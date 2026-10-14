国慶節の大型連休が始まった. 上海で連休を過ごす人に向け、2026年の国慶節期間中に上海各地で開催される注目イベントをエリア別に紹介する. 音楽カーニバルや中国の伝統文化をテーマにしたスタンプラリー、光と影のアート展、大型音楽フェスなど、音楽ファンやアート好き、家族連れまで楽しめる多彩なイベントが登場する.

1.浦東新区:双子山音楽季、前灘音楽フェス、公園での音楽盛宴 双子山音楽季 · 期間:10月1日〜7日 · 場所:双子山麓 星光芝生広場 · 参加方法:無料、チケット不要 · 見どころ: 10月1日夜:上海軽音楽団による中外名曲コンサート 10月2日16:00:上海市学生芸術団民楽団専場コンサート 10月2日〜7日:国潮音楽週間.上海民族楽団、香港中楽団などが出演し、「唢呐＋ジャズ」「唢呐＋エレクトロニック」などの革新的な演奏を披露 10月2日〜5日夜:嵐調微醺パーティー.15のクラフトビールブランドと南米風カクテルを提供 N²前灘音楽フェス

·期間:10月3日〜5日 ·場所:浦発銀行前灘体育公園(前灘大道735号) ·参加方法:チケット購入が必要、詳細は公式チケット情報を確認. ·見どころ:潘瑋柏、李宇春などが出演.「公園型音楽フェス」をコンセプトに、浜江の芝生で音楽を聴きながら夕日を楽しめる.

2.黄浦区:国際パーティーと光影節 世界プレイヤーズ・パーティー(Play to Create!) 期間:10月3日〜5日、9:00〜17:00 場所:上海世博会博物館(上海市黄浦区蒙自路818号) 参加方法:会場で参加可能.詳細は公式情報を確認. 見どころ:2027年ベオグラード万博のテーマ「Play for Humanity – Sport and Music for All」を先取りして体験できるイベント.ブランドによる体験型ポップアップマーケットのほか、即興ゲーム、ワークショップ、音楽やスポーツなど、さまざまな体験を楽しめる.子どもから大人まで、遊びを通じて人と人とのつながりを感じられる. 第3回上海国際光影節・黄浦主会場 「上海之光・都市梦想绿洲」

期間:2026年9月17日〜10月16日 場所:延中緑地黄浦段(上海音楽庁および周辺)、市中心部に位置し、淮海路商業圏に隣接 参加方法: 緑地の光影装置:開放型、無料、予約不要

· 電信ビルのインタラクティブゲーム:WeChatミニプログラム「丽丰汇」から予約が必要(毎日12:00に翌日分の枠を開放).

· 光影市集:9月17日〜10月7日 毎日17:00〜22:00、上海音楽庁南広場にて、無料入場. 見どころ: 電信ビルのインタラクティブゲーム:高さ130mの電信ビルが巨大ゲームに変身.香港広場で予約すると、「夜师傅来捕鱼」などのゲームを遠隔操作で楽しめる(9月17日〜10月7日).

都市森林の光と影:延中緑地に24組の光影アートを展示.「龍門魚陣」や「莫奈蓮池」、オランダチームによる「蚤のサーカス団」など、個性豊かな作品が楽しめる.

オリジナルIP「夜Sir」:延中緑地に生息する夜鷺(ゴイサギ)をモチーフにしたキャラクター.メインショーや釣り体験など、会場のさまざまな場所に登場する.

3.虹口区:音楽谷漫遊カーニバル、7日間無料で楽しめる 2026超動感・音楽谷漫遊音楽カーニバル 期間:10月1日〜7日 場所:上海音楽谷(沙涇路10号) 参加方法:開幕式の限定席は予約が必要だが、それ以外のイベントは直接来場可能.詳細なタイムテーブルは「上海虹口」公式アカウントを参照. 見どころ:メインステージでは毎日ライブ公演を開催.中国アニメ『仙逆』の主題歌、バーチャルシンガー洛天依(ルオ・ティエンイー)と控KONG、SNH48メンバーによるランダムダンスイベント、ロックバンドやポップバンドのスペシャルステージなどが予定されている.百年の歴史を持つ建築群を歩きながら、ふと出会うライブパフォーマンスが魅力だ.IPファンは『蛋仔派对(エッグパーティー)』『王者万象棋』の巨大バルーンやコスプレイヤーとの交流も楽しめる.

4.徐汇区:光と影の龍華とポンピドゥー展 ポンピドゥーセンター所蔵品展(四) 期間:開催中〜10月18日 場所:西岸美術館(龍騰大道2600号) 参加方法:チケット購入が必要、「西岸生活」ミニプログラムで予約可能. 見どころ:「風景」をテーマに、フォーヴィスム、キュビスムなどの流派の貴重な作品を展示. 龍華秋会・光影龍華

期間:開催中〜10月7日 場所:龍華会(龍華路2778号) 参加方法:入場無料、市集での買い物は自己負担. 見どころ:上海国際光影節と連動し、新中式ランタンフェスティバル、祈福体験、妙会市集を開催.

5.静安区:光影テクノロジー体験 第3回上海国際光影節 静安分会場 期間:9月19日〜10月7日 場所:南京西路、蘇河湾、大寧の3大商業圏 見どころ:静安公園「光影芸術公園」には「潦草小狗(ラフな子犬)」など複数の光影装置を設置.張園、慎余里などの海派(上海スタイル)歴史的建造物も没入型展示空間に変身. 注意:一部のインタラクティブプログラム(電信ビル投影ゲームなど)は事前予約が必要で、定員に限りがある.「上海静安」公式アカウントで予約入口を確認.