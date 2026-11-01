Credit: Ti Gong

上海ディズニーリゾートは、2026年11月19日から2027年2月20日まで「ディズニー・ウィンター・フロスティバル」でホリデーシーズンを迎えます。 このフェスティバルの目玉は、新しいステージショー「スター・スクワッド：オラフと一緒に心温まるお祝いを楽しもう」です。このパフォーマンスでは、「アナと雪の女王」に登場する愛される雪だるまオラフが、アナ、上海ディズニーランドバンド、そしてスター・スクワッドと共にキャッスルビューイングエリアで観客を楽しませます。 リゾートは10周年を祝っています。ゲストは「With You, It's Magic+」というインタラクティブな瞬間に参加し、魔法の星を輝かせながら一緒に歌ったり踊ったりすることができます。

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ウィンター・スペクタクルが3ヶ月間、パーク全体を彩ります。「ミッキーのスノーマジック」は、ミッキーアベニューを生きているスノーグローブのように変身させ、雪が舞い散る幻想的な光景を演出します。また、「ディズニー・ウィンター・マジック・キャバケード」では、飾り付けられたフロートに乗ったクラシックなディズニーの冬のシーンがパレードで披露されます。 夜になると、エンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスルとイマジネーション・ガーデンズで「ディズニー・ウィンター・フロスティバルの祝典」が開催されます。このイベントでは、プロジェクション、ライト、音響によるショーが楽しめます。また、ミッキーアベニューやイマジネーション・ガーデンズには、ズートピアの住人を含むディズニーキャラクターの雪や氷の彫刻が並び、写真撮影のスポットとしても人気です。 キャラクターとのグリーティングも特別仕様になります。2026年12月1日から2027年1月3日までの期間、ミッキーと仲間たちが暖かいスポーティーなスキー旅行風の衣装で登場します。サンタのグーフィーがミッキーアベニューに戻り、願いを叶えます。ダッフィーとその仲間たちは新しいクリスマス衣装で登場し、ディズニーの女王、プリンセス、プリンスたちはキャッスルエンカウンターでゲストを迎えます。キャバルケードでは、時折限定の冬衣装で現れることもあります。

No Disney-style holiday season is complete without delicious treats like Christmas-themed cookies and muffins, Mickey and pals-themed tanghulu , and cotton candy.







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季節の伝統が祝祭の始まりを告げます。ガーデンズ・オブ・イマジネーションで行われるミッキーのマジカルツリー点灯式では、ミッキー、ミニー、ダッフィー、リーナベルがライブバンドとともにリゾートで最も高いクリスマスツリーを点灯し、その後パフォーマンスが続きます。 祝祭はディズニータウンにも広がります。今年は10周年テーマの装飾が施されたアイコニックなツリーへと続く「クリスマスツリートレイル」があります。ディズニータウンのクリスマスマーケットでは、サンタのキャビンがクラフトステーションやフードブースとともに並び、週末や祝日にはサンタ自身が子供たちを迎えます。また、マジックグリークラブがツリー点灯式で歌声を披露します。

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フェスティバルは、2026年12月31日と2027年1月1日にミッキーと仲間たちが特別な新年の衣装を着て新年のお祝いを行い、1年を締めくくります。 夜には「イグナイト・ザ・ニューイヤー」イベントがエンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスルで最高潮に達します。このイベントでは、ゲストが星に願いを込めながら2027年を迎えます。 お祭りの期間中には、祝祭の特別なスイーツ、記念グッズ、そして特別なチケットオファーもご用意しています。