もう行った?上海ミシュラン2026注目のレストラン7選

上海には、伝統的な上海料理をはじめ、創作料理や異国の味を取り入れた料理など、さまざまなグルメが楽しめる店がそろっている.今回は、「ミシュランガイド上海2026」に掲載された店の中から、上海ならではの魅力や個性が光る注目の7店をピックアップ.気になる店を見つけたら、次の週末にぜひ足を運んでみてはいかがだろうか.

NO.1 三ツ星×黒真珠を獲得 欧亜融合の創作料理 今年の上海ミシュランで唯一三ツ星を獲得したのは、ドイツ人オーナーシェフによるレストラン「泰安門Taian Table(タイアンテーブル)」.大众点评が選ぶ中国発のレストランガイド「黒真珠(黑珍珠餐厅指南)」にも選ばれている.2016年のオープン以来、欧州とアジアの食文化を融合させたスタイルを継承し、上海のダイニングシーンを支えてきた.10品のコースメニューは数週間ごとに内容が変わり、ドイツの伝統をベースに、アジアの調味料や発酵食品、スパイス、旬の食材を組み合わせた創作料理を提供.料理人を囲むように設けられたカウンター席から、目の前で料理が仕上がる臨場感を楽しめる.個室や席数が限られているので、2週間前を目安に予約するのがおすすめ.七夕やバレンタインデーなどの人気日は、1カ月前から予約しておくと安心. 泰安门Taian Table(镇宁路店) 长宁区镇宁路465弄161号愚园里1号楼101室 18:00～23:00 10品コース料理2888元 平均単価2600元

NO.2 オールド上海の老舗 アテンドにもおすすめ 今年もこの栄誉ある賞を獲得した「人和館」.伝統的な上海料理を提供する老舗として知られ、上海のアテンドにも適した一軒.濃厚な蟹味噌をご飯にかける名物「蟹粉撈飯」のほか、紅焼肉や生煎包などの上海料理を手頃に味わえる店として、地元民にも親しまれている.店内は1930年代のレトロで落ち着いた雰囲気が漂い、懐かしい上海を思わせるインテリアに加え、中国の民国時代を思わせる衣装を着たスタッフもおり、食事とともに「オールド上海」を感じられる空間だ.また、日によっては上海の往年の名曲を歌うライブステージも行われている.平日でも混雑するほど非常に人気で予約が取りにくいので、かなり前もって予約することがおすすめ. 人和馆·上海菜(徐汇店) 徐汇区肇嘉浜路407号 11:00～21:30 蟹粉捞饭(小199元、大397元) 平均単価170元

NO.3伝統と革新が融合する新派潮州料理 今年の上海ミシュランで唯一三ツ星を獲 「菁禧荟」は2015年にオープンして以来、伝統的な潮汕料理に現代的なアレンジを加えた料理を味わえる店として知られ、この度二ツ星を獲得した.モダンでシンプル、上品な内装を施した店内には、パーティーや接待に利用できるプライベート感のある空間がが用意されている.料理は伝統的な潮州料理をベースにしながら、国際的な食材や味付けを取り入れた現代的なスタイルが特徴.創業者が培ってきた経験と食材へのこだわりを生かし、伝統を大切にしながら新しい感覚を加えた「新派潮州料理」を提供している.個室や席数が限られているので、2週間前を目安に予約しておきたい.七夕やバレンタインデーなど、予約が集中する時期は1カ月前からの予約がおすすめ. 菁禧荟(虹桥店) 长宁区虹桥路1655号B5幢别墅 11:00～14:00、17:00～22:00 36个月老鹅头780元／半身 平均単価880元

NO.4 上海で味わう四季折々のベジタリアン料理 上海出身のシェフが手がけるベジタリアン料理店「福和慧」.2014年のオープン以来、「アジアのベストレストラン50」へのノミネートや、「黒真珠(黑珍珠餐厅指南)」への9年連続選出をはじめ、上海ミシュランにも選ばれるなど、数々の評価を受けている.店内には、これまでの受賞歴を物語る表彰状がずらりと並ぶ.店内は中国を代表するトップインテリアデザイナーが手がけ、すべて個室スタイル.洗練された上質な空間で、落ち着いて食事を楽しめる.おまかせコースでは、季節ごとに内容が変わる四季折々の料理を提供.見た目の美しさだけでなく、さまざまな技法を駆使して旬の食材の魅力を引き出している.本日限定の隠れメニューも用意され、訪れるたびに異なる味わいに出合えるのも魅力だ. 福和慧(愚园路店) 长宁区愚园路1037号 11:30～14:00、17:30～22:30 おまかせコース880元 平均単価1190元

NO.5 8年連続ミシュラン掲載!老洋館で味わう江浙料理 新华路に佇む「鹿园MOOSE(長寧店)」は、上海版ミシュランガイドに8年連続で掲載されている.築100年を超える歴史ある洋館を改装した店内は、フランスのロマンチックな雰囲気に包まれ、美しい装飾が随所に施された上品な空間が広がっている.店内は中国を代表するトップインテリアデザイナーが手がけ、すべて個室スタイル.洗練された上質な空間で、落ち着いて食事を楽しめる.おまかせコースでは、季節ごとに内容が変わる四季折々の料理を提供.料理人を囲むように設けられたカウンター席から、目の前で料理が仕上がる臨場感を楽しめる.個室や席数が限られているので、2週間前を目安に予約するのがおすすめ.七夕やバレンタインデーなどの人気日は、1カ月前から予約しておくと安心. 鹿园MOOSE(长宁店) 长宁区新华路119弄1号 11:00～14:00、17:00～21:00 老北京烤鸭288元 平均単価469元

NO.6 外灘の絶景を楽しむ 店名を冠した 看板パスタに注目 「DA VITTORIO SHANGHAI(ダ・ヴィットリオ)」(外滩店) は、イタリア・ベルガモ近郊にある三つ星店「Da Vittorio」を運営するチェレア家がヨーロッパ以外で初めて出店したレストラン.本格的なイタリア料理をベースに、上海ならではの食材や味わいを取り入れている料理は、多くのグルメを虜にしている.おすすめメニューは、店名を冠する看板料理「"Vittorio"经典番茄意面」.「Da Vittorio」の代表的な料理で、3種類のトマトを煮込んで裏ごしし、バターとパルミジャーノで仕上げた、滑らかで濃厚な旨味を持つトマトパスタだ.また、外灘から黄浦江越しに陸家嘴を望む絶好のロケーションも魅力の一つ.店内はミッドセンチュリーモダンを意識したシンプルで洗練されたデザインで、外灘の景色を望める席が多く、ビジネスの会食や記念日などにも利用しやすい. DA VITTORIO SHANGHAI(外滩店) 黄浦区中山东二路600号BFC外滩金融中心北区N3幢3楼 12:00～16:00、18:00～24:00 "Vittorio"经典番茄意面258元 平均単価2287元

NO.7 外灘の夜景を望む 二つ星イタリアン イタリア料理界で高い評価を受けるオーナーシェフが手がける上海の高級イタリアン「8 ½ Otto e Mezzo Bombana(エイト・ハーフ・オットー・エ・メッツォ・ボンバーナ)」は2015年にオープンし、20217年から上海ミシュラン二ツ星を維持し続けている.オーナーシェフは「白トリュフ王」の異名を持ち、イタリアの伝統料理をベースに、シーフードを中心としたテイスティングメニューや手作りパスタ、パンなど、素材の味を生かした料理が評価されている.6～7階に位置する店内には、カクテルバーやバルコニーがあり、上海の街並みを見渡せる眺望も魅力の一つ.ガラス張りのワインセラーには、世界各地から集めた豊富なワインが並ぶ.美しい内装、外灘の夜景、そして洗練された料理.上海の夜を少し特別なものにしてくれる一軒だ. 8½ Otto e Mezzo Bombana 黄浦区圆明园路169号协进大楼6层 月～水曜18:00～21:00、木～日曜12:00～13:30、18:00～21:00 龙虾意面458元 平均単価1748元