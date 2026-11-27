好きな料理は? 上海で食べてみたい、ちょっと珍しい料理は? そう聞かれても、スラブ料理を真っ先に思い浮かべる人は少ないかもしれない. でも、ジュリア・ロバーツのあの有名なセリフをもじれば、「大間違いよ!」と言いたいところだ. 今回は、上海で一度は味わっておきたいスラブ料理の店を6軒紹介する.ボルシチやペリメニ(ロシア風水餃子)といった定番料理から、各店ならではの個性的なメニューまで楽しめる. 料理を味わうだけでなく、店主たちから故郷の話や、店を開いたきっかけなども聞くことができた.

1.Tabani Bar & Bistro 会場情報 平均予算:150〜200元 住所:徐汇区衡山路191号 今年10月にオープン1周年を迎えたTabaniは、スラブ料理をベースに独自のアレンジを加えた料理を提供するバー.店名は、ウドムルト地方の伝統的な発酵パンケーキ、Табани(タバニ)に由来する. 上海で10年暮らすオーナーのアニア・カサトキナは、子どもの頃から親しんできた故郷の味を上海に持ち込んだ.友人たちにもその味を楽しんでほしいという思いから、店を開いたという.伝統的な薄焼きパンケーキをはじめ、スープやさまざまな料理を提供している.

おすすめ料理 ソリャンカ 牛肉、ソーセージ、ピクルス、レモンなどを使ったロシアの伝統的なスープ.酸味と辛みの効いた味わいが特徴.

ドラニキ すりおろしたジャガイモを焼き上げたパンケーキ.サーモンを添え、サワークリームとともに味わう.

シャーロットズ・パイ リンゴをたっぷり包み込んだふんわりとした生地に、きめ細かな生クリームを添えた一品.

2. KOSMOS 平均予算:150〜250元 住所:静安区陕西北路835号 KOSMOSもオープンから約1年の新しい店舗.ロシアで過ごした子供時代を懐かしむオーナー、ダリア・ラズヴァエワの思いから生まれた. 上海で10年暮らすオーナーのア ダリアによると、KOSMOSは英語で「宇宙」を意味する.内装のアイデアの一部は、彼女が愛してやまないVDNKh(全ロシア博覧センター)から得たという. ランプから垂れ下がるロシアのレース、手作り酒を入れた大きなガラス瓶、壁に貼られた宇宙をテーマにしたポスターなど、店内にはロシアらしい装飾が並ぶ.ロシア語の定番の乾杯の言葉「Выпьем за любовь(愛のために飲もう)」も目を引く.

おすすめ料理 黒パンのニシンマリネのせ 黒パンにマヨネーズをたっぷり塗り、脂ののったニシンのマリネをのせた一品.素朴ながらも、スラブ料理らしい味わいが楽しめる.

オリヴィエサラダ ジャガイモやグリーンピース、ピクルス、卵、肉などをマヨネーズで和えた、ロシアの祝いの席に欠かせない定番サラダ.KOSMOSではピクルスの代わりに生のキュウリを使用し、よりさっぱりとした味わいに仕上げている.

アップルパイ 正式な名前はBabushka's Apple Pie(おばあちゃんのアップルパイ).リンゴのフィリングとクリームの相性が抜群.

3.Borsh&Kompot 平均予算:100〜200元 住所:长宁区愚园路1411号 中山公園の近くで数年にわたり営業を続けるBorsh&Kompotは、今回紹介する店の中でもとりわけ伝統的なスラブの雰囲気を感じられる店.料理だけでなく、店内の雰囲気もその魅力の一つ. 店内にはスラブ文化を感じさせる装飾が施され、ロシアを代表する木製の入れ子人形のマトリョーシカも並ぶ.酔った客への「警告」と書かれた貼り紙まであり、ユニークな雰囲気を醸し出している.

おすすめ料理 ボルシチ レッドキドニービーンズを加えたボルシチ.豆は柔らかく煮込まれ、ほかの具材ともよく馴染んでいる.

スィルニキ きつね色に焼き上げられた、厚みのそろったチーズパンケーキ.ジャムとサワークリームを添えて味わう、東欧の朝食の定番メニュー.

ウォッカ ロシアの酒文化をより深く味わうなら、Trans-Siberian Expressを試してみたい.味の異なるウォッカ8杯を楽しめるセットで、いずれも店主が自ら調合したもの.

4. Kirillitsa 平均予算:800〜2000元 住所:黄浦区汉口路201号 Kirillitsaが目指すのは、広大なロシアを横断する全長約1万キロの味の旅.各地の食材や文化、伝統的な調理法を取り入れ、本場の味を上質な形で提供している. ロシアには「Хлеб выбрасывать – большой грех(パンを捨てるのは大きな罪)」ということわざがある.この言葉からも、ロシアでパンがいかに大切にされてきたかがうかがえる.Kirillitsaの自家製パンには2種類のバターが添えられる.味わいながら、言葉の奥にある文化にも思いを巡らせたい.

おすすめ料理 オリヴィエサラダ Kirillitsaのオリヴィエサラダはひと味違う.タラバガニを加えることで、定番料理により華やかさと特別感を添えている.

牛タンの燻製 牛タンを食べたことがない人にもぜひ試してほしい一品.シェフのイワンがテーブルまで来て、牛タンを燻製にする工程を実演してくれる.

ロールキャベツ 東欧の伝統料理、ロールキャベツ.ここではひき肉の代わりにチョウザメをキャベツで包んで仕上げる.こうした製法は13世紀にまでさかのぼるという.

メドヴィク 蜂蜜を主役にした多層のケーキ、メドヴィク.Kirillitsaでは四角いケーキを美しい糖衣で包み、なめらかなアイスクリームを添えて提供する.

5.Fathom 平均予算:500〜1200元 住所:黄浦区汉口路201号 FathomはKirillitsaの姉妹店で、どちらもロシアの高級料理を提供する.ロシアの海の幸を軸に、世界各地から食材を集める店、それがFathom. 白いテーブルクロスを配したクラシックなファインダイニングスタイルのKirillitsaに対し、Fathomはより現代的で都会的な雰囲気.スタッフの応対もプロフェッショナルで、一皿ごとに丁寧な説明があるほか、好みに合わせたカクテルの提案もしてくれる.細かな要望にも可能な限り応えてくれる点も魅力だ. 世界各地から良質な海の幸を取り寄せており、なかでもロシア産の食材に力を入れている.カムチャツカ産のタラバガニやチョウザメのキャビアなどがそろう.料理が始まる前に運ばれてくる、海の幸とキャビアを盛り合わせた大皿も、食事の幕開けを飾る印象的な演出の一つ.

おすすめ料理 ペリメニ ロシアの定番料理ペリメニに、Fathomはスモークしたメロを具として合わせる.姉妹店と同じく、伝統料理に上質なアレンジを加えた一品.

パスタ ロシアの伝統料理ではないものの、その仕上がりは見事だ.フレッシュトマトにタイムやローズマリーなどのハーブを合わせ、カニの身と魚卵を加えたパスタ.シンプルな食材の組み合わせながら、豊かな風味を楽しめる.

タラのオーブン焼き こちらも店の個性が光る一品だ.昆布とともにオーブンで焼き上げたタラに、タラバガニとアサリを合わせている.味わいに奥行きがあり、料理のおいしさだけでなく、ひと味違った食体験も楽しめる.

ラズベリーソルベ、キャビア添え 高級食材のキャビアを合わせたソルベ.ラズベリーの酸味とキャビアの潮の香りが同時に押し寄せる、慣れるまで少し時間がかかりそうな独特の組み合わせ.

6.Cherry Berry Pancakes 平均予算:35〜65元 住所:徐汇区嘉善路170号 Cherry Berryはテイクアウトを中心とした軽食カフェ.薄焼きパンケーキが好きなら、立ち寄る価値は十分にある. ロシアの薄焼きパンケーキ、ブリニはフランスのクレープに似ている.生地はアメリカのパンケーキよりも薄く、さまざまな具材を包んで巻いて食べるのが一般的だ.手軽に持ち歩けるうえ、具材のバリエーションが豊富なのも魅力である. Cherry Berryでは、東欧の人々に馴染みのある伝統的な食べ方を楽しめる.ブリニを片手に街を歩けば、ロシアやウクライナの風味を気軽に味わえる.

おすすめ料理 ブリニ ロシア発祥の小さなパンケーキ.サーモンとクリームチーズを合わせたブリニは、ぜひ試したい一品.具材はすべて店主が手作りしている.