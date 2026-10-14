秋のときめきは、一面のピンクの花畑に
秋になると、ピンクミューリーグラスが見頃を迎え、風に揺れる花穂が雲や霧を思わせる幻想的な風景をつくり出す.
この秋は、上海のピンクの花畑を巡りながら、季節限定の美しい風景を写真に収めてみてはいかがだろうか.
1. 一面に広がるピンクの花畑
ピンクの花穂が一面に広がり、雲や霧を思わせる幻想的な風景が楽しめる.百日草(ジニア)や格桑花(ゲサンファ)など、秋を彩る花々も見どころだ.
場所: 浜江森林公園第2期エリア
入園料: 無料
開園時間: 8:00～17:00
アクセス: 地下鉄10号線・双江路駅からバスに乗り換え.
2. 乙女心をくすぐるピンクの風景
ピンクの花畑に、かわいらしい風車が彩りを添える.人物写真にも風景写真にもおすすめのスポットだ.
場所: 顧村公園
入園料: 20元
開園時間: 6:00～18:00
アクセス: 地下鉄7号線・15号線、顧村公園駅すぐ.
3. 花畑と上海のランドマークを一枚に
陸家嘴の高層ビル群や南浦大橋を背景に、ピンクの花畑と上海らしい風景を一緒に写真に収められる.黄浦江沿いの散策やサイクリングも楽しめる.
場所: 白蓮涇埠頭
入場料: 無料
利用時間: 24時間
アクセス: 地下鉄8号線・中華芸術宮駅
4. 穴場の公園で楽しむ秋の風景
混雑を避けて写真を撮りたい人におすすめのスポット.規模は小さいものの、ピンクの花畑や秋風に揺れるパンパスグラスを楽しめる.
場所: 涟動公園
入園料: 無料
開園時間: 5:00～18:00
アクセス: 地下鉄14号線・雲順路駅.
5. 花畑を空から撮影
嘉北郊野公園には、写真撮影用のオブジェも設置されている.ドローンで花畑を撮影したい場合は、事前に飛行可能エリアや利用規則を確認しよう.
場所: 嘉北郊野公園
入園料: ピンクの花畑エリアは30元
開園時間: 8:00～18:00
アクセス: 地下鉄11号線・嘉定西駅からバスに乗り換え.
6. ヤシの木の下に広がるピンクの花畑
上海植物園では、竹園の向かい側にあるヤシの木の下にも、ピンクの花畑が広がる.周囲の緑とのコントラストも美しく、秋らしい風景を楽しめる.
場所: 上海植物園
入園料: 無料(入園条件は事前に要確認)
開園時間: 6:00～17:00
アクセス: 地下鉄15号線・華東理工大学駅、または地下鉄3号線・石龍路駅.
(以上の内容は、フォトグラファー・你七哥のおすすめ,小紅書:你七哥)