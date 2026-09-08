「上海之光」輝き渡る都市
上海は9月17日から10月16日まで照らされ、第3回上海国際ライトフェスティバルでは、市内各地で158のテーマイベントが開催されます。
フェスティバルの恒久的なテーマ「上海の光」は、技術、人間性、未来、日常生活という4つのテーマを探求します。
黄浦区が主会場となります。
ワイタンユアン（バンド発祥の地）エリアでは、水辺のライトインスタレーションにより 16 の国と地域のアーティスト作品が展示されます。また、祭り限定のクルーズツアーも開催され、夜の上海を体験する新たな手段となります。
延中緑地では、上海市中心部初の都市森林ライト回廊が登場します。没入感のあるルートが 4 つの緑地をつなぎ、来場者は光とアートを通じて緑豊かな空間を巡ることができます。
上海コンサートホール前広場での 10 日間にわたる音楽と光のショーは、建築プロジェクションと多様な音楽ジャンルを融合させ、没入型の視聴覚体験を生み出します。
16 の区のサブ会場では、祭りが地域文化と都市の記憶を活かし、独自の夜間体験コンテンツを創出します。
黄浦江沿いの浦東前滩では、800 メートルの森林ライトストリート、1 キロメートルのライト回廊、ネコをテーマにしたプロジェクションが初公開されます。
川の向かい側、徐汇西岸では、著名なレジデント・ニューメディアアーティストの作品が展示されます。楊浦の水辺は、ライト展示と音楽フェスティバルを通じて美術館、クリエイティブ拠点、産業遺産を結びます。虹口区の北バンドでは、川の景色、ボート競技体験、ライト展示により、当地の水辺再生の取り組みを紹介します。
長寧区では建築プロジェクションと公共デジタルアートが都市空間に展開されます。宝山区ではドームスクリーンショーとドローンパフォーマンスにより、空の上で祭りが繰り広げられます。
普陀区では上海初の水上浮遊型ライトインスタレーションと噴水ショーが披露されます。静安公園はインタラクティブ展示や国際コンテストを備えた都市型光アートパークへと変貌します。
毎年この祭典は世界各国の光アーティストに作品の応募を呼びかけており、今年主催者側には 174 点の応募作品が寄せられ、過去の開催回と比べ大幅に増加しました。
9 月 26 日より、石庫門（シークーメン）様式の商業複合施設である純余里にて、中国、ルーマニア、ブルガリア、ブラジルなどの国々から集まった光アート作品 20 点が展示されます。
今年の祭典は参加型の要素を強めており、地域住民、専門家、各機関が企画の立案とブラッシュアップに参加するよう招いています。
プログラムにはユースワークショップ、大学デザインコンテスト、写真キャンペーン、ペットと楽しむ夜間ラン、親子工作体験、伝統文化マーケット、一般向け科学講演、無料デジタルアート講座などが含まれます。