外灘の隠れた歴史遺産、百年の信号台が再公開

by Wang Yu
October 31, 2026
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外灘の隠れた歴史遺産、百年の信号台が再公開

外灘の南端、延安東路との交差点に立つ、高さ30メートル余りの塔.淡い黄色の塔身には暗赤色の帯が3本入り、頂部からは金属製のマストが伸びている.

この建物は、上海の近代航運の歴史を今に伝える「気象信号台」だ.最近、無料で一般公開され、歴史的スポットとして新たな注目を集めている.

外灘の隠れた歴史遺産、百年の信号台が再公開

黄浦江を見守った信号台

気象信号台は1884年に建設された.塔上の鉄球を定時に昇降させて船の航海時計を合わせ、信号旗で強風や台風の接近を知らせた.無線のない時代、船の安全な航行を支える重要な施設だった.

外灘の隠れた歴史遺産、百年の信号台が再公開

1890年代の木製マストを備えた気象信号台

木造の塔は1901年と1906年に相次いで被災.1907年に再建が始まり、翌年に新しい塔が完成した.鉄筋コンクリート造で高さは約50メートル.アール・ヌーヴォー様式を取り入れ、1927年には付属棟が増築された.内部には、中央の鉄柱を囲む狭いらせん階段が設けられている.

外灘の隠れた歴史遺産、百年の信号台が再公開

1890年代の木製マストを備えた気象信号台

また、徐家匯天文台が編み出した気象信号コードは、1898年に中国税関に採用され、1931年以降は東アジアの各港に広がった.上海の気象警報や香港の台風信号にもつながる、気象情報伝達の歴史を物語る存在である.

外灘の隠れた歴史遺産、百年の信号台が再公開

1949年の気象信号台

無線通信の普及とともに本来の役割を終えた信号台は、1993年の外灘交通整備に際して移築された.時代とともに用途を変えながらも、歴史的建築として保存され、いま再び人々を迎えている.

外灘の隠れた歴史遺産、百年の信号台が再公開

1993年に移築された外灘の気象信号台(模式図)

歴史的建築の新たな活用

今回の改修では、建物本来の姿をできる限り残すことが重視された.外壁のひび割れは状態に応じて補修し、木製の窓も元の寸法や工法、色合いに合わせて新調した.歴史ある建築の佇まいを守るため、細部にまで配慮が行き届いている.

外灘の隠れた歴史遺産、百年の信号台が再公開
外灘の隠れた歴史遺産、百年の信号台が再公開

現在、一般公開されている1階には、観光案内所や外灘の歴史を紹介する展示エリア、関連グッズの販売コーナーなどが設けられている.絵はがきやタンブラー、マグネットといったオリジナルグッズも並ぶ.

外灘の隠れた歴史遺産、百年の信号台が再公開

気象信号台の関連グッズ(WeChat公式アカウント「上海黄浦」

2階にはカフェと軽食を楽しめるスペースが設けられ、季節限定のアフタヌーンティーも企画されているほか、会議や文化イベントなどにも活用される予定だ.外灘を散策したあと、歴史ある建物の中でひと休みする.沿江の遊歩道から街並みを眺めるのとはひと味違った、外灘の新たな楽しみ方が広がっている.

外灘の隠れた歴史遺産、百年の信号台が再公開

気象信号台の2階

本来の役割を終えた建築を、いかにして街の日常に残していくか.気象信号台の再公開は、その一つの答えを示している.

外灘を訪れた際には、かつて黄浦江を行き交う船に時刻や気象情報を伝えていた、上海の歴史を今に伝えるこの塔にも、ぜひ足を運んでみてほしい.

外灘の隠れた歴史遺産、百年の信号台が再公開

施設情報

住所: 上海市黄浦区中山東二路1号甲(延安東路との交差点)

公開状況: 1階は入場無料、2階は当日現地予約制

開館時間: 10:00～22:00

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