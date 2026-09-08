チャイナシック、巨大なフロート、そして小籠包:上海観光祭りパレードへようこそ
第 37 回上海観光祭の華やかなパレードは 9 月 12 日に外灘で開催され、21 台のテーマフロートと国内外の 21 のパフォーマンスチームが披露されます。
そのうち 1 台のフロートは上海動物園、上海野生動物園、上海ハイチャン海洋公園が共同で制作し、地元の人々に人気の動物スターを前面に打ち出しています。
南翔古鎮を代表するフロートは、トレンド感のある国潮（中国伝統を現代的に再解釈した文化）要素と有名な小籠包の特徴を融合させています。
朱家角と新場古鎮を代表するフロートは江南水郷の魅力を披露し、松江のフロートには「上海のルーツ」を象徴する象徴的なランドマークが採り入れられています。
蘇州、寧波、南京といった長江デルタ地域の都市のフロートもパレードに参加します。中国東部の福建省徳化のフロートは「白い中国」磁器の伝統文化を打ち出しています。
華やかなパレード終了後、21 台のフロートは 9 月 13 日から 10 月 6 日まで、静安区、崇明区、虹口区、嘉定区、青浦区、徐汇区、闵行区を含む 10 の区を巡行します。
これらの各区では文化・観光イベントが開催されます。
静安区では宋代（960 年～1279 年）の伝統をテーマにした一週間の茶文化体験イベントが行われ、崇明区では水田サイクリングや博物館ナイトツアーを楽しむ郷里文化観光祭が開催されます。
虹口区の北外灘国潮祭ではマーケットが登場します。青浦区の「最も江南らしい」文化観光祭では無形文化遺産、中国戯曲、民俗音楽が披露されます。
闵行区では灯籠なぞなぞ（灯谜）と影絵人形劇が行われ、徐汇区では路上ライブのような気軽なパフォーマンスが実施されます。
松江区の広富林文化遺跡公園では、9 月 29 日から 10 月 6 日まで 21 台すべてのフロートが展示されます。