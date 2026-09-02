月曜の朝は、アイスコーヒーから 上海で注目のコーヒーショップ5選

月曜の朝は、アイスアメリカーノを一杯飲まないと、仕事モードになれない–そんな人も多いのではないだろうか. 上海には、個性豊かなコーヒーショップが次々と登場している.定番のアメリカーノから、フルーツや炭酸を組み合わせたアレンジメニューまで、選択肢も豊富だ. 今回は、最近人気のコーヒーショップを5軒ピックアップ.味はもちろん、価格や店内の雰囲気、居心地のよさにも注目し、それぞれの魅力を紹介する.

1．Joyful Coffee 18元のアメリカーノ、気軽に通える一軒 襄陽南路にある小さなカフェ「Joyful Coffee」.明るくシンプルな店内には、どこか家庭的な雰囲気が漂い、気軽に立ち寄れる一軒だ.ドリンクは25元前後が中心で、なかでも注目したいのが18元(約424円)のアメリカーノ.このエリアではかなりリーズナブルな価格だ. 定番のブラックコーヒーだけでなく、アレンジメニューも充実している.おすすめは、コーヒーの苦味にリンゴジュースの甘さとココナッツウォーターの爽やかさを合わせたアイス・アップルココナッツ・アメリカーノ.暑い日にぴったりの、すっきりとした味わいだ. ミルク系なら、タロイモラテ(Taro Latte)もおすすめ.なめらかでまろやかな口当たりに、タロイモの香ばしく素朴な風味とほどよい甘さが加わり、やさしく飲みやすい味わいに仕上がっている.オーツミルクへの変更も可能だ. 営業時間: 8:00～18:00 住所: 襄陽南路314号





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2. Onboard Coffee ミニマル×アンティークの空間で味わう、力強い一杯 同じく襄陽南路に最近オープンした「Onboard Coffee」. 小さな店内は、シックなミニマルデザインにアンティーク調のディテールを取り入れた、落ち着きのある空間.周辺にはDreaming by MonosやMetal Handsなど人気店もあり、ーヒー好きにとって、店選びも楽しみの一つとなるエリアだ. 同店では、豆や焙煎度の選択肢が比較的多く、酸味を感じやすい浅煎りから、苦味とコクを楽しめる深煎りまで、好みに合わせて選べる. アメリカーノはコクのある力強い味わいで、ほどよい苦味が甘いケーキの味を引き立てる.なかでも、ブラックフォレストケーキが特におすすめだ.ストロベリーケーキのほか、店員おすすめのティラミスも見逃せない.また、創作系ドリンクやノンコーヒーメニューも充実しており、オーツミルクへの変更にも対応.コーヒーを飲まない人と一緒でも気軽に利用できる店だ. 営業時間: 9:00～18:30 住所: 襄陽南路340号







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3．Pincle Coffee じっくりコーヒーを楽しむ 人気カフェが集まる永康路の「Pincle Coffee」は、コーヒーをじっくり楽しみたい人におすすめ.インダストリアル調の店内にはカウンター席があり、ハンドドリップやフィルターコーヒーを味わえる.一部のコーヒーは、茶器のような陶器の器で提供される. 夏におすすめなのは、もちろんアイス・アメリカーノ.すっきりとしたキレのある味わいで、暑い日にぴったりだ.少し変化を楽しむなら、オレンジジュース入りアメリカーノもおすすめ.コーヒーの苦味と柑橘の爽やかさが好相性で、見た目も楽しい一杯だ. ミルク系なら、黒ゴマラテも注目.香ばしさとほどよい甘さが楽しめ、オーツミルクへの変更も可能. 営業時間: 9:00～24:00 住所: 延安西路1221号3号楼





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4. Shaoshan Coffee Roasters 豆から選べる 南昌路に新しくオープンした「Shaoshan Coffee Roasters」は、明るくモダンな雰囲気が魅力のロースタリーだ. コーヒー豆の種類が豊富で、バリスタに好みを伝えながら一杯を選べるのが特徴.好みに合わせて丁寧に提案してもらえるほか、英語での対応も可能で、外国人でも利用しやすい. アメリカーノは23元(約542円)で、豆を選ぶことができる.深煎りと浅煎りでは味わいが大きく異なるが、蒸し暑い上海の夏には、爽やかな酸味とフルーティーな風味を楽しめる浅煎りがおすすめだ. 創作ドリンクも豊富で、なかでも気になるのがバナナDirty.定番とはひと味違うコーヒーを試してみたい人にもおすすめの一杯だ. 営業時間: 7:00～17:30 住所: 南昌路274-1号





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5. P Coffee(旧Polly's Coffee) 映画とコーヒーを楽しめる 延安西路の番禺大厦(Fantai Mansion)にある「P Coffee」は、カフェというより、ゆっくりと時間を過ごせる空間だ. ゆったりとしたアームチェアで仕事や勉強をしたり、壁に映し出されるクラシック映画を眺めたりと、思い思いの時間を過ごせる.店内には、図書館のような静かで落ち着いた雰囲気が漂う. アメリカーノは22元(約518円).今回紹介する5軒の中では比較的マイルドで、作業のお供にもぴったりだ. 一味違うなら、梅スパークリング・アメリカーノ(32元・約754円)がおすすめ.甘さとフルーティーな味わいに、梅のほのかな塩味がアクセントを添える. 深夜0時まで営業しており、夕方以降にゆっくり過ごしたいときにも便利だ. 営業時間: 9:00～24:00 住所: 延安西路1221号3号楼





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