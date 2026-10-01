中秋節、上海で何して過ごす?見逃せないイベントをチェック!

中秋節を間近に控え、上海各地ではさまざまなイベントが開催される. 華やかなフロートパレードや幻想的な光の演出、伝統文化に触れられるマーケット、昔ながらの民俗行事など、見どころも多彩だ. 今回は、注目の4つのイベントを紹介する.中秋節の連休に、気になるイベントへ足を運んでみてはいかがだろうか. 唐韻中秋・フロートパレード

今年の上海観光フェスティバルでは、徐匯区のフロートパレードが「唐韻中秋」シリーズの目玉イベントとして、中秋節の夜に西岸中環(West Bund Central)に登場する.色鮮やかなフロートが黄浦江沿いを彩り、月明かりと川風を感じながら、中秋節の夜を楽しめる.上海観光フェスティバルならではの華やかな雰囲気に包まれながら、特別な夜を楽しめそうだ.

開催:9月25日 19:30～20:30 会場:小木橋路(龍華中路～瑞寧路) 蟠龍新天地・ライトパレード

蟠龍新天地では中秋節の夜に月明かりの下を歩く風習「走月亮」をテーマにした光のパレードが行われる.現代ペーパーアート作家の温秋雯(ウェン・チウウェン)は、月の宮殿にまつわる神話をモチーフに、蟠龍一帯の水辺に大型ライトアート「星卯司(シンマオスー)」を展開.ランタンを手にパレードを歩きながら、水辺の景色を楽しんだり、写真を撮ったりできる.

9月25日から10月3日までは、ランタンを手にしたパレードや中国の伝統音楽の演奏も開催.琵琶、笛、揚琴、二胡、青浦の民謡など、さまざまな音色が入れ替わりで披露される.灯りと音楽が織りなす幻想的な雰囲気の中で、秋の夜を楽しめるイベントとなっている.

開催:9月25日、9月26日 11:00／16:00／19:00 会場:蟠龍市街(蟠龍新天地) 龍華秋会

「龍華秋会」は、「妙時、妙景、妙縁(よい時、よい景色、よい縁)」をテーマにした中秋節イベント.中国神話に登場する八仙が福をもたらす物語を軸に、唐の風情を感じられるランタンマーケットを開催する. 期間中は「八仙パレード」も行われる.9月25日～27日と10月1日～3日には、八仙に扮した役者たちが街を練り歩き、臨場感あふれるパフォーマンスや指定エリアでの交流を繰り広げる.ゲームをクリアすると、中秋節限定の景品と交換できるため、参加しながら中国の伝統文化に触れられるのも魅力だ.

開催期間:9月25日～10月7日 会場:龍華会 大豫園・ミュージックシーズン

中秋節の風習「走月亮」が、豫園周辺の老城廂に帰ってくる.9月19日の開幕夜には、伝統衣装をまとったパレードが登場.無形文化遺産の魚型ランタンや、転がして回す伝統ランタンを手に、青いれんが造りの街並みを練り歩く. 九曲橋には初めて水上舞台が設けられ、崑曲や評弾、京劇などの伝統芸能が湖上で披露される.中央広場では、満月を見上げながら祈りを捧げる「拝月」の儀式も行われ、中秋節ならではの風情を楽しめる.

ミュージックシーズン期間中は、「月娘」をイメージしたメイクや衣装で「走月亮」パレードに参加できるほか、豫園の老舗と無形文化遺産の継承者が共同で手がけた限定セットで、上海らしい秋の味覚を味わうこともできる.