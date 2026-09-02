中国文化において、金魚は長い歴史を持ち、さまざまな縁起のよい意味が込められている.宋代にはすでに観賞用として金魚が飼育されていたとされ、長い年月をかけて品種改良が進み、やがて身近な観賞魚として親しまれるようになった.

中国語では、「魚(yú)」と「余(yú)」の発音が同じことから、金魚は「年年有余(毎年、豊かでゆとりのある暮らしが続く)」や「富貴有余(富と豊かさに恵まれる)」を象徴する縁起物とされている.また、優雅に泳ぐ金魚の姿からは、のびやかさと生命力が感じられる.

一方、日本でも金魚は夏と深い縁のある生き物として親しまれている.江戸時代以降、庶民の間でも観賞魚として広まり、夏にはガラスの器や陶器、水鉢などに入れて眺める習慣が定着した.水の中を涼しげに泳ぐ金魚は、暑さを和らげる「納涼」の風物詩としても親しまれてきた.夏祭りの定番である「金魚すくい」もその代表例で、金魚は日本の夏を象徴する存在の一つとなっている.

そんな伝統的な金魚文化が、今、上海で新たな形で表現されている.没入型アート展「金魚劇場 千年千変」では、金魚を主役に、光や映像、デジタルアート、空間演出を組み合わせ、1,000匹を超える金魚が幻想的な光の中を泳ぐ世界を創り出している.伝統文化に込められた吉祥の意味が、現代アートによって新たな体験へと生まれ変わった.

それでは、CNSの写真家たちが撮影した、没入型アート展「金魚劇場 千年千変」の幻想的な瞬間を、ぜひご覧ください.

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応募締切:2026年8月28日(金)23:59

(写真提供:文森特的摄影日志、你七哥、Air、辛晓峰、王莲英、张励)



