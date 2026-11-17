上海でアートを楽しむなら、今注目の展覧会をチェックしてみよう. カメラが捉えた香港の街の記憶をたどる写真展から、世界各地の現代アートやデザインを紹介する展覧会、抽象絵画が織りなす色彩の世界、さらには5000年にわたるジュエリーの歴史まで.この秋から冬にかけて、上海では趣の異なる4つの展覧会が開催される.写真やアートが好きな人はもちろん、歴史やデザインに関心がある人にもおすすめだ. 週末には、美術館やアートスペースに足を運び、芸術の魅力に触れてみてはいかがだろうか. No.1 再構築される香港:何藩とサロン写真家たち

10月30日、Fotografiska影像艺术中心で、グループ展「再構築される香港:何藩とサロン写真家たち」が開幕した.香港の写真家15人によるオリジナルプリント72点、再プリント作品26点のほか、貴重な資料も展示され、1950～60年代の香港サロン写真の黄金期を振り返る. 本展では、何藩(ホー・ファン)、常慧珍、陳復礼らの作品を通して、それぞれの写真表現や芸術への取り組みを紹介する.

1931年に上海で生まれた何藩は、15歳で写真に目覚め、1949年に香港へ移住した.光と影を生かした表現やドラマチックな構図で国際的に評価され、特に市井の人々の日常を捉えた作品で知られる.街角や路地裏を撮影し、当時の香港の暮らしや街の雰囲気を伝えた.常慧珍は建築物や日常の風景に見られる線や空間の美しさを追求し、陳復礼は中国の伝統美学を取り入れた詩情豊かな作品を生み出した. また、暗室でのプリントの痕跡や経年による紙の変色、写真の裏面に残る出品印などにも注目したい.15人の写真家の視点を通して、香港独自の写真表現や、東西の文化が交わる中で育まれた美意識に触れることができる. 会期:2026年10月30日～2027年2月21日 開館時間:月～日曜 10:30～23:00 会場:Fotografiska影像艺术中心 (上海市静安区光復路127号) No.2 第13回西岸アート＆デザインフェア

2026年11月10日、第13回西岸アート＆デザインフェアが上海で開幕した.今回は45の都市・地域から150を超える国内外の出展者が参加.世界各地のギャラリーやアーティスト、デザイン関連団体が集まり、現代アートとデザインの最新動向を紹介する. 会場では6つのプログラムを展開.「galleries」では国内外のギャラリーによる注目作品を紹介するほか、「design / delight」では現代デザインの新たな潮流や表現に焦点を当てる. 「perspective」では多様な文化や地域を背景とするアートプロジェクトを紹介.「xiàn chǎng」では大型彫刻やインスタレーションを展示し、「DREAM moving image」では映像表現の可能性を探る.さらに「BOTTEGA VENETA west bund voice」では、18のトークセッションが開催される. 会場内の展示に加え、公共空間に設置されたアートインスタレーションや没入型展示、アートフォーラムなども見どころだ.上海国際アートフェアウィークの主要イベントの一つとして、街のさまざまな場所でアートを楽しめるのも魅力だ. 会期: 2026年11月10日～11月15日 公開スケジュール: 11月10日・11日は招待者向けプレビュー、11月12日～15日は一般公開.会場によって開館時間が異なる. 会場: 西岸国際会展中心、西岸芸術中心、西岸夢中心M工場、ORBIT

No.3 TRIP 江大海:隠された構造

1946年、南京に生まれた江大海(ジャン・ダーハイ)は、書家の家に生まれ、中央美術学院で学んだ.1986年にパリへ渡り、パリ国立高等美術学校で研鑽を積むなかで、東洋と西洋の美意識を融合させた表現を探求.次第に具象から抽象へと創作の軸を移していった. 1990年からは「雲」シリーズの制作を開始.自然の風景や形を抽象的に表現することを試み、絵の具を滴状にしてキャンバスに垂らし、色を幾重にも重ねる独自の手法によって、豊かな色彩の層を生み出してきた. カンディンスキーの「隠された構造」という考え方や音楽からも影響を受け、色彩や形と精神性との関係を探求し続けている.黒やグレー、青、赤、緑などの色は、単なる視覚的な表現にとどまらず、感情や精神性を表現する手段となっている. 2026年11月13日から2027年2月28日まで、上海当代芸術博物館で個展「江大海:隠された構造」が開催される.中国本土では約20年ぶりとなる大規模個展で、約40年にわたる芸術活動を振り返る約50点(組)の作品を展示する.入場無料で、同名のドキュメンタリー映画も上映される. 会期: 2026年11月13日～2027年2月28日 会場: 上海当代芸術博物館 3階「ガブリエル・シャネル・スペース」 入場料: 無料

No.4 世界を彩る至宝:メトロポリタン美術館のジュエリーコレクション