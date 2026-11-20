11月18日、「世界を彩る至宝:メトロポリタン美術館のジュエリーコレクション」が上海博物館東館で開幕した.上海博物館とニューヨークのメトロポリタン美術館による共同企画の本展では、同館所蔵のジュエリー192件(組)を展示.約4000年にわたる五大陸の文明とジュエリーの歴史をたどるほか、中国各地の博物館から選ばれた古代中国の装飾品20点余りも紹介する. 開幕前のメディア発表会で、メトロポリタン美術館のマックス・ホライン館長兼最高経営責任者(CEO)は、「当館のジュエリーコレクションと上海博物館が選んだ中国のジュエリーが一堂に会し、素晴らしい組み合わせが実現したことを大変うれしく思う」と語った. 約4000年前の古代エジプト のかつらを復元 最も古い展示品は、約4000年前の古代エジプトで作られた、金の輪をあしらったかつらだ.古代エジプト中王国時代の王女シトハトホル・ユネトが所有していたもので、かつら本体や木箱は失われたものの、装飾に使われていた1251個の金の輪は良好な状態で残っていた.今回の展覧会では、この金の輪を現代のかつらに取り付け、当時の姿を参考に復元して展示する.古代エジプトの王族が持っていた美意識や、儀式の際の装いをうかがい知ることができる.

美しさと実用性を兼ね備えた 多彩なデザイン 装飾としての美しさだけでなく、実用性を兼ね備えたジュエリーも見どころの一つ.例えば、100年以上前に制作された、ムーンストーンと青いエナメルで夜に咲く蓮の花を表現したブローチや、近年メトロポリタン美術館のコレクションに加わった、アール・デコ様式の個性的なウサギのブローチなどが展示される.時代とともに移り変わるデザインや表現の多彩さを楽しむことができる.

男性の装いや権威を 象徴するジュエリー さらに、ジュエリーは女性のものという固定観念を覆す展示品にも注目したい.中世の兵士がマントを留めるために使った金製のブローチや、400年以上前のフランスで軍服の上から着用されていた、喉を保護するための防具など、男性の装いや軍装に用いられた品々も展示される. こうした装飾品は、時代とともに儀礼的な意味合いを持つようになり、身分や権威を示す役割も果たしてきた.世界各地の王侯貴族も、宝石や貴金属、優れた工芸技術を取り入れた装飾品を通じて、自らの権力や地位を表してきた.

中国古代のジュエリー20点余り、 世界の名品と共演 本展の更なる見どころは、中国古代のジュエリー20点余りが、メトロポリタン美術館所蔵の世界各地のコレクションとともに展示されることだ.上海博物館のほか、内モンゴル自治区文物考古研究院、山東博物館、瀋陽故宮博物院、雲南省李家山青銅器博物館、南京市江寧区文化遺産保護センター(南京市江寧区博物館)、揚州博物館などから、各時代の特色を伝える装飾品が集められた.

遼代の装飾品に見る東西文化の交流 なかでも注目したいのが、内モンゴル自治区文物考古研究院から出展される、遼代の貴族墓から出土した装飾品だ.瑪瑙や水晶を用いた首飾り、トルコ石をはめ込んだ摩羯(マカラ)形の耳飾り、銀製の装飾板などが展示される.これらの品々からは、契丹文化が中原の伝統文化だけでなく、草原のシルクロードを通じて伝わった中央アジアや西アジアの文化からも影響を受けていたことがうかがえる. これらの中国の文物は、古代エジプトの幅広の襟飾りや、南米のカリマ文化に属する浮彫入りの金製装飾品などと並んで展示される.異なる文明の作品を通じて、素材や造形、装飾技法に見られる共通点や違いを比較できる点も、本展の見どころだ.

明代の豪華な金製帯飾りも見逃せない 山東博物館から出展される、明代の宝石をちりばめた金製の帯飾りも見逃せない.同館を代表する収蔵品の一つであり、精緻な細工と華やかな装飾が目を引く.明代の貴族の暮らしや美意識を今に伝える貴重な資料だ. 会場では、ペルーのモチェ文化に属する金製装飾品や、ヨーロッパの貴族が愛用したジュエリーセットなどとともに展示される.各地の文明が、宝飾品を通じて身分や地位、独自の美意識をどのように表現してきたのかを知ることができる. 上海博物館の展覧会部門の鄭霊雲氏は、中国では各時代に特色豊かな装飾品が生み出されてきたと説明する.今回、中国古代のジュエリーを厳選して展示することで、来場者に中国ならではの美意識や文化の奥深さを感じてもらいたいと語った.