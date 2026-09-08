「上海之光」輝き渡る都市

上海は9月17日から10月16日まで照らされ、第3回上海国際ライトフェスティバルでは、市内各地で158のテーマイベントが開催されます。 フェスティバルの恒久的なテーマ「上海の光」は、技術、人間性、未来、日常生活という4つのテーマを探求します。 黄浦区が主会場となります。

Credit: Ti Gong

ワイタンユアン（バンド発祥の地）エリアでは、水辺のライトインスタレーションにより 16 の国と地域のアーティスト作品が展示されます。また、祭り限定のクルーズツアーも開催され、夜の上海を体験する新たな手段となります。 延中緑地では、上海市中心部初の都市森林ライト回廊が登場します。没入感のあるルートが 4 つの緑地をつなぎ、来場者は光とアートを通じて緑豊かな空間を巡ることができます。 上海コンサートホール前広場での 10 日間にわたる音楽と光のショーは、建築プロジェクションと多様な音楽ジャンルを融合させ、没入型の視聴覚体験を生み出します。

16 の区のサブ会場では、祭りが地域文化と都市の記憶を活かし、独自の夜間体験コンテンツを創出します。 黄浦江沿いの浦東前滩では、800 メートルの森林ライトストリート、1 キロメートルのライト回廊、ネコをテーマにしたプロジェクションが初公開されます。 川の向かい側、徐汇西岸では、著名なレジデント・ニューメディアアーティストの作品が展示されます。楊浦の水辺は、ライト展示と音楽フェスティバルを通じて美術館、クリエイティブ拠点、産業遺産を結びます。虹口区の北バンドでは、川の景色、ボート競技体験、ライト展示により、当地の水辺再生の取り組みを紹介します。 長寧区では建築プロジェクションと公共デジタルアートが都市空間に展開されます。宝山区ではドームスクリーンショーとドローンパフォーマンスにより、空の上で祭りが繰り広げられます。

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