整理を続けている.