秋が深まり、ハイキングを楽しむのにぴったりの季節となった.上海市松江区にある佘山国家観光リゾート区では、木々が少しずつ色づき、秋らしい景観を楽しめるようになっている. 古塔や歴史的建造物、緑豊かな竹林など、佘山には自然と文化を同時に楽しめるスポットが数多くある.今回は、西佘山、東佘山、天馬山を巡る3つのおすすめハイキングコースを紹介する.家族や友人と一緒に、上海の秋を満喫してみてはいかがだろうか.

西佘山:秋の景色と歴史的建築を楽しむ定番コース 西佘山は、自然と歴史的な見どころが豊富な定番のハイキングスポット.木々に囲まれた登山道を歩きながら、秋の景色と歴史ある建築物を楽しめる.所要時間は約1時間半～2時間で、家族連れや写真撮影を楽しみたい人におすすめだ. 北門から登り始めると、最初の見どころとして「秀道者塔」が現れる.木々に囲まれた古塔は、秋の風景と美しく調和している. 山頂へ進むと、上海天文博物館に到着する.ここは中国近代天文学の発展を支えた重要な場所の一つで、100年以上の歴史を持つ天文台の建物も見どころだ. 山頂の展望台からは、松江の街並みや周辺の山々を一望できる.佘山のカトリック教会と色づいた木々が織りなす風景も魅力の一つとなっている. おすすめルート:北門 → 秀道者塔 → 上海天文博物館 → 山頂展望台 所要時間: 約1時間半～2時間

東佘山:竹林に囲まれた登山道で自然を満喫 東佘山は、豊かな自然の中でハイキングを楽しみたい人におすすめのスポット.特に有名なのが、368段の石段からなる登山道だ. 南門から山に入ると、明代の文人・陳継儒ゆかりの「眉公釣魚磯」がある.陳継儒が隠居中に釣りを楽しんだと伝えられる場所で、静かな山林に往時の面影を残している.

竹林に囲まれた368段の登山道は背の高い竹の間から差し込む日差しが美しく、石段を上りながら、心地よい運動と自然散策を楽しめる. 途中にある「白石山亭」は、陳継儒を記念して建てられたあずまや.周囲の景色を眺めながら、ひと休みするのにぴったりだ. 高台の展望台からは、秋色に染まる周辺の山々を見渡すことができる. おすすめルート:南門 → 眉公釣魚磯 → 368段の登山道 → 白石山亭 → 展望台 → 西門

所要時間: 約1時間半

天馬山:千年の歴史を持つ斜塔を訪ねる文化散策コース 自然だけでなく、上海の歴史や文化にも触れたいなら、天馬山がおすすめだ.古木が生い茂る山道には、歴史的な建築物や文化遺産が点在している. 東大門から登山道を進むと、高さ約20メートルの「留雲閣」が見えてくる.建物内部の壁面には、元代の文化人である趙孟頫や楊維楨らと松江との関わりを伝える彫刻が施されており、地域の歴史を知ることができる.

「三高士記念園」は元代の文人、楊維楨、銭惟善、陸居仁の3人を記念して設けられた場所で、松江に受け継がれる豊かな文化の歴史を今に伝えている.近くには看剣亭や臥松亭、聴笛亭などもあり、落ち着いた雰囲気の中で散策を楽しめる.

北宋時代に創建された「護珠宝光塔」は、大きく傾いた姿のまま長い年月にわたって現存することで知られ、その傾斜はイタリアのピサの斜塔を上回るとされる.上海を代表する珍しい歴史的建造物の一つだ. おすすめルート:東大門 → 留雲閣 → 三高士記念園 → 看剣亭 → 護珠宝光塔 所要時間: 約1時間半