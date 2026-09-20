【読者プレゼント】ハリウッドの"トップスター"がやってきた! 場所はこちら→

ニューヨークでの開催に続き、「ジョニー・デップ展:エッジ・イメージズ」がついに上海にやってきた!現在、アート・ミュージアム(芸倉美術館)で開催中. 世界的な映画スターとして知られるジョニー・デップは、俳優としてだけでなく、絵画や音楽、文章など幅広い分野で創作を続けてきたアーティストでもある. 本展では、「英雄とアイドル」「仮面と分身」「幻想」「最初の影」「恋人とミューズ」の5つのテーマを通して、数十年にわたる彼の作品を紹介.映画では見られない、ジョニー・デップの知られざる創作世界に触れることができる. 今回も記事の最後に、読者プレゼントをご用意しています! 01 英雄とアイドル 「英雄とアイドル」では、芸術家、作家、音楽家など文化人の肖像画が多数集められている.デップはこれらの人物を通じて自身の想像力の系譜を形成し、個人の「パンテオン(万神殿)」を築き上げた. デップは、強烈な個性と豊かな創造力を持ち、既成概念にとらわれない人物に惹かれ、彼らを自身の精神世界を共有する仲間と捉えている.こうした思いは、映画『エド・ウッド』や『デッドマン』などの作品にも通じている.

02 仮面と分身 「仮面と分身」セクションでは、変装や人格の変化、多重のアイデンティティーを通して、自己の境界が揺らいでいく様子をデップが探求している.主演作『シークレット ウインドウ』『ドン・ブラッスリー』『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師』などにも、こうしたテーマが色濃く表れている.

作品に描かれる顔は、しばしば断片的かつ抽象的で、その人物の正体を容易にはつかめない.こうした表現は、デップのさまざまな創作活動にも通じるものであり、仮面によって人物のイメージが変化し、演じる人物と自分自身との境界が曖昧になっていく様子を映し出している.

03 幻想 「幻想」セクションでは、デップの作品に繰り返し登場する、幽霊を思わせる顔やデスマスク、赤と黒を基調とした表現を紹介する.こうしたビジュアルは、『アリゾナ・ドリーム』『ラスベガスをやっつけろ』『シザーハンズ』など、彼の映画作品にも通じている. 本セクションでは、展覧会の核となる視覚的・感情的な世界観を描き出し、死や心の葛藤、生と死の境界が曖昧に交錯する世界へと見る者を誘う.そこには、幻想や記憶、心の投影が複雑に重なり合っている.

04 最初の影 「最初の影」では、デップの視覚表現と、幼少期に抱えていた不安や若き日の孤独、そして怪物やアウトサイダーといった不気味な存在への関心とのつながりに迫る.こうしたテーマは、映画『エルム街の悪夢』や『ギルバート・グレイプ』などの作品にも通じている. ラフなスケッチや重なり合う質感、断片的なモチーフが画面に独特の生命感を与えている.子犬や子供たち、身近な物や家庭の情景などは、温かさと子供らしい好奇心を感じさせ、デップの初期のビジュアル表現を形作っている.

05 恋人とミューズ 「恋人とミューズ」では、デップの作品における親密な世界に焦点を当て、欲望や魅力、そして心に残り続ける感情を描き出している.ルイーズ・ブルックスやヴァネッサ・パラディを描いた肖像画には、ロマンチックな雰囲気と、どこか距離を感じさせる緊張感が同時に漂う. こうしたテーマは、映画『ベニー&ジョーン』『愛の選択』『ショコラ』にも通じている.これらの作品では、ロマンチックな関係が幻想や演技と切り離せないものとして描かれている.