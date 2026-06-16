Home
>
Service
>
by CNS Editor
June 16, 2026
Share Article:
Share Article:
Popular Reads
1
[Big News] Have Korean Friends? CNS Korea Launches TODAY!
2
Third Hotel, Spider-Man Land Coming as Shanghai Disney Celebrates 10th Anniversary
3
Lululemon Apologizes After Chinese Actor's Great Wall Drum Performance Sparks Controversy
4
China Retail Sales Fall in May, Ending 3-Year Growth Streak
한국어
日本語
Login
한국어
日本語
Search
한국어
日本語
Login
HOME
SHANGHAI DAILY
CHINA BIZ BUZZ
EVENTS
ARTICLES
COMMUNITY
F&B
City News
Hai Lights
Hai Guide
Lifestyle
Shanghai City News Service
Submit Event
Submit Venue
Submit News
Contact Us