今日は中国の「恋人の日」ともいわれる七夕.中国の伝統文化には、喜びや愛、幸せへの願いを表すさまざまなシンボルがある.

「囍(xǐ)」は、「喜」の字を二つ重ねたもので、中国の伝統文化において、喜びやおめでたい出来事を象徴する縁起のよい文字.結婚式では、赤い紙を「囍」の形に切り抜いたり、赤い紙に書いたりして、門や窓、壁などに飾る習慣がある.

上海・崇明島の農村部では、こうした「囍」の文字が、結婚の祝いにとどまらず、建築装飾としても親しまれている.壁や扉、軒、ベランダの手すりなど、さまざまな場所で目にすることができる.木彫りや石彫、レンガ、鉄細工、モザイクタイルなど、地域の人々はさまざまな素材や技法を用いて、「囍」を建物の意匠として取り入れてきた.

写真家のAirは2020年から、上海郊外に残るこうしたユニークな装飾を撮り続けている.左右対称で縁起のよい「囍」は、人々の暮らしの中でさまざまな形にアレンジされ、時代ごとの生活や美意識を映し出している.

今では「囍」は、結婚や祝い事だけを意味するものではない.平穏や幸福、明るい未来への願いも込められた、世代を超えて受け継がれる美しい祝福のしるしとなっている.

(写真提供:Air ,小紅書:木鱼的相册)