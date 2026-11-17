秋が深まるにつれ、上海の街並みや公園では、木々が少しずつ色づき始めている.今が見頃のコキアや菊をはじめ、11月中旬からはプラタナス並木の黄葉、11月下旬から12月にかけては紅葉やイチョウ、水辺の森が秋色に染まる風景など、時期ごとに異なる秋の景色を楽しめる. 今回は、上海で秋の風景を楽しめるおすすめスポットを、見頃の時期に合わせて紹介する. コキアの見頃

花開海上生態園 見頃:11月上旬 所在地:金山区朱涇鎮秀涇村秀涇六組6060号 開園時間:8:00～17:00 入園料:30元 金山区の花開海上生態園では、約13.3ヘクタールの敷地に植えられた約40万株のコキアが赤く色づいている.緩やかな起伏に沿って広がるコキアは、まるで赤いじゅうたんのようだ.

曲陽公園 見頃:11月上旬 所在地:虹口区中山北一路880号 開園時間:5:00～21:00 入園料:無料 虹口区の曲陽公園でも、約2,000平方メートルの斜面に赤褐色のコキアが広がり、市内で気軽に秋の風景を楽しめるスポットとなっている.

菊の見頃

上海共青森林公園 所在地: 楊浦区軍工路2000号 開催期間: 11月29日まで 開園時間: 5:00～18:00 入園料: 無料 上海共青森林公園では、2026年上海菊花展が開催され、600品種以上の菊や約1,000鉢の選りすぐりの菊が展示されている.7つの屋外テーマ展示も見どころ.

曲水園 所在地: 青浦区公園路612号 開催期間: 11月22日まで 開園時間: 6:00～21:00 入園料: 無料 青浦区の曲水園では、数千鉢の菊が江南地方の伝統庭園を彩る.

酔白池公園 所在地: 松江区人民南路64号 開催期間: 11月15日まで 入園料: 12元 松江区の酔白池公園でも、100品種以上、1万鉢を超える菊が楽しめる.

プラタナス並木の見頃

武康路 所在地: 徐匯区武康路 見頃: 11月中旬～12月上旬 散策: 終日・無料 11月中旬になると、上海の街路樹であるプラタナスが黄色く色づき、中心部でも秋らしい景色が広がる. 武康路は、上海を代表する秋の散策スポット.黄金色のプラタナス並木と歴史ある洋館が調和し、上海ならではの風情を感じられる.

愚園路 所在地: 静安区・長寧区の愚園路 見頃: 11月中旬～12月上旬 散策: 終日・無料 また、愚園路もおすすめだ.並木道沿いには昔ながらの路地や個性的なショップ、カフェが点在し、街歩きと秋景色を一緒に楽しめる.

紅葉とイチョウの見頃

金山楓葉島 所在地: 金山区廊華路 見頃: 11月下旬～12月 入場料: 無料 11月下旬から12月にかけては、上海各地で紅葉やイチョウの黄葉が見頃を迎える. 金山区の金山楓葉島には、約20ヘクタールの敷地に8,000本以上のカエデ類やフウが植えられている.晩秋には木々が赤やオレンジに染まり、鮮やかな紅葉が広がる.終日開放され、入場は無料.

古樹公園 所在地: 嘉定区安亭鎮光明村泰海路230号 見頃: 11月下旬～12月上旬 開園時間: 9:00～21:00 入園料: 無料 嘉定区の古樹公園には、樹齢約1,200年のイチョウの巨木がある.上海に現存する最古の古樹として知られ、秋には黄金色に輝く姿が見られる.開園時間は9:00～21:00で、入園は無料.

局門路 所在地: 黄浦区局門路 見頃: 11月下旬～12月上旬 散策: 終日・無料 黄浦区の局門路では、約560メートルにわたるイチョウ並木が見どころ.赤レンガの壁と黄金色の葉が美しいコントラストを生み出す.

黄金城道歩行街 所在地: 長寧区伊犁南路・黄金城道 見頃: 11月下旬～12月上旬 散策: 終日・無料 長寧区の黄金城道歩行街も人気のイチョウスポット.色づいた並木道を歩きながら、ショッピングやカフェ巡りを楽しめる.

水辺の森の見頃

青西郊野公園 所在地: 青浦区金沢鎮紫蓮路500号 見頃: 11月下旬～12月 開園時間: 8:30～16:30 入園料: 無料 青浦区の青西郊野公園には、2,800本以上のラクウショウの仲間である池杉(チサン)が水中に生育している.赤褐色に染まった木々が水面に映り、幻想的な「水上森林」の風景が広がる.