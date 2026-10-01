今週の金曜日から日曜日にかけて、このフェスティバルでは、食事の試食、マーケットめぐり、インタラクティブなパフォーマンス、スタンプ収集などを通じて、陸上での航海体験を提供します。

上海で初めての水文化をテーマにしたライフスタイルIPイベント、「A Taste of Rockbund International Food Festival」が開催されます。場所はRockbund。

到着後、マーケットサービスカウンター 7 番ブースにて航海パスポートを入手できます。オンラインの「ウォーター・ペルソナクイズ」に答えて、トラベラー ID カードをアンロックしましょう。人魚、川、海、雨、小川、湖の 6 種類の水のペルソナが用意されています。ID カードを持って自身のテーマルートに沿って巡り、各会場でミッションをクリアしてスタンプを集めてください。

「グローバルハーバー」マーケットは毎日 12 時～20 時まで開催。イタリア、フランス、クロアチア、スペイン商工会議所の協力のもと、6 つの味覚テーマに分かれた水辺レーンが展開されます。来場者は江南水郷の特産品、ロックバンド（外滩源）のレストランによる水をインスピレーションにした限定料理、ヨーロッパ 4 カ国の本格的な地中海・アドリア海料理を味わえます。看板料理には食材の原産地や交易ルートを記した「交易ストーリーカード」が付属し、お土産や SNS 投稿に最適です。

10 月 30 日～11 月 1 日、入場無料のウォーターシアターで『人魚の不思議な漂流』が上演されます。プロの俳優による本編ステージショー 1 回と、ロービングパレードが毎日 13 時～17 時 30 分の間に行われます。

会期中は全 6 回の午後限定フードワークショップを開催。水出し紅茶のリメイク、体験型クッキング、チーズテイスティング、味覚探究、潮汐をテーマにしたハンドドローイング、フルーツパーカッションなどがラインナップされています。定員に限りがあり、ロックバンド（外滩源）公式ミニプログラムからの予約が必要です。ワークショップはマーケット会場とは別の場所で実施される点にご注意ください。