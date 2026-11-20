上海には、にぎやかな商業エリアやショッピングモールだけでなく、街の歴史を今に伝える場所もある.徐匯区の大木橋路にある「雲洲古玩城」もその一つだ. 「古玩」とは、骨董品や古美術品、工芸品、コレクターズアイテムなど、歴史的・文化的価値のある品々を指す. 陶磁器、玉器、古銭、切手、古写真、バッジなど、長い年月を経たさまざまな品々が集まる.コレクターはもちろん、好奇心旺盛な旅行者にとっても、訪れる価値のあるスポットだ.

その歴史は、1980年代初頭、上海の太原路にあった切手市場にまでさかのぼる.当時、切手収集を趣味とする人々が、肇嘉浜路と太原路の交差点にある広場に集まり、切手を交換し合うようになった. 1997年、取引の拡大に伴い、市場は徐匯区の雲洲商厦へ移転.各地に分散していた出店者や愛好家が、一カ所に集まるようになった. 2006年には、百貨店の一角に設けられていた骨董品市場が「雲洲古玩城」として生まれ変わった.陶磁器や玉器、書画などを扱う専門店が集まり、掘り出し物を探したり、愛好家同士で交流したりしながら、骨董品の収集文化に触れられる場所となった.

現在、雲洲古玩城は上海市徐匯区大木橋路88号にある. 平日は建物内の常設店舗が中心だ.一方、週末になると、古玩城の周辺は一気ににぎわいを見せる.建物の周囲には数百もの露店が並び、毛布やマット、ビニールシートの上にさまざまな品物が所狭しと並べられる.こうして、週末には大規模な骨董市が開かれる.

立派なショーウインドーも、洗練された商品ディスプレイもない.そうした飾り気のない素朴な雰囲気こそ、この市場の魅力だ.品物が無造作に積み重ねられていることも多く、掘り出し物を見つけるには、自分の目で一つひとつ確かめながら探す楽しみがある. 見るからに年代を感じさせる品もあれば、本物かどうか慎重に見極める必要がある品もある.そうした真贋を見極める難しさも、骨董市を巡る楽しみの一つだ.

屋外の露店は朝6時ごろから営業を始め、午後5時ごろには店じまいが始まる.店主がお茶を飲みながら品物を整える一方で、コレクターたちは一つひとつじっくりと品定めをし、あちこちで値段交渉が繰り広げられる.骨董市ならではの光景だ. 屋外の露店をひと通り見て回ったら、今度は建物の中へ.館内にも、まだまだ見どころがある.

雲洲古玩城は複数階建ての建物で、館内には骨董品を扱う専門店が数多く軒を連ねている. 低層階には、陶磁器や玉器、木彫り、茶器、伝統家具、仏像の置物、書道用品など、昔ながらの骨董品や工芸品が並ぶ.上の階へ進むと、取り扱う品物もより専門的になり、切手や古銭、記念硬貨、さまざまなバッジなどを扱う店も見つかる. さらに上の階にはギャラリーもあり、不定期で展覧会が開催される. 屋外の骨董市に比べ、館内の店舗は専門性が高い.特定のジャンルに特化した店も多く、店主たちはそれぞれの品物の歴史や特徴について豊富な知識を持っている.

雲洲古玩城は、短時間でさっと見て回れるような場所ではない.少なくとも2時間は確保しておきたい.好奇心旺盛で、気になるものを見つけるとついつい買いたくなってしまう人は、さらに時間に余裕を持って訪れたい. 館内の店舗と屋外の露店では、雰囲気がまるで異なる.館内には特定のジャンルの収集品を専門に扱う店が多く、店主たちは自店の品ぞろえや市場の動向を熟知している.価格にも、そうした専門性が反映されている. ただし、骨董品市場には模造品も少なくない.品物の年代や真贋は、見た目だけでは判断できない.一般の旅行者は、あくまで宝探しを楽しむ感覚で、自分が本当に気に入った品を選ぶとよいだろう. 住所: 上海市徐匯区大木橋路88号(肇嘉浜路付近) アクセス: 地下鉄9号線・12号線「嘉善路」駅4番出口

日々の古玩取引に加え、雲洲古玩城では、コレクター必見のイベントも開催される. 小さな西洋の古銭には、どのような歴史や物語が刻まれているのだろうか.古代ギリシャの神々や君主の肖像から、ミツバチや戦車などの動物や象徴的なモチーフまで、貨幣に込められた当時の文化や信仰を読み解くことができる.