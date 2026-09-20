白露を迎えた上海・松江へ 知る人ぞ知る穴場スポット3選

今日は二十四節気の「白露」. 少しずつ秋の気配が深まり、

朝晩の空気にも、少しずつ涼しさを感じるようになる. 都会の慌ただしい日常から少し離れたいなら、

上海郊外の松江へ足を延ばしてみるのもいい. 山の風、広がる田園風景、香り高いコーヒー、色とりどりの花.

そして、夕暮れに流れるフォークソング. 松江には、自然に囲まれながら、

ゆったりとした時間を過ごせる

個性豊かな店が点在している. 今回は、そんな松江で見つけた、

知る人ぞ知る3つの穴場スポットを紹介する.

佘山星空村「外婆花园」

佘山の天馬星空村にある「外婆花园」は、天馬望遠鏡のほど近くに位置し、「松江の小さな大理」とも呼ばれている.村に入ると、道沿いには手描きの木製看板や、かわいらしいイラストが並んでいる.店の庭も作り込みすぎず、草木が自然に生い茂り、白い壁や素朴な雑貨が、大理のフォークソング酒場を思わせる雰囲気をつくり出している.

訪れるなら夕暮れ時がおすすめ.日が沈む頃になるとギターの音色が響き、店主によるフォークソングの弾き語りが始まる.訪れた人も一緒に歌うことができ、飲み物を片手に風に吹かれながら音楽を楽しめる.

星空村にはこのほか、抱弗咖啡、元野窑烤、徐上洪牛肉面などの店もあり、食事やカフェ巡りと合わせて一日ゆっくり楽しめる. 住所:上海市松江区星空村323号

松南郊野公園「OVO猫头鹰咖啡」

松南郊野公園の木々に囲まれた「OVO猫头鹰咖啡」は、森の中でコーヒーを楽しめるカフェ.木材を基調とした建物の周囲には緑が広がり、屋外にはタープやアウトドアチェアが設置されている.ハンドドリップコーヒーやオリジナルドリンク、スイーツ、パスタなど、幅広いメニューがそろっている.

屋外には広い芝生があり、犬を遊ばせながら、飼い主はテラスでコーヒーや会話を楽しめる.雨天や日差しの強い日には、ペットと一緒に室内を利用することもできる. カフェで過ごした後は、松南郊野公園の川沿いの遊歩道を散策するのもおすすめ.森と水辺の景色を眺めながら、のんびりとした時間を過ごせる. 住所:上海市松江区松金公路8945号

浦江之首「你说花啊.?!」

黄浦江の「0キロ地点」とされる浦江之首.その近くにある東夏村の田んぼのそばには、青と白を基調とした小さな建物が建っている.

ここは、花とカフェを組み合わせた複合スペース「你说花啊.?!(东夏村店)」だ.青い窓枠やアーチ型のガラス窓、籐の椅子、フラワーアレンジメントなどが配された店内は、南フランスの田園を思わせる雰囲気.花やプリザーブドフラワーを販売するほか、コーヒーや軽食も提供している.

窓の外には一面の田園風景が広がり、季節によっては農業用ドローンが田んぼの上を飛ぶ様子を見ることもできる.2階には屋外テラスがあり、友人同士の集まりや小規模なパーティーにも利用しやすい.

店を訪れた後は、近くの浦江之首観光エリアにも足を延ばしたい.春申堂や疏流利运宝塔、レトロな緑色の列車を利用したカフェなどを巡りながら、3本の川が合流する雄大な景色も楽しめる. 住所:上海市松江区东夏村东三273号 コーヒーを飲み、田園を眺め 夕方の風に吹かれながら音楽を聴く 予定を詰め込みすぎず 「何もしない時間」を楽しむのも 上海郊外の休日ならではの過ごし方だ