秋の訪れを彩る!上海のヒガンバナおすすめスポット6選

ヒガンバナ ( Lycoris radiata) 秋の初め、林の中ではヒガンバナが見頃を迎え、静かな秋の風情を感じさせている. 日本で「彼岸花」として知られるヒガンバナは、中国では「石蒜」と呼ばれる.中国原産の球根植物で、赤や黄色、ピンクなど、さまざまな色の花が木陰に点々と咲き、彩りを添えている.見頃は9月中下旬まで. 今回は、上海でヒガンバナを楽しめるおすすめスポットを6カ所紹介する.

上海植物園 住所:徐匯区龍呉路997号 3号門から入ると、カエデ林の下で金色のヒガンバナが一面に咲き、風に揺れている.金色に輝く花びらは波打つように反り返り、長い花芯がすっと伸びていて、まるで小さな金色の妖精のようだ. 小さな橋を渡ると、今度はピンク系のヒガンバナが満開.やわらかい雰囲気に包まれる.玉砂利の花道を歩いていくと、牡丹亭まで続いている. メタセコイア並木の下を散歩すると、頭の上には深い緑、足元には花のじゅうたん.木漏れ日が花びらに落ちて、夏の終わりならではの詩的な風景が広がる.

浜江森林公園 住所:浦東新区高橋鎮凌橋高沙灘3号 浜江森林公園の幾重にも重なった緑の中で、明るい黄色のヒガンバナがひっそりと咲いている.軽やかで美しく、静かな林の中にちょっとした彩りを添えている. 濃い木陰が涼しさを生み、木漏れ日がヒガンバナの花茎をやさしく照らしている. すらりと伸びた花茎の先に、葉をつけずに花を咲かせるヒガンバナ.細かな花びらが放射状に広がる姿は、繊細なレース細工のようだ.黄色い花は緑に囲まれた林の中でひときわ鮮やかに映え、独特の美しさを見せている.

花開海上生態園 住所:金山區秀涇村秀涇六組6060号 林の中では、まるで妖精のようにヒガンバナがひっそりと咲いている.葉をつけずにすらりと伸びた花茎の先で、細かな花びらを広げる姿が、静かな林に彩りを添えている. 彼岸花のほかにも、ヒガンバナ科の「やさしさ担当」とも呼ばれる換錦石蒜(カンジンセキサン)がある.真っ赤な花とはまったく雰囲気が違い、繊細で見飽きず、マイナーだけど上品だ. 派手に反り返る花びらではなく、やさしいピンク紫をベースに、花びらの先にはうっすらと霧がかった青がにじむ.まるで水彩画のようで、暖かさと涼しさが交じり合い、清楚で上品な美しさだ.

古猗園 住所:嘉定区南翔鎮滬宜公路218号 古猗園の林の中の小道、小川のほとりの斜面、古い建物の壁際などで、ヒガンバナの花茎が土から出て、ピンク、黄、赤の三色が順に咲いている.花は伸びやかで、細くカールした花びらが神秘的な雰囲気を醸し出している. 炎のように真っ赤な曼珠沙華、明るい黄色の忽地笑(コチショウ)、そしてやさしく幻想的な換錦花.赤は情熱的、黄は明るく、ピンクはおだやか. 古風な亭や楼閣を背景に、風情があってロマンチック.花と古典庭園のコントラストを楽しめる.

共青森林公園 住所:楊浦区軍工路2000号 共青森林公園には現在、約9種類のヒガンバナが植えられている.紅花石蒜や忽地笑などの代表的な品種に加え、珍しい栽培品種も見ることができる. 植栽面積は合わせて約2万平方メートル.主に勇敢者道路の両側、児童楽園南側の緩やかな斜面、クライミング場周辺の林帯に集中している.この3か所では現在、ヒガンバナが見頃のピークを迎えている. ヒガンバナが一面に咲き、遠くから見ると色鮮やかなじゅうたんを敷き詰めたような光景が広がる.近くで見ると、細かな花びらが幾重にも広がり、頭上に茂るクスノキやメタセコイアの濃い緑とのコントラストも美しい.