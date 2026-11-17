このほど、中国交通運輸部が発表した2025年度「わが家の近くの道」PR活動で、上海市浦東新区にある塘下公路(タンシア道路)が優秀路線の一つに選ばれた. 上海屈指の美しい田園道路として知られる塘下公路は、長く続くメタセコイアの並木道が魅力.四季折々に異なる表情を見せ、ドライブやサイクリング、散策を楽しめる人気スポットとなっている. 全長15キロの道路がつなぐ緑豊かな風景

上海市の臨港地区に位置する塘下公路は、南の臨港物流園区から北の大治河まで、全長約15キロに及ぶ.かつて「上海市で最も美しい農村道路トップ10」にも選ばれた.もともとは土や砂利を敷いた道だったが、長年にわたる整備を経て、現在の舗装道路へと生まれ変わった.

2021年に始まった道路改良工事では、街灯75基の設置に加え、全長4.5キロの散策路や24カ所の休憩スポットが整備された.交通インフラとしての役割に加え、自然を楽しめる観光スポットとしても注目を集めている.道路の両側には背の高いメタセコイアが整然と並び、緑のトンネルを形成.特に東側の林は、防風・防砂や海岸堤防の保護といった重要な役割を担いながら、塘下公路を象徴する景観となっている.

四季折々の美しさ、まるで絵画のような並木道

塘下公路の最大の魅力は、広大なメタセコイア林が織りなす四季の風景だ.春には若葉が芽吹き、辺り一面が鮮やかな緑に包まれる.夏は生い茂る枝葉が涼しい木陰をつくり、天然の緑のトンネルに.秋になると、木々は黄色からオレンジ、赤へと色づき、まるで油絵のような景色が広がる.冬には赤褐色の木立が水路や田園風景と調和し、静かで落ち着いた雰囲気を楽しめる.

交特に東大公路から同順大道にかけての区間は、人気の高い景観スポット.まっすぐに延びる道路の両側にメタセコイアが立ち並び、木漏れ日が差し込む光景は幻想的だ.通量の少ない早朝は、サイクリングや写真撮影にもおすすめ.街の喧騒から離れ、ゆったりと自然を満喫できる.秋から冬にかけては、メタセコイアが美しく色づく季節.上海近郊で気軽に楽しめる週末のお出かけ先として、多くの人を魅了している.

周辺スポットも臨港エリアを満喫

塘下公路の魅力は、並木道だけではない.周辺には観光施設や自然スポットが点在し、日帰り旅行や週末のドライブにもぴったりだ.臨港新城方面へ進むと、広々とした湖畔の景色が美しい滴水湖に到着する.湖の周辺では、サイクリングや散策を楽しめる.

周辺には、上海天文館や上海海昌海洋公園、屋内スキーリゾート「耀雪氷雪世界」、上海鮮花港、春花秋色公園などの観光スポットも点在しており、家族連れにもおすすめのエリア.南東方面へ足を延ばせば、南匯嘴観海公園や風車湾がある.海岸からは雄大な海を眺めることができ、晴れた日には東海大橋も望める.新鮮な海鮮料理を味わいたいなら、漁港ならではの風情が残る芦潮港に立ち寄るのもいいだろう.