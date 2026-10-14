秋のときめきは、一面のピンクの花畑に

秋になると、ピンクミューリーグラスが見頃を迎え、風に揺れる花穂が雲や霧を思わせる幻想的な風景をつくり出す.

この秋は、上海のピンクの花畑を巡りながら、季節限定の美しい風景を写真に収めてみてはいかがだろうか.

1. 一面に広がるピンクの花畑

ピンクの花穂が一面に広がり、雲や霧を思わせる幻想的な風景が楽しめる.百日草(ジニア)や格桑花(ゲサンファ)など、秋を彩る花々も見どころだ.

場所: 浜江森林公園第2期エリア

入園料: 無料

開園時間: 8:00～17:00

アクセス: 地下鉄10号線・双江路駅からバスに乗り換え.

2. 乙女心をくすぐるピンクの風景

ピンクの花畑に、かわいらしい風車が彩りを添える.人物写真にも風景写真にもおすすめのスポットだ.

場所: 顧村公園

入園料: 20元

開園時間: 6:00～18:00

アクセス: 地下鉄7号線・15号線、顧村公園駅すぐ.

3. 花畑と上海のランドマークを一枚に

陸家嘴の高層ビル群や南浦大橋を背景に、ピンクの花畑と上海らしい風景を一緒に写真に収められる.黄浦江沿いの散策やサイクリングも楽しめる.

場所: 白蓮涇埠頭

入場料: 無料

利用時間: 24時間

アクセス: 地下鉄8号線・中華芸術宮駅

4. 穴場の公園で楽しむ秋の風景

混雑を避けて写真を撮りたい人におすすめのスポット.規模は小さいものの、ピンクの花畑や秋風に揺れるパンパスグラスを楽しめる.

場所: 涟動公園

入園料: 無料

開園時間: 5:00～18:00

アクセス: 地下鉄14号線・雲順路駅.

5. 花畑を空から撮影

嘉北郊野公園には、写真撮影用のオブジェも設置されている.ドローンで花畑を撮影したい場合は、事前に飛行可能エリアや利用規則を確認しよう.

場所: 嘉北郊野公園

入園料: ピンクの花畑エリアは30元

開園時間: 8:00～18:00

アクセス: 地下鉄11号線・嘉定西駅からバスに乗り換え.

6. ヤシの木の下に広がるピンクの花畑

上海植物園では、竹園の向かい側にあるヤシの木の下にも、ピンクの花畑が広がる.周囲の緑とのコントラストも美しく、秋らしい風景を楽しめる.

場所: 上海植物園

入園料: 無料(入園条件は事前に要確認)

開園時間: 6:00～17:00

アクセス: 地下鉄15号線・華東理工大学駅、または地下鉄3号線・石龍路駅.

(以上の内容は、フォトグラファー・你七哥のおすすめ,小紅書:你七哥)