2026年の国慶節連休、上海では各地で花火やドローンショーが開催される. 宝山・呉淞口のドローン＆花火ショーや金山城市沙灘の海上花火、上海ディズニーの限定ナイトショーなど、各地で趣向を凝らしたイベントが開催される.無料で楽しめるものもあり、予算や好みに合わせて選べるのも魅力だ. 連休中に上海観光を予定している人は、夜のおでかけ候補としてチェックしておこう. ※花火やドローンショーは天候や風の影響で変更・中止となる場合があるため、出発前に公式情報を必ず確認. 国慶節の主な花火スケジュール

10月1日(木) No.1 呉淞口「空中劇場」ドローン＆花火ショー 上海ディズニー 国慶節限定ナイトショー 愛琴海繽紛里 国慶節花火ショー No.2 10月2日(金) 上海ディズニー 国慶節限定ナイトショー 愛琴海繽紛里 国慶節花火ショー No.3 10月3日(土) 金山城市沙灘 海上花火イベント 上海ディズニー 国慶節限定ナイトショー 臨港・滴水湖 光と花火ショー No.4 10月4日(日) 金山城市沙灘 海上花火イベント

呉淞口「空中劇場」

宝山・呉淞口では、国慶節当日の10月1日にドローンと花火を組み合わせた夜間ショーを開催.呉淞口国際クルーズターミナル周辺の広い夜空を舞台に、ドローン編隊と花火が連動する. 日時:10月1日夜

会場:呉淞口国際クルーズターミナル周辺

料金:無料 詳細は「上海宝山」公式アカウントをチェック.

金山城市沙灘

10月3日、4日の2日間、花火、ドローン、音楽を組み合わせた「海上映画・花火ファンタジーナイト」が開催される.夕暮れ時の花火演出から夜の本格的な海上花火まで、海岸ならではの雰囲気を楽しめるのが魅力. 日時:10月3日、4日 18:20

会場:上海金山城市沙灘(上海市金山区滬杭公路7555号)

料金:早割198元～

参加方法:チケット購入が必要、金山城市沙灘公式WeChatアカウントにチェック.

愛琴海繽紛里

上海レゴランド・リゾート周辺の愛琴海繽紛里では、10月1日、2日の2夜連続で国慶節花火ショーを開催.約70メートルの高さまで上がる花火や、カラフルな演出が予定されている. 日時:10月1日、2日 20:30

会場:愛琴海繽紛里(上海市金山区楓涇鎮楽紛路268号)

料金:無料

上海ディズニーランド

上海ディズニーランドでは、10月1日から3日まで国慶節限定の夜間演出を実施.通常のナイトショー終了後、キャッスルプロジェクションと花火を組み合わせた特別演出が予定されている. 期間:10月1日～3日

会場:上海ディズニーランド

参加方法:入園チケットが必要 開始時間は公式アプリや公式サイトで当日確認を.

臨港・滴水湖

滴水湖では、湖を舞台にした光と花火のショー「時光之戒」を開催.花火や照明、水面への反射を組み合わせた幻想的な演出が楽しめる. 日時:土曜日 20:00

会場:滴水湖周辺(慶典広場がメイン観覧エリア)

土曜日は18:30までの到着がおすすめ.花火ショーの観覧場所を確保しつつ、19:00からの音楽噴水も楽しめる.

料金:無料