まるで魔法の世界!上海で出会う不思議なスポット3選

魔法の上海 上海には、まるでファンタジーの世界に迷い込んだような気分を味わえるスポットがある.秋の街歩きが楽しいこの季節、ハリー・ポッターの物語のような不思議な世界を体験できるスポットを巡ってみよう! この魔法ガイドをぜひ保存して、 冒険に出かけよう!

袖珍世界 小さな妖精が食卓で料理をつくる 約1時間半の食事が、没入型のショーへと変わる.ここは、いつものレストランとはひと味違う. 上海市虹口区の四川北路にある「滨港商业中心」内の「袖珍世界」では、裸眼3D映像と料理が融合した、ユニークな食事体験が楽しめる.専用のゴーグルなどを装着する必要はない.テーブルや壁に映し出されるアニメーションが、目の前に小さな物語の世界を広げていく.

春のサラダが運ばれてくる前、テーブルは水辺のオアシスへと姿を変える.身長約3センチの妖精たちが鍬を振るい、土を耕し、種をまき、水をやる.映像の中で野菜が育っていくのに合わせて、実際のサラダもテーブルに運ばれてくる.料理を待つ時間まで、物語の一部になるという趣向だ.

料理にも季節ごとの工夫が凝らされている.サーモンのガーデンサラダや炭火焼きステーキ、青ガニとロブスターソースのリゾット、アイスケーキなど、目にも楽しいメニューがそろう. 映像と料理が織りなす幻想的な食卓は、デートや誕生日、友人との集まりにもぴったり.いつもの食事とはひと味違う、特別なひとときを演出してくれる.

住所:虹口区四川北路939号 浜港商業中心

Owl Call Bar 扉を開けば、 ホグワーツのような魔法空間

黄浦区の局門路にある「Owl Call Bar」に足を踏み入れると、深紅の内装や暖炉、魔法使いのチェス、フクロウのヘドウィグが目に飛び込んでくる.宙に浮かぶろうそくが揺らめき、今にも魔法使いが階段を降りてきそうな雰囲気だ. 映画『ハリー・ポッター』シリーズに着想を得た店内は、1階がグリフィンドールの談話室や大広間をイメージした造り.2階には、太った婦人やスネイプ教授の肖像画が飾られ、魔法薬の大釜やマンドレイクなどの小道具も随所に配置されている.裏口を開けるには、呪文「アロホモラ」を唱えるという遊び心あふれる仕掛けも用意されている.

提供されるカクテルにも、魔法の世界を思わせる遊び心が光る.コインを使って運試しができる一杯や、専用グラスに注ぐと青紫色に色づく一杯など、趣向を凝らしたメニューがそろう.なかでも人気の「禁忌の旅」は、瓶の封を燃やして開ける演出が印象的で、魔法の儀式に立ち会うような気分を味わえる. ここで恋人にプロポーズする人もいれば、誕生日を祝うために訪れる人もいる.魔法の世界への憧れを現実に重ね、特別な思い出を刻める一軒だ.

住所:黄浦区局門路550号8101室

11:11女巫事務所 老洋館で出会う、自分だけの魔法の一杯

映画の世界を再現したテーマバーとは異なり、徐匯区太原路にある「11:11女巫事務所」は、上海の老洋館にひっそりと佇む小さな店.白い窓飾りやアンティークの木棚、銀の燭台、螺旋階段が、古いヨーロッパの絵画を思わせる空間をつくり出している. 1階ではコーヒーを楽しめるほか、簡単な診断テストを通じて、自分に合った「魔女の特製ドリンク」を選べる.「混沌女巫」はナチュラル製法の豆を使ったコールドブリューに、スターフルーツとパッションフルーツの香りを重ねた一杯.「海洋女巫」はウォッシュトの豆を使ったコールドブリューに、レンブやイチゴ、塩味のあるチーズフォーム、青いヤグルマギクを組み合わせている.

2階には水晶や天然石が並び、香りづくりのDIY体験も楽しめる.さらに上階には、事前予約制のショップも設けられている. コーヒーや水晶、香りを通じて、日常から少し離れた時間を過ごせる一軒.レトロな空間や神秘的なモチーフに惹かれる人は、ここで自分だけの一杯を味わってみたい.

住所:徐匯区太原路148号