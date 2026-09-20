編み物好き必見!上海の毛糸専門店5選

ここ上海でも編み物は人気で、若者やZ世代を中心に季節を問わず「編み物」にハマる人が続出している.完成した作品だけでなく、毛糸を選び、手を動かしながら少しずつ形にしていく時間そのものを楽しめるのも、編み物の魅力だ. SNSでは、編み物を楽しむ女性たちを「织女(編み物女子)」と呼ぶこともある.今回は、これからの季節に編み物を始めたい人に向けて、上海市内にある毛糸専門店を紹介する.編み物好きなら、ぜひチェックしてみてほしい.

Re knit 徐汇区永嘉路375号 13:00～18:00 定休日:月・火曜 おしゃれな毛糸や手編みニットのセレクトショップ「Re knit」.1階には輸入毛糸や編み物道具、完成品などが並び、編み物好きの心をくすぐる空間となっている.

2階は専用展示スペースと別の季節向けの毛糸、3階はレッスン用のスペースとなっている.店内のどの場所もディスプレイにこだわりが感じられ、見ているだけでも楽しい. また、編み物をこよなく愛する店主は気さくな人柄で、ファンも多い.営業日については小红书をチェック.

Yarn Tubbies 静安区巨鹿路588弄大兴里13号1楼黑色格子门) 11:00～17:00(水～日曜) 路地裏にひっそりと佇む小さなお店.少し分かりにくい場所にあるものの、店内に一歩足を踏み入れると、手編みのニワトリのぬいぐるみや看板猫が出迎えてくれる.

外観からは想像できない洗練された空間で、YokotaやROWANなどの定番毛糸に加え、同店オリジナルの手染め糸、可愛いボタン、関連書籍なども取り扱っている.店主は気さくで、毛糸選びにも丁寧にアドバイスしてくれるほか、店内では編み物のレッスンも行っている.

阿no的毛线店 武定路550号202室 平日11:00～16:00(金曜15:00) 土日祝日13:00～17:00 定休日:水曜 オンラインショップから始まり、徐々に規模を広げてきた.訪れる人が増えたことから、現在は武定路に実店舗を構えている.黄色い看板が目印で、店内には国内外の多様な毛糸ブランドや中国の手染めブランドがそろっているほか、モヘアの種類も豊富だ.

編み物好きが集まって、もくもくと編み物ができるスペースが設けられている.店主は穏やかで親しみやすい人柄で、毛糸選びについても丁寧にアドバイスしてくれるので、初心者も安心.

织觉工作室上海分店 静安区西康路路225号2楼 11:00～20.00 広々とした店内に豊富な毛糸をそろえる専門店.品ぞろえが充実しており、特に棒針編みを楽しむ人に向いた店舗となっている.完成品のニットも数多く並んでおり、アート作品のような雰囲気がある.

店主は親切で、棒針編みに興味があるものの、これまでかぎ針編みしか経験がなかったという来店者にも、棒針の基本的な使い方や特徴を丁寧に説明してくれる.棒針編みをこれから始めたい人にもおすすめの店だ.

小岛毛线 Island Yarn 静安区新闸路831号22A 水～金曜12:30～17:00 土日12:30～19:00 定休日:月・火曜 オフィスビルの高層階にある同店は、大きな窓から開けた景色を望める明るく落ち着いた空間.輸入毛糸を中心に、オリジナルブランドのモヘアなども豊富にそろい、比較的手頃な価格も魅力.