コキア、菊、イチョウ!秋の上海を満喫するおすすめスポット
秋が深まるにつれ、上海の街並みや公園では、木々が少しずつ色づき始めている.今が見頃のコキアや菊をはじめ、11月中旬からはプラタナス並木の黄葉、11月下旬から12月にかけては紅葉やイチョウ、水辺の森が秋色に染まる風景など、時期ごとに異なる秋の景色を楽しめる.
今回は、上海で秋の風景を楽しめるおすすめスポットを、見頃の時期に合わせて紹介する.
コキアの見頃
花開海上生態園
見頃:11月上旬
所在地:金山区朱涇鎮秀涇村秀涇六組6060号
開園時間:8:00～17:00
入園料:30元
金山区の花開海上生態園では、約13.3ヘクタールの敷地に植えられた約40万株のコキアが赤く色づいている.緩やかな起伏に沿って広がるコキアは、まるで赤いじゅうたんのようだ.
曲陽公園
見頃:11月上旬
所在地:虹口区中山北一路880号
開園時間:5:00～21:00
入園料:無料
虹口区の曲陽公園でも、約2,000平方メートルの斜面に赤褐色のコキアが広がり、市内で気軽に秋の風景を楽しめるスポットとなっている.
菊の見頃
上海共青森林公園
所在地: 楊浦区軍工路2000号
開催期間: 11月29日まで
開園時間: 5:00～18:00
入園料: 無料
上海共青森林公園では、2026年上海菊花展が開催され、600品種以上の菊や約1,000鉢の選りすぐりの菊が展示されている.7つの屋外テーマ展示も見どころ.
曲水園
所在地: 青浦区公園路612号
開催期間: 11月22日まで
開園時間: 6:00～21:00
入園料: 無料
青浦区の曲水園では、数千鉢の菊が江南地方の伝統庭園を彩る.
酔白池公園
所在地: 松江区人民南路64号
開催期間: 11月15日まで
入園料: 12元
松江区の酔白池公園でも、100品種以上、1万鉢を超える菊が楽しめる.
プラタナス並木の見頃
武康路
所在地: 徐匯区武康路
見頃: 11月中旬～12月上旬
散策: 終日・無料
11月中旬になると、上海の街路樹であるプラタナスが黄色く色づき、中心部でも秋らしい景色が広がる.
武康路は、上海を代表する秋の散策スポット.黄金色のプラタナス並木と歴史ある洋館が調和し、上海ならではの風情を感じられる.
愚園路
所在地: 静安区・長寧区の愚園路
見頃: 11月中旬～12月上旬
散策: 終日・無料
また、愚園路もおすすめだ.並木道沿いには昔ながらの路地や個性的なショップ、カフェが点在し、街歩きと秋景色を一緒に楽しめる.
紅葉とイチョウの見頃
金山楓葉島
所在地: 金山区廊華路
見頃: 11月下旬～12月
入場料: 無料
11月下旬から12月にかけては、上海各地で紅葉やイチョウの黄葉が見頃を迎える.
金山区の金山楓葉島には、約20ヘクタールの敷地に8,000本以上のカエデ類やフウが植えられている.晩秋には木々が赤やオレンジに染まり、鮮やかな紅葉が広がる.終日開放され、入場は無料.
古樹公園
所在地: 嘉定区安亭鎮光明村泰海路230号
見頃: 11月下旬～12月上旬
開園時間: 9:00～21:00
入園料: 無料
嘉定区の古樹公園には、樹齢約1,200年のイチョウの巨木がある.上海に現存する最古の古樹として知られ、秋には黄金色に輝く姿が見られる.開園時間は9:00～21:00で、入園は無料.
局門路
所在地: 黄浦区局門路
見頃: 11月下旬～12月上旬
散策: 終日・無料
黄浦区の局門路では、約560メートルにわたるイチョウ並木が見どころ.赤レンガの壁と黄金色の葉が美しいコントラストを生み出す.
黄金城道歩行街
所在地: 長寧区伊犁南路・黄金城道
見頃: 11月下旬～12月上旬
散策: 終日・無料
長寧区の黄金城道歩行街も人気のイチョウスポット.色づいた並木道を歩きながら、ショッピングやカフェ巡りを楽しめる.
水辺の森の見頃
青西郊野公園
所在地: 青浦区金沢鎮紫蓮路500号
見頃: 11月下旬～12月
開園時間: 8:30～16:30
入園料: 無料
青浦区の青西郊野公園には、2,800本以上のラクウショウの仲間である池杉(チサン)が水中に生育している.赤褐色に染まった木々が水面に映り、幻想的な「水上森林」の風景が広がる.
上海海湾国家森林公園
所在地: 奉賢区海湾鎮随塘河路1677号
見頃: 11月下旬～12月
開園時間: 8:30～16:30
入園料: 60元
奉賢区の上海海湾国家森林公園には、約6ヘクタールのラクウショウ林が広がる.秋には木々が赤褐色に染まり、遊歩道や水上の橋から美しい景色を楽しめる.
紅葉の進み具合は天候によって変わるため、訪問前に最新情報を確認しておきたい.街歩きにも郊外へのお出かけにもぴったりの季節.色鮮やかな秋の上海を満喫してみてはいかがだろうか.