4章構成でたどる、ロシアの二人の「大帝」 本展は、上海万博博物館、モスクワのクレムリン博物館、湖北省博物館、中国文物交流センターが共同で主催.ロシア史上、「大帝」の称号を授けられたピョートル1世とエカチェリーナ2世を軸に、「ロマノフ朝の創始者」「ピョートル1世」「宮廷クーデターの時代」「エカチェリーナ2世」の4章で構成される. 二人の生涯や政治理念、宮廷ゆかりの品々を通して、ピョートル1世による改革からエカチェリーナ2世の時代における領土の拡大と文化の発展まで、17～18世紀のロシアの歩みをたどる. 二人の「大帝」をめぐっては、興味深いエピソードがある. エカチェリーナ2世の秘書グリボフスキーによると、女帝は巡幸の際、いつもピョートル1世の肖像入りの嗅ぎたばこ入れを携えていたという.そして、次のように語ったと伝えられている. 「私はいつも自分に問いかける.もし彼が私の立場にいたら、どのような命令を下すだろうか.何を禁じ、どう対処するだろうか、と」 この言葉からは、エカチェリーナ2世がピョートル1世を敬愛し、その政治手腕を手本としていたことがうかがえる.この逸話は本展の企画の着想にもつながっており、二人の物語を通して、ロシア帝国の歴史における継承と変革を感じることができる.

見どころ1: 宮廷の至宝から読み解くロシアの歴史 本展では、17～18世紀のロシア皇室で愛蔵された品々をはじめ、ロマノフ朝の宮廷文化を伝えるさまざまなコレクションを紹介する.展示品を通して、当時の宮廷生活や社会の様子を知ることができる. ピョートル1世は一連の改革を推し進め、ロシアの近代化を進めた.一方、エカチェリーナ2世は領土をさらに拡大するとともに、文化や芸術の発展にも力を注いだ.品々に施された紋章や刻印からは、かつての持ち主を知る手がかりが得られる.また、精緻な装飾や長年使われてきた痕跡からは、それぞれの品がたどってきた歴史もうかがえる.

見どころ2: 金銀や宝石が織りなす、ロシア宮廷芸術の華やかさ 数百年の時を経てもなお輝きを放つ至宝の数々.その美しさを生み出しているのが、卓越した職人技だ. 金銀の細線細工や七宝焼き、打ち出し技法、宝石の象嵌など、ロシアの宮廷工房で培われた高度な技術が随所に見られる.鮮やかな色彩や立体感のある造形、細部まで施された装飾には、ロシア宮廷芸術ならではの美意識が表れている. なかでも注目したいのが、今回、中国で初めて公開される、エカチェリーナ2世が修道院に寄進した聖書だ. 表紙、裏表紙、背表紙には金メッキを施した銀板が用いられ、表紙には銀製の菱形格子模様があしらわれている.格子の間にはアクアマリンやアメジストがはめ込まれ、金銀と宝石が華やかな輝きを放つ.信仰と宮廷儀礼、そして高度な工芸技術が融合した逸品だ. 宗教美術品としての価値に加え、当時のロシア宮廷が誇った美意識と芸術水準を今に伝える貴重な作品でもある.

見どころ3: 一つの品から見えてくる、ユーラシア文明の交流 ヨーロッパとアジアにまたがるロシア.その宮廷芸術は、周辺地域の多様な文化の影響を受けながら発展してきた.本展では、異なる文化の交流を物語る品々も展示されている. 例えば、ピョートル1世が着用した「ポーランド風カフタン」は、オランダ製の赤い毛織物で仕立てられている.ウエストを絞ったシルエットや、両脇に配されたひだ、前身頃の縁取りや留め具などからは、伝統的なロシアの衣装とは異なるヨーロッパの服飾文化の影響がうかがえる. もう一つ注目したいのが、17世紀のオスマン帝国の洗面用具一式だ.西アジアの様式を取り入れたこのコレクションには、金メッキを施した水差しをはじめ、精緻な彫刻や色鮮やかな花模様の七宝、天然宝石をあしらった品々が含まれる.華やかさと繊細さを兼ね備えた作品群だ. ヨーロッパ風の宮廷衣装から、西アジアの芸術様式を取り入れた洗面用具まで.展示品の数々からは、当時のロシア宮廷の美意識に加え、ロシアとオスマン帝国の外交関係や、ユーラシア各地との工芸・文化交流の広がりもうかがえる. そこに見えてくるのは、皇室の華やかな暮らしだけではない.異なる文化が出会い、影響を与え合うなかで形づくられた、ロシア宮廷芸術の多彩な姿である.

ピョートル1世とエカチェリーナ2世の歴史、数百年の時を超えて受け継がれてきた皇室ゆかりの品々、卓越した宮廷工芸、そしてユーラシア各地の文化交流を物語る芸術品.本展では、ロシアの豊かな歴史と文化遺産を通して、その国への理解を深めることができる.