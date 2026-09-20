人気IPに会いに行こう!9月の上海で楽しむ注目イベント3選Test

9月の上海では、人気IPにまつわる期間限定イベントが続々と開催されている.話題のキャラクターと写真を撮ったり、作品の世界観に入り込んだりと、楽しみ方もさまざまだ.今回は、9月に上海を訪れるならぜひチェックしたい、人気IPの世界を楽しめる注目イベントを3つ紹介する.

「CHIIKAWA DAYS」上海特展

ちいかわの大型展覧会「CHIIKAWA DAYS」が、香港・台北に続き、中国本土では初めて開催される.会場は静安寺エリアの商業施設「静安嘉里中心(JAKC)」.9月12日に開幕し、「衣・食・住・行」をテーマにした2つの展示エリアで、100体を超える立体フィギュアや、コミックの名シーンを再現した展示を楽しめる.

見どころは上海限定の「CHIIKAWA LONGTANG EATS」エリア.生煎包(焼き小籠包)、鮮肉月餅(豚肉入り月餅)、蝴蝶酥(バタフライパイ)など、上海を代表するグルメをモチーフにしたちいかわたちに会える.さらに会期中には、中秋節に向けた「CHIIKAWA MOON-LANTERN FEST」シリーズの限定グッズも順次登場する.

開催期間: 2026年9月12日(土)〜11月1日(日)、毎日10:00〜22:00 会場:上海静安嘉里中心(静安区南京西路1515号) チケット: 有料展示エリアのチケットは「猫眼(マオヤン)」アプリで販売 大人は145〜170元、子どもは115〜130元 9月13日までは早割(最大20％オフ)も実施している グッズを購入する場合もチケットが必要

ポップマート・シティパーク・カーニバル

上海・浦東の東方明珠電視塔(オリエンタルパールタワー)と、浦西の南京東路にある第一百貨商業中心――上海を代表する2つのランドマークで、「ポップマート・シティパーク・カーニバル」の全国ツアーが開催されている. 全国ツアーの幕開けとなる上海では、人気IP「ラブブ」が宝の地図を手に、北京の「ポップマート・シティパーク」を飛び出し、上海の街を舞台に冒険を繰り広げている.

東方明珠電視塔の「奇遇冒険場」では、テレビ塔の足元にある城市広場に巨大な冒険船が"上陸".船首には船長姿のジモモ(ZIMOMO)が立ち、東方明珠電視塔を背景にひときわ映える.昼も夜もフォトジェニックな光景を楽しめるほか、会場では「弾射奪宝洞」「峡湾競速」など9種類のアトラクションも体験できる.スタンプを集めると、限定グッズが当たる抽選にも参加できる.

南京東路・第一百貨商業中心には、船乗り姿のラブブや、人魚に変身したモココ(MOKOKO)らが登場する.通りの奥行きを生かした写真が撮れるとあって、SNSでも話題になっている.入口に並ぶテーマスイーツカー「POP BAKERY」では、限定スイーツも味わえる.

開催期間: 2026年8月31日(月)〜11月1日(日) 会場: 東方明珠電視塔(浦東新区世紀大道1号) 第一百貨商業中心(黄浦区南京東路830号) チケット: 詳しい参加方法や予約の要否については、WeChat(微信)のミニプログラム「泡泡玛特城市乐园」をご確認ください.

『ズートピア』公開10周年記念テーマイベント

ディズニー中国が、映画『ズートピア』公開10周年と『ズートピア2』の公開に合わせて展開する期間限定イベントが、長寧区・愚園路の「創邑SPACE」大芝生広場で開催中.高さ4.5メートルの巨大ドーナツと、キャンドルを模したライトボックスを組み合わせ、「10」の文字を形作っている.

芝生には、ジュディ・ホップス、ニック・ワイルド、フラッシュ、クロウハウザーら、おなじみのキャラクターの立像が点在.「夏のアイス＆スノー・パーティー」「フラッシュのスーパーカー」など、映画の世界観を再現したフォトスポットで記念撮影を楽しめる.会場では関連グッズも販売されている.