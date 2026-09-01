上海の夏を水上で楽しもう!この夏行きたいSUPスポット10選

厳しい暑さが続く上海の夏.そんな季節に注目を集めているのが、水上で涼を楽しめるウォーターアクティビティだ.上海では、SUPやカヤックなどの体験が人気を集めている.市内の河川や公園に加え、青浦の水郷や崇明の自然豊かな湖など、初心者でも楽しめるスポットが各地に広がっている. 今回は、この夏に楽しみたい上海のSUPスポット10カ所を紹介する.

1．岑卜村｜「青浦の小さなアマゾン」 青浦区金沢鎮岑卜村 淀山湖のほとりに位置する岑卜村は、上海近郊で人気を集めるウォータースポーツスポットの一つ. 水路の両岸には緑豊かな木々が生い茂り、場所によっては頭上まで枝葉が覆う.SUPやカヤックで水路を進むと、まるで熱帯雨林を探検しているかのような雰囲気を味わえることから、「青浦の小さなアマゾン」とも呼ばれている. 全長約4キロの水上コースでは、水田や葦原、水杉の林、水郷の民家など、江南地方ならではの田園風景を楽しめる. 初心者向けにインストラクターによるレクチャーを行っている施設もあり、初めてSUPに挑戦する人にもおすすめだ. (カヤックやSUPなどの水上アクティビティは、村内の商業施設で事前に予約・支払いが必要.料金は通常、1人200～380元.)





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2．張江水環｜ハイテクエリアに広がる水辺のオアシス 浦東新区・張江水環(張江AIイノベーションタウン周辺) 「張江水環」は、西側の三八河、東側の横沔港、北側の智慧河、南側の小張家浜など周辺の水路を結んで形成された環状のウォーターフロントエリア.第1期の水系だけでも総延長は約11.8キロに及ぶ. 水辺にはスポーツやレジャーを楽しめるスペースが整備され、3カ所の親水プラットフォームではSUPやカヤックなどのアクティビティも楽しめる. 仕事や日常の喧騒から離れ、水の流れを感じながらゆったりと過ごせる.都会の中で気軽にリフレッシュできる水辺のスポットだ. (カヤックやSUPは有料.1人用カヤックは時間制で、60分約58元が目安.料金は変更される場合があるため、最新情報は現地または運営事業者に確認することをおすすめする.)





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3．蘇州河・丹巴芸術碼頭｜夕暮れ時にはSUPヨガ体験も 普陀区・丹巴芸術碼頭 上海の中心部でSUPを楽しむなら、蘇州河沿いのスポットにも注目したい. 8月上旬までの週末を中心に、水辺を舞台にさまざまなイベントが開催されている.SUPのほか、夕暮れ時のSUPヨガ、ペットと一緒に楽しめるSUP、SUPボールなど、ユニークなプログラムも用意されている.さらに、水上音楽パレードやペットと参加できる水上パレードなども行われ、スポーツだけでなく、音楽や交流も楽しめる夏のウォーターフロントイベントとなっている. 夕日に染まる蘇州河を眺めながら水上で過ごすひとときは、上海の中心部ならではの夏の楽しみ方だ. (個人向けの一般料金は設定されていない.体験や団体利用を希望する場合は、運営者和鷺ボートクラブに直接問い合わせ、料金やプランを確認する必要がある.)





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4. 新江湾城文体公園｜気軽にウォータースポーツ 楊浦区・新江湾城文体公園 上海市楊浦区北部に位置する新江湾城文体公園は、約17万平方メートルに及ぶ大型公園.豊かな水辺環境を生かし、「文化」「スポーツ」「公園」「水上」の4つのエリアが整備されている. 園内のウォータースポーツセンターでは、SUPやカヤックなどの水上アクティビティを楽しめる.幅広い世代が、自然に触れながらウォータースポーツを体験できるスポットだ. 郊外まで遠出をしなくても、市街地からアクセスしやすい場所で水上アクティビティを楽しめるのが魅力.SUP初心者にもおすすめのスポットだ. (通常の料金は2時間で約150元.1人1時間の体験・講習は、船の種類やインストラクターの指導、クラブのプランによって89～180元程度.)







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5．上海之魚・年豊公園｜奉賢ニューシティの水上スポット 奉賢区・年豊路と湖堤路の交差点東側 奉賢ニューシティの中心部に位置する「上海之魚」は、広々とした水面と緑豊かな景観が広がるウォーターフロントエリア. 年豊公園では水上スポーツプログラムが実施されており、SUPやカヤックの体験会や講習、関連イベントなどが開催されている. 開放感のある湖面を進むと、周囲には公園の緑や近代的な街並みが広がる.スポーツとして楽しめるのはもちろん、写真撮影や夏のお出かけ先としてもおすすめのスポットだ. (1回あたりの通常料金は100～300元程度.具体的な料金は、運営者の「指向軽艇会上海之魚水上スポーツクラブ」に確認する必要がある.)



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6．蟠龍天地｜ライトアップされた水郷をナイトSUPで 青浦区徐涇・蟠龍天地「跳島碼頭」(余徳耀美術館付近) 昼間の蟠龍天地が穏やかな江南水郷の風景を映し出す一方、夏の夜にはまた違った表情を見せる.夕暮れとともに街の灯りがともり、蟠龍塘の水面には古い橋や街並み、ライトアップされた建物が美しく映り込む. 専門スタッフのサポートを受けながら、SUPやカヤックで水郷の水路を巡ることもできる.ライフジャケットを着用して水上を進むと、周囲の灯りや月明かりが水面に映り、昼間とは異なる夜の水郷風景を楽しめる. 昼間とはひと味違う、ロマンチックな上海の夏の夜を楽しみたい人におすすめだ. (蟠龍天地の公式情報または現地の桟橋「龍江古渡や戯台広場の桟橋など」で、当日のカヤックの営業状況や最新料金を確認することをおすすめ.)



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7．安庄村｜静かな水郷 青浦区朱家角鎮安庄村 朱家角鎮の安庄村は、大蓮湖と淀山湖に近く、広く穏やかな水域に恵まれている.水郷の一角にはSUPやカヤックを楽しめるクラブもあり、ウォータースポーツを体験できる環境が整っている. 特におすすめなのは午前中.気温がまだそれほど上がらない時間帯は湖面も比較的穏やかで、SUPデビューにも向いている.一見難しそうに感じるSUPだが、穏やかな水面で基本動作を学ぶことで、初心者でも徐々にバランス感覚を身につけられる. (通常の個人向け体験、カヤック・SUPの単発アクティビティは、1人200～400元程度.クラブや季節によって料金プランが異なるため、事前に各施設へ確認することをおすすめする.)





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8．嘉北郊野公園｜親子で挑戦するSUP体験 嘉定区滬宜公路5051号 子どもと一緒にウォータースポーツを体験したいなら、嘉北郊野公園もおすすめ.実際にボードに乗るだけでなく、水上スポーツに関する安全知識や基本的なセルフレスキューについて学べるプログラムも用意されている. 最初はボードの上に立つだけでも緊張するが、少しずつバランスを取り、パドルを使って方向をコントロールできるようになるのもSUPの楽しさの一つ. 親子で夏の思い出を作りながら、自然の中で新しいスポーツに挑戦できる. (公園自体は入場無料だが、園内のカヤックやバンパーボートなどの水上アクティビティは、事前の電話予約が必要.)





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9．美蘭西湖公園｜都会の湖でのんびり水上散歩 宝山区羅店鎮美蘭湖路750号 美蘭西湖公園には、都会にいながら開放感を味わえる広々とした湖面が広がっている.海まで出かけなくても、穏やかな湖面でSUPを楽しめるのが魅力だ. 一人でゆったり楽しむのはもちろん、二人で息を合わせながら楽しむこともできるSUPは、体幹やバランス感覚を使うスポーツ.速さを競うだけでなく、自分のペースで水上の時間を楽しめるのも魅力だ. 時間を気にせず、湖面をゆったり進む.そんな穏やかな夏の時間を過ごすのにもぴったりのスポットだ. (カヤック体験は1人30分約69.9元～.祝日や特別イベント期間には、大人チケット約169元や「大人2人＋子ども2人」で約246～299元が販売される場合もある.詳細は現地の案内を確認.)







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10．瀛東リゾート｜崇明の大自然でSUPに挑戦 崇明区・瀛東度假村 崇明にある瀛東東湖エリアは、広々とした湖面と、周囲に広がる豊かな緑に囲まれたエリア.開放的な湖と緑地に囲まれ、都会とはひと味違ったウォータースポーツ体験を楽しめる.近年人気を集めているSUPにも挑戦できる. ボードの上でバランスを取りながら、パドルを使って自分のペースで進むSUPは、体幹やバランス感覚を鍛えられるスポーツでもある.湖と緑に囲まれた環境でゆっくり水面を進めば、都会の喧騒を離れ、自然の中でリフレッシュできる.休日のアクティビティとしても注目されている. (料金は1人80～200元程度.1人用・2人用のカヤックや利用時間によって異なるため、最新の料金は現地の案内を確認.)